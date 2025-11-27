Am Freitag, 5. Dezember, werden in den USA die Gruppen der WM 2026 ausgelost. Die Schweiz befindet sich in Topf 2. Blick zeigt dir, was unsere Horror-Gruppe wäre, wie das leichteste Szenario aussehen würde und welche Exoten-Gruppe möglich wäre.

Das wäre die Horror-Gruppe für die Nati an der WM

1/7 Muss nicht nochmals sein: Zweimal hintereinander spielte die Schweiz an einer WM gegen Brasilien. Foto: TOTO MARTI

Darum gehts Schweiz könnte in WM-Gruppen mit Brasilien, Norwegen oder Kanada landen

Erstmalige WM-Teilnahme für Usbekistan und Kapverdische Inseln möglich

Die Horror-Gruppe

Aus Topf 1 würde die Schweiz in diesem Szenario Brasilien zugelost bekommen. Nicht nur sportlich eine grosse Herausforderung, sondern auch irgendwie langweilig. Schon bei den letzten zwei Weltmeisterschaften 2022 und 2018 trafen wir auf die Brasilianer. Und gewinnen konnten wir nie (ein Remis, eine Niederlage).

Aus Topf 3 wäre der schwerstmögliche Gegner wohl Norwegen. Die Skandinavier um Superstürmer Erling Haaland (25) gewannen in der Qualifikation alle acht Spiele und liessen dabei unter anderem Italien hinter sich.

Aufgrund der Fifa-Regeln geht die Nati in diesem Szenario einem weiteren europäischen Gegner aus Topf 4 aus dem Weg. So wäre der schwerste Gegner jetzt wohl Ghana. Die Afrikaner setzten sich in ihrer Quali-Gruppe als Sieger durch und machten zuletzt gute Erfahrungen gegen die Schweiz: 2022 gewannen die «Black Stars» das letzte Testspiel vor der WM gegen die Nati 2:0.

Die Traum-Gruppe

Als Gruppenkopf aus Topf A käme hier Kanada in die Schweizer Gruppe. Die Nordamerikaner sind nur im besten Lostopf, weil sie einer der Gastgeber des Turniers sind. Trotz des Heimvorteils der Kanadier scheint diese Aufgabe für die Nati durchaus machbar.

In diesem Szenario bekommt die Schweiz aus Topf 3 Katar zugelost. Dem Gastgeber der letzten WM reichten am Ende Siege gegen Teams wie die Vereinigten Arabischen Emirate und den Oman, um sich für die Endrunde 2026 zu qualifizieren. Die Nati wäre gegen den Wüstenstaat der deutliche Favorit.

Und aus Topf 4 folgt ein afrikanischer Vertreter. Die Kapverdische Nationalmannschaft überraschte in der Quali und qualifizierte sich so zum ersten Mal überhaupt für eine WM. Ein Duell wäre eine Premiere: Die Schweiz spielte noch nie in einem Länderspiel gegen Kap Verde.

Die Exoten-Gruppe

Aus Topf 1 wäre hier Holland das Szenario. Denn gegen die Holländer haben wir seit 14 Jahren nicht mehr gespielt. Zuletzt bei einem Testspiel 2011 (0:0). An einem grossen Turnier wäre es das erste Duell mit Oranje seit der EM 1996. Damals verlor die Nati 0:2.

Aus dem dritten Lostopf wäre das Exoten-Los Usbekistan. Das Land aus Zentralasien hat sich zum ersten Mal überhaupt für eine WM qualifiziert und spielte noch nie in seiner Geschichte gegen die Schweiz.

Und dann wäre da noch der Fussball-Zwerg. Wortwörtlich. Noch nie qualifizierte sich ein kleineres Land wie Curacao für eine Weltmeisterschaft. Die Karibikinsel hat 156'000 Einwohner und spielte ebenfalls noch nie gegen die Nati. Ausserdem würde man so im kommenden Sommer auf FCZ-Spieler Livano Comenencia (21) treffen.