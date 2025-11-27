Darum gehts
- Schweiz könnte in WM-Gruppen mit Brasilien, Norwegen oder Kanada landen
- Erstmalige WM-Teilnahme für Usbekistan und Kapverdische Inseln möglich
- Curacao qualifiziert sich als kleinster Staat mit 156'000 Einwohnern
Die Horror-Gruppe
Aus Topf 1 würde die Schweiz in diesem Szenario Brasilien zugelost bekommen. Nicht nur sportlich eine grosse Herausforderung, sondern auch irgendwie langweilig. Schon bei den letzten zwei Weltmeisterschaften 2022 und 2018 trafen wir auf die Brasilianer. Und gewinnen konnten wir nie (ein Remis, eine Niederlage).
Aus Topf 3 wäre der schwerstmögliche Gegner wohl Norwegen. Die Skandinavier um Superstürmer Erling Haaland (25) gewannen in der Qualifikation alle acht Spiele und liessen dabei unter anderem Italien hinter sich.
Aufgrund der Fifa-Regeln geht die Nati in diesem Szenario einem weiteren europäischen Gegner aus Topf 4 aus dem Weg. So wäre der schwerste Gegner jetzt wohl Ghana. Die Afrikaner setzten sich in ihrer Quali-Gruppe als Sieger durch und machten zuletzt gute Erfahrungen gegen die Schweiz: 2022 gewannen die «Black Stars» das letzte Testspiel vor der WM gegen die Nati 2:0.
Die Traum-Gruppe
Als Gruppenkopf aus Topf A käme hier Kanada in die Schweizer Gruppe. Die Nordamerikaner sind nur im besten Lostopf, weil sie einer der Gastgeber des Turniers sind. Trotz des Heimvorteils der Kanadier scheint diese Aufgabe für die Nati durchaus machbar.
In diesem Szenario bekommt die Schweiz aus Topf 3 Katar zugelost. Dem Gastgeber der letzten WM reichten am Ende Siege gegen Teams wie die Vereinigten Arabischen Emirate und den Oman, um sich für die Endrunde 2026 zu qualifizieren. Die Nati wäre gegen den Wüstenstaat der deutliche Favorit.
Und aus Topf 4 folgt ein afrikanischer Vertreter. Die Kapverdische Nationalmannschaft überraschte in der Quali und qualifizierte sich so zum ersten Mal überhaupt für eine WM. Ein Duell wäre eine Premiere: Die Schweiz spielte noch nie in einem Länderspiel gegen Kap Verde.
Die Exoten-Gruppe
Aus Topf 1 wäre hier Holland das Szenario. Denn gegen die Holländer haben wir seit 14 Jahren nicht mehr gespielt. Zuletzt bei einem Testspiel 2011 (0:0). An einem grossen Turnier wäre es das erste Duell mit Oranje seit der EM 1996. Damals verlor die Nati 0:2.
Aus dem dritten Lostopf wäre das Exoten-Los Usbekistan. Das Land aus Zentralasien hat sich zum ersten Mal überhaupt für eine WM qualifiziert und spielte noch nie in seiner Geschichte gegen die Schweiz.
Und dann wäre da noch der Fussball-Zwerg. Wortwörtlich. Noch nie qualifizierte sich ein kleineres Land wie Curacao für eine Weltmeisterschaft. Die Karibikinsel hat 156'000 Einwohner und spielte ebenfalls noch nie gegen die Nati. Ausserdem würde man so im kommenden Sommer auf FCZ-Spieler Livano Comenencia (21) treffen.
Jetzt der Schweizer Nationalmannschaft folgen – und du verpasst nichts mehr. Was musst du tun? Klicke auf den Link. Dann wählst du einfach dein Team aus der Liste aus und klickst auf das Plus-Symbol neben dem Namen. Dann einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Als solcher begleitest du die Schweizer Fussball-Nati auf dem Weg an die WM 2026 in den USA und bleibst mit Videos, Analysen, News und Hintergründen immer am Ball.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
6
13
15
2
6
-2
12
3
6
1
9
4
6
-12
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
6
6
13
2
6
9
11
3
6
-2
7
4
6
-13
2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
6
12
16
2
6
-1
10
3
6
2
7
4
6
-13
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
8
23
20
2
8
7
17
3
8
-6
10
4
8
-15
5
5
8
-9
3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
8
18
19
2
8
10
17
3
8
9
13
4
8
0
8
5
8
-37
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
8
32
24
2
8
9
18
3
8
-1
12
4
8
-13
4
5
8
-27
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
8
22
18
2
8
10
16
3
8
3
13
4
8
-4
8
5
8
-31
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
8
22
24
2
8
2
14
3
8
-1
13
4
8
-10
5
5
8
-13
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
8
22
22
2
8
10
16
3
8
2
12
4
8
-9
9
5
8
-25
0