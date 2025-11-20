DE
Auswärts-Lospech
Italiens Playoff-Weg an die WM ist alles andere als einfach

Die Duelle für die WM-Playoffs in Europa und dem Rest der Welt stehen. Italien hat dabei alles andere als Losglück.
Publiziert: 12:54 Uhr
|
Aktualisiert: vor 7 Minuten
RMS_Portrait_AUTOR_939.JPG
I0K_6tIf_400x400.png
Lino Dieterle und AFP

Unangenehmes Los für Italien: Der viermalige Weltmeister bekommt es im Halbfinal der Playoffs zur WM 2026 mit Nordirland zu tun. Das ergibt die Auslosung am Donnerstag in Zürich. Sollte die arg unter Druck stehende Mannschaft von Trainer Gennaro Gattuso ihr Heimspiel gegen die Nordiren gewinnen, würde im Final um eines der letzten Tickets für die Endrunde auswärts Wales oder Bosnien-Herzegowina warten.

«Losfee» Marco Materazzi, mit Italien 2006 in Deutschland Weltmeister, sorgt zudem für das Duell zwischen der Türkei und Rumänien, Dänemark trifft auf Nordmazedonien, die Ukraine auf Schweden. Die Halbfinals finden am 26. März statt, die Endspiele fünf Tage später. Insgesamt werden noch vier europäische WM-Teilnehmer für das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada gesucht.

Für WM 2026 qualifizierte Teams

Europa (16 Plätze): Schweiz, Deutschland, Österreich, Schottland, Spanien, Portugal, Holland, Norwegen, Belgien, England, Frankreich, Kroatien.
Afrika (9 oder 10 Plätze)*: Marokko, Tunesien, Ägypten, Ghana, Algerien, Kap Verde, Südafrika, Elfenbeinküste, Senegal.
Asien und Australien (8 oder 9 Plätze)*: Japan, Iran, Usbekistan, Jordanien, Südkorea, Australien, Katar, Saudi-Arabien.
Südamerika (6 oder 7 Plätze)*: Argentinien, Ecuador, Brasilien, Paraguay, Kolumbien, Uruguay.
Nord- und Mittelamerika und Karibik (6, 7 oder 8 Startplätze)*: Kanada (Co-Gastgeber), Mexiko (Co-Gastgeber), USA (Co-Gastgeber), Panama, Curaçao, Haiti.
Ozeanien (1 oder 2 Startplätze)*: Neuseeland.

*Anzahl Startplätze variiert wegen interkontinentalen Playoffs, in denen zwei Tickets vergeben werden. 

Europa (16 Plätze): Schweiz, Deutschland, Österreich, Schottland, Spanien, Portugal, Holland, Norwegen, Belgien, England, Frankreich, Kroatien.
Afrika (9 oder 10 Plätze)*: Marokko, Tunesien, Ägypten, Ghana, Algerien, Kap Verde, Südafrika, Elfenbeinküste, Senegal.
Asien und Australien (8 oder 9 Plätze)*: Japan, Iran, Usbekistan, Jordanien, Südkorea, Australien, Katar, Saudi-Arabien.
Südamerika (6 oder 7 Plätze)*: Argentinien, Ecuador, Brasilien, Paraguay, Kolumbien, Uruguay.
Nord- und Mittelamerika und Karibik (6, 7 oder 8 Startplätze)*: Kanada (Co-Gastgeber), Mexiko (Co-Gastgeber), USA (Co-Gastgeber), Panama, Curaçao, Haiti.
Ozeanien (1 oder 2 Startplätze)*: Neuseeland.

*Anzahl Startplätze variiert wegen interkontinentalen Playoffs, in denen zwei Tickets vergeben werden. 

Die vergangenen beiden WM-Turniere in Russland und Katar hatte Italien jeweils in den Playoffs verpasst. 2018 schied die Squadra Azzurra gegen Schweden (0:1/0:0) aus, vier Jahre später musste sich der Europameister von 2021 Nordmazedonien (0:1) geschlagen geben. Nordirland hatte in der deutschen Quali-Gruppe nach zwei Niederlagen gegen die DFB-Auswahl (1:3/0:1) Platz drei belegt.

Beim interkontinentalen Playoff-Turnier werden zwei WM-Tickets ausgespielt, in diesem trifft zunächst Neukaledonien auf Jamaika sowie Bolivien auf Surinam. Der Sieger der Partie zwischen Neukaledonien und Jamaika bekommt es mit der aufgrund ihrer Weltranglistenposition im Final gesetzten DR Kongo zu tun, im zweiten Endspiel spielt der Irak gegen den Gewinner des zweiten Duells. Die Begegnungen werden in Guadalajara und Monterrey stattfinden, zwei der drei mexikanischen WM-Spielorte.

Die Auslosung zum Nachlesen im Ticker:

vor 14 Minuten

Fazit: Schwerer Weg für Italien

Das wars von der Auslosung. Jetzt wissen alle Teams, wie ihr Weg an die WM-Endrunde aussehen wird. Bitter für die Italiener: In einem entscheidenden Final hat ihnen das Los eine Auswärtspartie zugewiesen – in Wales oder Bosnien würde eine richtig heisse Aufgabe warten. Dafür muss im Halbfinal aber erst noch Nordirland aus dem Weg geräumt werden. Eine nicht zu unterschätzende Pflichtaufgabe.

Die Schweizer Nati-Gegner Schweden und Kosovo werden im Halbfinal jeweils auswärts antreten. Der Kosovo muss in der Slowakei ran, dort, wo Deutschland in diesem Herbst mit einer Niederlage in die WM-Quali gestartet ist. Durchgeführt werden die Halbfinals am 26. März, die Finals stehen fünf Tage später auf dem Programm.

Damit endet unser Liveticker. Danke fürs Mitlesen und bis zum nächsten Mal.

vor 53 Minuten

Die Playoff-Duelle in der Übersicht

Europa-Playoffs:

Turnier 1:
Halbfinal 1: Italien - Nordirland
Halbfinal 2: Wales - Bosnien & Herzegowina

Turnier 2:
Halbfinal 1: Ukraine - Schweden
Halbfinal 2 Polen - Albanien

Turnier 3:
Halbfinal 1: Türkei - Rumänien
Halbfinal 2: Slowakei - Kosovo

Turnier 4:
Halbfinal 1: Dänemark - Nordmazedonien
Halbfinal 2: Tschechien - Irland

Interkontinentale Playoffs:

Halbfinal:
Jamaika - Neukaledonien
Bolivien - Surinam

Final:
DR Kongo - Jamaika/Neukaledonien
Irak - Bolivien/Surinam

vor 21 Minuten

Heimrecht wird gelost – Italien im Pech

Die Duelle stehen – jetzt stellt sich noch die letzte Frage: Wer erhält in den Finalspielen das Heimrecht? Bitter für Italien: In einem Final müssten sie nach Wales oder Bosnien reisen, um den letzten Schritt an die WM zu machen.

vor 24 Minuten

Schweden gegen die Ukraine

Die in der Schweizer Gruppe enttäuschenden Schweden erhalten gegen die Ukraine eine zweite Chance. Im Final würden sie auf Polen oder Albanien treffen.

vor 27 Minuten

Italien gegen Nordirland

Der vierfache Weltmeister kennt seinen ersten Gegner in den WM-Playoffs: Italien trifft auf Nordirland. Im Final warten dann entweder Bosnien & Herzegowina oder Wales.

vor 27 Minuten

Teams aus Topf 3

Die ersten Halbfinal-Duelle stehen. Der Schweizer Gruppengegner Kosovo trifft beispielsweise aus die Slowakei und könnte im Final auf die Türkei treffen.


vor 33 Minuten

Italien könnte im Final auf Wales treffen

Aus Topf 2 wird Wales in Pfad 1 gezogen. Sie wären also ein möglicher Finalgegner Italiens. Ukraine könnte im Final auf Polen treffen. Die Türkei auf die Slowakei und Dänemark auf Tschechien.

vor 34 Minuten

Italien wird in Pfad 1

Die Fifa redet bei den Mini-Turnieren von vier verschiedenen Pfaden. Zum Start der Auslosung werden alle Teams auf Topf 1 in die jeweilgen Pfade gezogen. Italien ist im 1. Pfad, Ukraine im Zweiten, die Türkei im dritten, Dänemark im vierten.

vor 37 Minuten

Prozedere

Nochmals kurz zum Prozedere: Die in vier Töpfe eingeteilte Teams werden in vier separate Mini-Turniere gelost. Die Teams aus Topf 1 empfangen im Halbfinal Teams auf Topf 4, jene aus Topf 2 auf jene aus Topf 3. Im Final machen die Sieger die letzten vier WM-Tickets aus.

vor 40 Minuten

Die Losfeen sind hier

Die Losfeen Marco Materazzi (Italien) und Martin Dahlin (Schweden) kommen auf die Bühne. Nochmals: Bereits im Halbfinal wäre das Duell zwischen ihren Heimatländern möglich. Es wäre auf dem Papier wohl das Knüllerduell in den europäischen WM-Playoffs.

vor 43 Minuten

Nächster Infantino-Auftritt

Bevor die Kugeln gezogen werden, richtet Fifa-Präsident Gianni Infantino nochmals ein paar Worte an alle Anwesenden und die Zuschauer vor den Bildschirmen.

vor 47 Minuten

Gleich gehts mit Europa-Duellen weiter

So, nochmals kurz durchschnaufen, bevors bei den europäischen Playoffs ernst gilt. Hier nochmals die 16 europäischen Teams und ihre Topfeinteilung in der Übersicht: 

WM-Quali Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
6
13
15
2
Slowakei
Slowakei
6
-2
12
3
Nordirland
Nordirland
6
1
9
4
Luxemburg
Luxemburg
6
-12
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
6
12
14
2
Kosovo
Kosovo
6
1
11
3
Slowenien
Slowenien
6
-5
4
4
Schweden
Schweden
6
-8
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schottland
Schottland
6
6
13
2
Dänemark
Dänemark
6
9
11
3
Griechenland
Griechenland
6
-2
7
4
Belarus
Belarus
6
-13
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
6
12
16
2
Ukraine
Ukraine
6
-1
10
3
Island
Island
6
2
7
4
Aserbaidschan
Aserbaidschan
6
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
6
19
16
2
Türkei
Türkei
6
5
13
3
Georgien
Georgien
6
-8
3
4
Bulgarien
Bulgarien
6
-16
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
6
13
13
2
Irland
Irland
6
2
10
3
Ungarn
Ungarn
6
1
8
4
Armenien
Armenien
6
-16
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
8
23
20
2
Polen
Polen
8
7
17
3
Finnland
Finnland
8
-6
10
4
Malta
Malta
8
-15
5
5
Litauen
Litauen
8
-9
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
8
18
19
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
8
10
17
3
Rumänien
Rumänien
8
9
13
4
Zypern
Zypern
8
0
8
5
San Marino
San Marino
8
-37
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
8
32
24
2
Italien
Italien
8
9
18
3
Israel
Israel
8
-1
12
4
Estland
Estland
8
-13
4
5
Moldawien
Moldawien
8
-27
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
8
22
18
2
Wales
Wales
8
10
16
3
Nordmazedonien
Nordmazedonien
8
3
13
4
Kasachstan
Kasachstan
8
-4
8
5
Liechtenstein
Liechtenstein
8
-31
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
8
22
24
2
Albanien
Albanien
8
2
14
3
Serbien
Serbien
8
-1
13
4
Lettland
Lettland
8
-10
5
5
Andorra
Andorra
8
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kroatien
Kroatien
8
22
22
2
Tschechien
Tschechien
8
10
16
3
Färöer
Färöer
8
2
12
4
Montenegro
Montenegro
8
-9
9
5
Gibraltar
Gibraltar
8
-25
0
Qualifiziert
Playoffs
