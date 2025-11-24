DE
Gerücht um Auslosung
Ist Nati-Duell mit Deutschland an der WM gar nicht möglich?

Am 5. Dezember geht in Washington D.C. die Auslosung der WM-Gruppen über die Bühne. Schon jetzt kursiert aber ein Gerücht, wonach die Schweiz gegen mehr als die Hälfte aller Teams in Lostopf 1 nicht spielen könnte.
Publiziert: vor 21 Minuten
Aktualisiert: vor 18 Minuten
Die Schweizer Nati fährt zum sechsten Mal hintereinander an eine WM.
Cédric HeebRedaktor Sport

Zum sechsten Mal in Folge wird die Schweiz an der Fussball-WM dabei sein. Die Gruppengegner werden nach der Auslosung am 5. Dezember in Washington D.C. bekannt sein. Schon jetzt ist klar, dass sie in Lostopf 2 sein und auf ein Kracherteam aus Topf 1 treffen wird.

Nun bringt ein Bericht der «Sun» bereits knapp zwei Wochen zuvor Brisanz in die Auslosung. Denn offenbar soll die Fifa darüber nachdenken, dass die zwölf europäischen Quali-Gruppensieger nicht in die gleiche WM-Gruppe gelost werden dürfen. Das würde heissen, dass die Schweiz den Top-Nationen Frankreich, Holland, Belgien, Deutschland, Portugal, Spanien und England – also mehr als der Hälfte aller Teams in Lostopf 1 – aus dem Weg gehen würde.

Auch Duell mit Österreich nicht möglich?

Als mögliche Gruppenköpfe blieben dann nur noch die drei Gastgeber USA, Mexiko, Kanada sowie die beiden Südamerika-Giganten Argentinien und Brasilien. Auf die Seleçao traf die Schweiz schon bei den letzten beiden Weltmeisterschaften.

Ausserdem wäre auch ein Nachbarduell mit Österreich nicht möglich, ebenso wenig eine Gruppe mit Norwegen und Schottland (alle in Lostopf 3). Die Fifa lässt gegenüber Blick verlauten, dass Gerüchte um das Prozedere der Auslosung derzeit nicht kommentiert werden, da dieses in den nächsten Tagen offiziell kommuniziert werde.

Bei der WM 2022 galt bei der Auslosung die Regel, dass nicht zwei Teams des gleichen Kontinentalverbandes in die gleiche Gruppe gelost werden dürfen – mit Ausnahme der Uefa, die die meisten Teilnehmer stellte. Damals waren 13 Teams aus Europa dabei, 2026 werden es 16 sein und damit ein Drittel aller teilnehmenden Nationen. Maximal zwei europäische Teams durften in Katar in der Gruppe gegeneinander spielen, die Schweiz erwischte etwa Serbien.

WM-Quali Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
6
13
15
2
Slowakei
Slowakei
6
-2
12
3
Nordirland
Nordirland
6
1
9
4
Luxemburg
Luxemburg
6
-12
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
6
12
14
2
Kosovo
Kosovo
6
1
11
3
Slowenien
Slowenien
6
-5
4
4
Schweden
Schweden
6
-8
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schottland
Schottland
6
6
13
2
Dänemark
Dänemark
6
9
11
3
Griechenland
Griechenland
6
-2
7
4
Belarus
Belarus
6
-13
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
6
12
16
2
Ukraine
Ukraine
6
-1
10
3
Island
Island
6
2
7
4
Aserbaidschan
Aserbaidschan
6
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
6
19
16
2
Türkei
Türkei
6
5
13
3
Georgien
Georgien
6
-8
3
4
Bulgarien
Bulgarien
6
-16
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
6
13
13
2
Irland
Irland
6
2
10
3
Ungarn
Ungarn
6
1
8
4
Armenien
Armenien
6
-16
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
8
23
20
2
Polen
Polen
8
7
17
3
Finnland
Finnland
8
-6
10
4
Malta
Malta
8
-15
5
5
Litauen
Litauen
8
-9
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
8
18
19
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
8
10
17
3
Rumänien
Rumänien
8
9
13
4
Zypern
Zypern
8
0
8
5
San Marino
San Marino
8
-37
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
8
32
24
2
Italien
Italien
8
9
18
3
Israel
Israel
8
-1
12
4
Estland
Estland
8
-13
4
5
Moldawien
Moldawien
8
-27
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
8
22
18
2
Wales
Wales
8
10
16
3
Nordmazedonien
Nordmazedonien
8
3
13
4
Kasachstan
Kasachstan
8
-4
8
5
Liechtenstein
Liechtenstein
8
-31
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
8
22
24
2
Albanien
Albanien
8
2
14
3
Serbien
Serbien
8
-1
13
4
Lettland
Lettland
8
-10
5
5
Andorra
Andorra
8
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kroatien
Kroatien
8
22
22
2
Tschechien
Tschechien
8
10
16
3
Färöer
Färöer
8
2
12
4
Montenegro
Montenegro
8
-9
9
5
Gibraltar
Gibraltar
8
-25
0
Qualifiziert
Playoffs
