Am 5. Dezember geht in Washington D.C. die Auslosung der WM-Gruppen über die Bühne. Schon jetzt kursiert aber ein Gerücht, wonach die Schweiz gegen mehr als die Hälfte aller Teams in Lostopf 1 nicht spielen könnte.

Ist Nati-Duell mit Deutschland an der WM gar nicht möglich?

1/6 Die Schweizer Nati fährt zum sechsten Mal hintereinander an eine WM. Foto: TOTO MARTI

Darum gehts Schweiz bei WM-Auslosung in Topf 2

Fifa erwägt neue Regel für europäische Quali-Gruppensieger bei WM-Auslosung

16 europäische Teams bei WM 2026, ein Drittel aller Teilnehmer

Cédric Heeb Redaktor Sport

Zum sechsten Mal in Folge wird die Schweiz an der Fussball-WM dabei sein. Die Gruppengegner werden nach der Auslosung am 5. Dezember in Washington D.C. bekannt sein. Schon jetzt ist klar, dass sie in Lostopf 2 sein und auf ein Kracherteam aus Topf 1 treffen wird.

Nun bringt ein Bericht der «Sun» bereits knapp zwei Wochen zuvor Brisanz in die Auslosung. Denn offenbar soll die Fifa darüber nachdenken, dass die zwölf europäischen Quali-Gruppensieger nicht in die gleiche WM-Gruppe gelost werden dürfen. Das würde heissen, dass die Schweiz den Top-Nationen Frankreich, Holland, Belgien, Deutschland, Portugal, Spanien und England – also mehr als der Hälfte aller Teams in Lostopf 1 – aus dem Weg gehen würde.

Auch Duell mit Österreich nicht möglich?

Als mögliche Gruppenköpfe blieben dann nur noch die drei Gastgeber USA, Mexiko, Kanada sowie die beiden Südamerika-Giganten Argentinien und Brasilien. Auf die Seleçao traf die Schweiz schon bei den letzten beiden Weltmeisterschaften.

Ausserdem wäre auch ein Nachbarduell mit Österreich nicht möglich, ebenso wenig eine Gruppe mit Norwegen und Schottland (alle in Lostopf 3). Die Fifa lässt gegenüber Blick verlauten, dass Gerüchte um das Prozedere der Auslosung derzeit nicht kommentiert werden, da dieses in den nächsten Tagen offiziell kommuniziert werde.

Bei der WM 2022 galt bei der Auslosung die Regel, dass nicht zwei Teams des gleichen Kontinentalverbandes in die gleiche Gruppe gelost werden dürfen – mit Ausnahme der Uefa, die die meisten Teilnehmer stellte. Damals waren 13 Teams aus Europa dabei, 2026 werden es 16 sein und damit ein Drittel aller teilnehmenden Nationen. Maximal zwei europäische Teams durften in Katar in der Gruppe gegeneinander spielen, die Schweiz erwischte etwa Serbien.