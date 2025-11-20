Nachdem heute die Playoffs auf dem Weg zur WM 2026 ausgelost wurden, geht anfangs Dezember jene für die Gruppen über die Bühne. Die Schweizer Nati ist nicht in Topf 1 und wird dadurch einen dicken Brocken zugelost bekommen.

Die Schweizer Nati befindet sich für die Auslosung der WM-Gruppen in Lostopf 2.

Darum gehts Die Nati ist als Nummer 17 in Topf 2

48 Nationen kämpfen um 32 K.o.-Tickets

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Die Qualifikation für die WM 2026 tütete die Schweizer Nati dank eines 1:1 gegen den Kosovo im letzten Gruppenspiel am vergangenen Dienstag ein. Die Gruppenauslosung für das XXL-Turnier vom kommenden Sommer mit erstmals 48 Nationen findet zwar erst am 5. Dezember statt, dennoch steht bereits fest, dass sich die Nati als Nummer 17 der Welt in Topf 2 befinden wird.

Topf 1 Topf 2 Topf 3 Topf 4 Kanada Kroatien Norwegen Jordanien Mexiko Marokko Panama Kap Verde USA Kolumbien Ägypten Ghana Spanien Uruguay Algerien Curaçao Argentinien Schweiz Schottland Haiti Frankreich Japan Paraguay Neuseeland England Senegal Tunesien evtl. Sieger aus Playoffs Brasilien IR Iran Elfenbeinküste evtl. Sieger aus Playoffs Portugal Südkorea Usbekistan evtl. Sieger aus Playoffs Niederlande Ecuador Katar evtl. Sieger aus Playoffs Belgien Österreich Saudiarabien evtl. Sieger aus Playoffs Deutschland Australien Südafrika evtl. Sieger aus Playoffs

Ob die Nationen, die im März die Playoffs spielen, anhand ihrer künftigen Weltranglistenposition in die Lostöpfe eingeteilt werden oder zusammen in Topf 4 landen, hat die Fifa noch nicht kommuniziert. Die Schweiz verbleibt aber in beiden Fällen in Topf 2.

Damit ist auch klar, dass sie eins der ganz grossen Länder aus Topf 1 in der eigenen Gruppe haben dürfte. Mit Ausnahme der drei Gastgeber, die automatisch unter den ersten zwölf gelistet wurden, befinden sich darin ausschliesslich Top-Nationen. Mexiko ist als erstes Team in Gruppe A bereits gesetzt, gleiches gilt für Kanada (B) und die USA (D).

48 Mannschaften streiten sich um 32 K.o.-Tickets

Zwischen dem 11. und 27. Juni 2026 gehen in Nordamerika die Gruppenspiele über die Bühne. Dabei treten 48 Nationen an und kämpfen um einen Platz in der K.o.-Phase, an der gleich 32 Mannschaften teilnehmen. Zwei Drittel aller Teilnehmer kommen also weiter.

Dabei handelt es sich um die Ersten und Zweiten aller Gruppen sowie die besten acht Gruppendritten. Heisst für die Nati: Fix im Sechzehntelfinal steht sie dann, wenn sie mindestens Zweite wird. Bei einem 3. Rang käme es auf die Ausbeute anderer an. Wird sie Gruppenletzte, endet das Turnier vorzeitig.