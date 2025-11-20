DE
FR
Abonnieren

Fifa aktualisiert Rangliste
Schweizer Nati kennt Topf für Auslosung der WM-Gruppen

Nachdem heute die Playoffs auf dem Weg zur WM 2026 ausgelost wurden, geht anfangs Dezember jene für die Gruppen über die Bühne. Die Schweizer Nati ist nicht in Topf 1 und wird dadurch einen dicken Brocken zugelost bekommen.
Publiziert: vor 41 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/4
Die Schweizer Nati befindet sich für die Auslosung der WM-Gruppen in Lostopf 2.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

  • Die Nati ist als Nummer 17 in Topf 2
  • 48 Nationen kämpfen um 32 K.o.-Tickets
  • Gruppenspiele zwischen dem 11. und 27. Juni 2026
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Alexander_Hornstein_SEO Specialist_RMS.png
Alexander HornsteinSEO-Redaktor

Die Qualifikation für die WM 2026 tütete die Schweizer Nati dank eines 1:1 gegen den Kosovo im letzten Gruppenspiel am vergangenen Dienstag ein. Die Gruppenauslosung für das XXL-Turnier vom kommenden Sommer mit erstmals 48 Nationen findet zwar erst am 5. Dezember statt, dennoch steht bereits fest, dass sich die Nati als Nummer 17 der Welt in Topf 2 befinden wird.

Topf 1Topf 2Topf 3Topf 4
KanadaKroatienNorwegenJordanien
MexikoMarokkoPanamaKap Verde
USAKolumbienÄgyptenGhana
SpanienUruguayAlgerienCuraçao
ArgentinienSchweizSchottlandHaiti
FrankreichJapanParaguayNeuseeland
EnglandSenegalTunesienevtl. Sieger aus Playoffs
BrasilienIR IranElfenbeinküsteevtl. Sieger aus Playoffs
PortugalSüdkoreaUsbekistanevtl. Sieger aus Playoffs
NiederlandeEcuadorKatarevtl. Sieger aus Playoffs
BelgienÖsterreichSaudiarabienevtl. Sieger aus Playoffs
DeutschlandAustralienSüdafrikaevtl. Sieger aus Playoffs

Ob die Nationen, die im März die Playoffs spielen, anhand ihrer künftigen Weltranglistenposition in die Lostöpfe eingeteilt werden oder zusammen in Topf 4 landen, hat die Fifa noch nicht kommuniziert. Die Schweiz verbleibt aber in beiden Fällen in Topf 2.

Damit ist auch klar, dass sie eins der ganz grossen Länder aus Topf 1 in der eigenen Gruppe haben dürfte. Mit Ausnahme der drei Gastgeber, die automatisch unter den ersten zwölf gelistet wurden, befinden sich darin ausschliesslich Top-Nationen. Mexiko ist als erstes Team in Gruppe A bereits gesetzt, gleiches gilt für Kanada (B) und die USA (D).

Mehr zur WM 2026
Für diese Quali-Kampagne bekommen vier Nati-Stars die Bestnote
Ungeschlagen an die Endrunde
Für diese Quali bekommen vier Nati-Stars die Bestnote
Italiens Playoff-Weg an die WM ist alles andere als einfach
Mit Video
Auswärts-Lospech
Italiens Playoff-Weg an die WM ist alles andere als einfach
Diese WM-Gegner wünschen sich die Nati-Stars
Mit Video
Auf wen können wir treffen?
Diese WM-Gegner wünschen sich die Nati-Stars
Verrückte Fakten der Mega-WM-Quali
Mit Video
Super-Torjäger und Klatschen
Verrückte Fakten der Mega-WM-Quali
Österreich-Star fordert nach WM-Quali neuen Feiertag
«Das crazy Oida!»
Österreich-Star fordert nach WM-Quali neuen Feiertag
Schotten-Ekstase wegen erster WM seit 28 Jahren
Mit Video
«Es bedeutet mir alles»
Schotten-Ekstase wegen erster WM seit 28 Jahren

48 Mannschaften streiten sich um 32 K.o.-Tickets

Zwischen dem 11. und 27. Juni 2026 gehen in Nordamerika die Gruppenspiele über die Bühne. Dabei treten 48 Nationen an und kämpfen um einen Platz in der K.o.-Phase, an der gleich 32 Mannschaften teilnehmen. Zwei Drittel aller Teilnehmer kommen also weiter.

Dabei handelt es sich um die Ersten und Zweiten aller Gruppen sowie die besten acht Gruppendritten. Heisst für die Nati: Fix im Sechzehntelfinal steht sie dann, wenn sie mindestens Zweite wird. Bei einem 3. Rang käme es auf die Ausbeute anderer an. Wird sie Gruppenletzte, endet das Turnier vorzeitig.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
WM-Quali Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
6
13
15
2
Slowakei
Slowakei
6
-2
12
3
Nordirland
Nordirland
6
1
9
4
Luxemburg
Luxemburg
6
-12
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
6
12
14
2
Kosovo
Kosovo
6
1
11
3
Slowenien
Slowenien
6
-5
4
4
Schweden
Schweden
6
-8
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schottland
Schottland
6
6
13
2
Dänemark
Dänemark
6
9
11
3
Griechenland
Griechenland
6
-2
7
4
Belarus
Belarus
6
-13
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
6
12
16
2
Ukraine
Ukraine
6
-1
10
3
Island
Island
6
2
7
4
Aserbaidschan
Aserbaidschan
6
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
6
19
16
2
Türkei
Türkei
6
5
13
3
Georgien
Georgien
6
-8
3
4
Bulgarien
Bulgarien
6
-16
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
6
13
13
2
Irland
Irland
6
2
10
3
Ungarn
Ungarn
6
1
8
4
Armenien
Armenien
6
-16
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
8
23
20
2
Polen
Polen
8
7
17
3
Finnland
Finnland
8
-6
10
4
Malta
Malta
8
-15
5
5
Litauen
Litauen
8
-9
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
8
18
19
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
8
10
17
3
Rumänien
Rumänien
8
9
13
4
Zypern
Zypern
8
0
8
5
San Marino
San Marino
8
-37
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
8
32
24
2
Italien
Italien
8
9
18
3
Israel
Israel
8
-1
12
4
Estland
Estland
8
-13
4
5
Moldawien
Moldawien
8
-27
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
8
22
18
2
Wales
Wales
8
10
16
3
Nordmazedonien
Nordmazedonien
8
3
13
4
Kasachstan
Kasachstan
8
-4
8
5
Liechtenstein
Liechtenstein
8
-31
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
8
22
24
2
Albanien
Albanien
8
2
14
3
Serbien
Serbien
8
-1
13
4
Lettland
Lettland
8
-10
5
5
Andorra
Andorra
8
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kroatien
Kroatien
8
22
22
2
Tschechien
Tschechien
8
10
16
3
Färöer
Färöer
8
2
12
4
Montenegro
Montenegro
8
-9
9
5
Gibraltar
Gibraltar
8
-25
0
Qualifiziert
Playoffs
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
Österreich
Österreich
Belgien
Belgien
Kroatien
Kroatien
England
England
Frankreich
Frankreich
Deutschland
Deutschland
Kosovo
Kosovo
Holland
Holland
Norwegen
Norwegen
Portugal
Portugal
Schottland
Schottland
Spanien
Spanien
Schweiz
Schweiz
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Österreich
        Österreich
        Belgien
        Belgien
        Kroatien
        Kroatien
        England
        England
        Frankreich
        Frankreich
        Deutschland
        Deutschland
        Kosovo
        Kosovo
        Holland
        Holland
        Norwegen
        Norwegen
        Portugal
        Portugal
        Schottland
        Schottland
        Spanien
        Spanien
        Schweiz
        Schweiz