«Habe das Gefühl, dass es an der WM weit gehen könnte»
WM-Ansage von Akanji:«Habe das Gefühl, dass es an der WM weit gehen könnte»

Auf wen kann die Schweiz treffen?
Diese WM-Gegner wünschen sich die Nati-Stars

Auf wen kann die Nati an der WM 2026 treffen? Am 5. Dezember kommt es in Washington D.C. zur Auslosung. Die Wünsche der Nati-Cracks reichen von Kanada, über Argentinien bis hin zur Demokratischen Republik Kongo.
Murat Yakin hat keinen Wunschgegner; dem Nati-Trainer ist es egal, auf wen die Nati trifft.
Christian FinkbeinerStv. Fussballchef

Es ist geschafft, die Schweiz hat das WM-Ticket gelöst. Doch gegen wen wünschen sich die Nati-Cracks im nächsten Sommer in den USA, Kanada und Mexiko anzutreten? Manuel Akanji hofft auf Kanada, Argentinien oder Holland aus Topf 1, «weil ich gegen diese Teams noch nie gespielt habe.»

Argentinien als Wunschgegner – oder doch nicht?
Xhaka und Yakin uneinig:Argentinien als Wunschgegner – oder doch nicht?

Captain Granit Xhaka schwebt ein Duell mit Titelverteidiger Argentinien vor, «schliesslich haben wir da noch eine Rechnung offen». 2014 verlor die Nati an der WM in Brasilien im Achtelfinal nach einem heroischen Kampf gegen Messi und Co. 0:1 nach Verlängerung. Aber auch die Demokratische Republik Kongo steht ganz oben auf der Wunschliste des Captains. Die Afrikaner haben ihr Ticket allerdings noch nicht auf sicher, sind sie doch erst für die interkontinentalen Playoffs im März qualifiziert.

Weltrangliste entscheidend

Doch nach welchen Kriterien wird überhaupt gelost? Entscheidend für die Einteilung der 48 Teilnehmer in die vier Lostöpfe ist die Rangierung in der Fifa-Weltrangliste, die heute Mittwoch veröffentlicht wird. Bereits jetzt ist klar: Die Nati wird in Topf 2 landen und damit Gegnern wie Kroatien, Kolumbien, Uruguay, Marokko oder Japan aus dem Weg gehen, da diese im selben Topf sind.

Das sind die WM-Teilnehmer

Gastgeber (3): USA, Kanada, Mexiko

Europa (12/16): SCHWEIZ, England, Frankreich, Kroatien, Niederlande, Norwegen, Portugal, Deutschland, Spanien, Belgien, Schottland, Österreich.

Südamerika (6/6): Argentinien, Brasilien, Ecuador, Kolumbien, Paraguay, Uruguay

Afrika (9/9): Ägypten, Algerien, Elfenbeinküste, Ghana, Kap Verde, Marokko, Senegal, Südafrika, Tunesien

Asien (8/8): Australien, Iran, Japan, Jordanien, Katar, Saudi-Arabien, Südkorea, Usbekistan

Ozeanien (1/1): Neuseeland.

Nord- und Mittelamerika (3/3): Panama, Haiti, Curaçao.

Playoff-Teilnehmer Europa (16 für 4 WM-Tickets): Slowakei, Kosovo, Dänemark, Ukraine, Türkei, Irland, Polen, Bosnien-Herzegowina, Italien, Wales, Albanien, Tschechien, Rumänien, Schweden, Nordmazedonien, Nordirland.

Playoff-Teilnehmer interkontinental (6 für 2 WM-Tickets): Bolivien, Demokratische Republik Kongo, Neukaledonien, Irak, Jamaika und Surinam.

Aus den Töpfen 1, 3 und 4 mit ebenfalls je zwölf Teams erhält die Nati je einen Gegner zugelost, wobei es zwei Einschränkungen gibt: Nationen, die bereits in der Qualifikation aufeinandergetroffen sind, werden in der WM-Vorrunde nicht erneut gegeneinander antreten. Zudem werden maximal zwei europäische Teams in derselben Gruppe sein, von den anderen Konföderationen maximal eines.

Duell gegen Vladimir Petkovic?

In Topf 1 sind neben den drei Gastgeberländern USA, Kanada und Mexiko die besten neun der Weltrangliste gesetzt. Neben Titelverteidiger Argentinien und Rekord-Weltmeister Brasilien sind dies Spanien, Frankreich, England, Deutschland, Portugal, Holland und Belgien. In Topf 3 befinden sich unter anderen Ägypten mit Mo Salah, Neuling Usbekistan oder das von Yakins Vorgänger Vladimir Petkovic trainierte Algerien. In Topf 4 landen Teams wie Neuseeland oder Bolivien sowie wohl die sechs Teams, die sich im Frühjahr in den Playoffs durchsetzen.

Keinen spezifischen Wunsch hat Breel Embolo. Der Schweizer Topskorer der Quali wünscht sich, «dass wir die einfachste Gruppe haben, damit wir sehr weit kommen und auch ein Stück weit wieder Geschichte schreiben können.»

«Wir spielen sehr schönen Fussball»
Nati-Direktor nach WM-Quali:«Wir spielen sehr schönen Fussball»
Mehr zur Schweizer WM-Qualifikation
«Die Buhrufe sind das Letzte, was ich erwartet habe – es schmerzt»
«Es schmerzt»
Weshalb Nati-Captain Xhaka in Pristina ausgebuht wurde
Nati-Trio überzeugt im Regen von Pristina
Noten zum Remis gegen Kosovo
Nati-Trio überzeugt im Regen von Pristina
Rodriguez spricht von «kleiner Party» – Yakin gönnt sich Glas Rotwein
Nach geschaffter WM-Quali
Rodriguez spricht von «kleiner Party» – Yakin gönnt sich Glas Rotwein
Folge der Nati und verpasse nichts mehr

Jetzt der Schweizer Nationalmannschaft folgen – und du verpasst nichts mehr. Was musst du tun? Klicke auf den Link. Dann wählst du einfach dein Team aus der Liste aus und klickst auf das Plus-Symbol neben dem Namen. Dann einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Als solcher begleitest du die Schweizer Fussball-Nati auf dem Weg an die WM 2026 in den USA und bleibst mit Videos, Analysen, News und Hintergründen immer am Ball. 

WM-Quali Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
6
13
15
2
Slowakei
Slowakei
6
-2
12
3
Nordirland
Nordirland
6
1
9
4
Luxemburg
Luxemburg
6
-12
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
6
12
14
2
Kosovo
Kosovo
6
1
11
3
Slowenien
Slowenien
6
-5
4
4
Schweden
Schweden
6
-8
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schottland
Schottland
6
6
13
2
Dänemark
Dänemark
6
9
11
3
Griechenland
Griechenland
6
-2
7
4
Belarus
Belarus
6
-13
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
6
12
16
2
Ukraine
Ukraine
6
-1
10
3
Island
Island
6
2
7
4
Aserbaidschan
Aserbaidschan
6
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
6
19
16
2
Türkei
Türkei
6
5
13
3
Georgien
Georgien
6
-8
3
4
Bulgarien
Bulgarien
6
-16
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
6
13
13
2
Irland
Irland
6
2
10
3
Ungarn
Ungarn
6
1
8
4
Armenien
Armenien
6
-16
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
8
23
20
2
Polen
Polen
8
7
17
3
Finnland
Finnland
8
-6
10
4
Malta
Malta
8
-15
5
5
Litauen
Litauen
8
-9
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
8
18
19
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
8
10
17
3
Rumänien
Rumänien
8
9
13
4
Zypern
Zypern
8
0
8
5
San Marino
San Marino
8
-37
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
8
32
24
2
Italien
Italien
8
9
18
3
Israel
Israel
8
-1
12
4
Estland
Estland
8
-13
4
5
Moldawien
Moldawien
8
-27
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
8
22
18
2
Wales
Wales
8
10
16
3
Nordmazedonien
Nordmazedonien
8
3
13
4
Kasachstan
Kasachstan
8
-4
8
5
Liechtenstein
Liechtenstein
8
-31
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
8
22
24
2
Albanien
Albanien
8
2
14
3
Serbien
Serbien
8
-1
13
4
Lettland
Lettland
8
-10
5
5
Andorra
Andorra
8
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kroatien
Kroatien
8
22
22
2
Tschechien
Tschechien
8
10
16
3
Färöer
Färöer
8
2
12
4
Montenegro
Montenegro
8
-9
9
5
Gibraltar
Gibraltar
8
-25
0
Qualifiziert
Playoffs
