Es ist geschafft, die Schweiz hat das WM-Ticket gelöst. Doch gegen wen wünschen sich die Nati-Cracks im nächsten Sommer in den USA, Kanada und Mexiko anzutreten? Manuel Akanji hofft auf Kanada, Argentinien oder Holland aus Topf 1, «weil ich gegen diese Teams noch nie gespielt habe.»

Captain Granit Xhaka schwebt ein Duell mit Titelverteidiger Argentinien vor, «schliesslich haben wir da noch eine Rechnung offen». 2014 verlor die Nati an der WM in Brasilien im Achtelfinal nach einem heroischen Kampf gegen Messi und Co. 0:1 nach Verlängerung. Aber auch die Demokratische Republik Kongo steht ganz oben auf der Wunschliste des Captains. Die Afrikaner haben ihr Ticket allerdings noch nicht auf sicher, sind sie doch erst für die interkontinentalen Playoffs im März qualifiziert.

Weltrangliste entscheidend

Doch nach welchen Kriterien wird überhaupt gelost? Entscheidend für die Einteilung der 48 Teilnehmer in die vier Lostöpfe ist die Rangierung in der Fifa-Weltrangliste, die heute Mittwoch veröffentlicht wird. Bereits jetzt ist klar: Die Nati wird in Topf 2 landen und damit Gegnern wie Kroatien, Kolumbien, Uruguay, Marokko oder Japan aus dem Weg gehen, da diese im selben Topf sind.

Das sind die WM-Teilnehmer Gastgeber (3): USA, Kanada, Mexiko Europa (12/16): SCHWEIZ, England, Frankreich, Kroatien, Niederlande, Norwegen, Portugal, Deutschland, Spanien, Belgien, Schottland, Österreich. Südamerika (6/6): Argentinien, Brasilien, Ecuador, Kolumbien, Paraguay, Uruguay Afrika (9/9): Ägypten, Algerien, Elfenbeinküste, Ghana, Kap Verde, Marokko, Senegal, Südafrika, Tunesien Asien (8/8): Australien, Iran, Japan, Jordanien, Katar, Saudi-Arabien, Südkorea, Usbekistan Ozeanien (1/1): Neuseeland. Nord- und Mittelamerika (3/3): Panama, Haiti, Curaçao. Playoff-Teilnehmer Europa (16 für 4 WM-Tickets): Slowakei, Kosovo, Dänemark, Ukraine, Türkei, Irland, Polen, Bosnien-Herzegowina, Italien, Wales, Albanien, Tschechien, Rumänien, Schweden, Nordmazedonien, Nordirland. Playoff-Teilnehmer interkontinental (6 für 2 WM-Tickets): Bolivien, Demokratische Republik Kongo, Neukaledonien, Irak, Jamaika und Surinam.

Aus den Töpfen 1, 3 und 4 mit ebenfalls je zwölf Teams erhält die Nati je einen Gegner zugelost, wobei es zwei Einschränkungen gibt: Nationen, die bereits in der Qualifikation aufeinandergetroffen sind, werden in der WM-Vorrunde nicht erneut gegeneinander antreten. Zudem werden maximal zwei europäische Teams in derselben Gruppe sein, von den anderen Konföderationen maximal eines.

Duell gegen Vladimir Petkovic?

In Topf 1 sind neben den drei Gastgeberländern USA, Kanada und Mexiko die besten neun der Weltrangliste gesetzt. Neben Titelverteidiger Argentinien und Rekord-Weltmeister Brasilien sind dies Spanien, Frankreich, England, Deutschland, Portugal, Holland und Belgien. In Topf 3 befinden sich unter anderen Ägypten mit Mo Salah, Neuling Usbekistan oder das von Yakins Vorgänger Vladimir Petkovic trainierte Algerien. In Topf 4 landen Teams wie Neuseeland oder Bolivien sowie wohl die sechs Teams, die sich im Frühjahr in den Playoffs durchsetzen.

Keinen spezifischen Wunsch hat Breel Embolo. Der Schweizer Topskorer der Quali wünscht sich, «dass wir die einfachste Gruppe haben, damit wir sehr weit kommen und auch ein Stück weit wieder Geschichte schreiben können.»

