Bei einem zähen Unentschieden im Kosovo sichert sich die Schweiz das Ticket für die WM in Nordamerika. Entsprechend zufrieden zeigen sich die Akteure nach der Partie.

1/10 Jetzt ist es offiziell: Die Nati hat sich für die Fussball-WM 2026 qualifiziert. Foto: TOTO MARTI

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Ricardo Rodriguez (gegenüber SRF)

«Es ist immer schön, eine WM zu spielen. Es ist etwas, was ich nicht beschreiben kann. Wunderbar. Wir haben es gut gemacht. Am Schluss ein Punkt und wir sind dabei – das ist das Wichtigste. Eine kleine Party liegt jetzt drin»

Granit Xhaka (gegenüber SRF)

«Jeder Einzelne, der dabei war, der geholfen hat, ob Spieler oder Staff – wir können stolz sein auf uns. Es ist nicht selbstverständlich, so viele Male in Folge an einem ganz grossen Turnier dabei zu sein. Ich bin einfach nur glücklich.»

Zum Schweizer Publikum: «Ich bin sehr dankbar für jeden Fan, der auch dahin gereist ist oder uns zu Hause unterstützt hat. Wir versuchen, Leistung und Punkte zurückzugeben und ich glaube, wir konnten heute viele Schweizer glücklich machen.»

Manuel Akanji (gegenüber SRF)

«Unser Ziel war es, nicht zu verlieren, ein Sieg wäre noch besser gewesen. Aber schlussendlich ist das nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass wir uns qualifiziert haben und das haben wir souverän gemacht über die ganze Quali gesehen. Wir waren von Beginn weg fokussiert. Der Zusammenzug im Sommer war sehr wichtig, er hat uns Selbstvertrauen gegeben. Das haben wir gerade so weitergezogen. Ich weiss, wie es ist, an einer WM zu spielen und ich freue mich jedes Mal, dabei zu sein. Es ist das grösste, was es gibt als Fussballer. Wer weiss, hoffentlich kommen wir dieses Mal weiter und können etwas reissen in Amerika.»

Breel Embolo (gegenüber SRF)

«Stolz ist das richtige Wort. Wie wir wirklich durchmarschiert sind, wie wir die Tore geschossen haben, mit Spielfreude, Ehrgeiz und Leidenschaft, bin ich einfach nur stolz auf all diese Leute und diese Mannschaft. Für den nächsten Sommer wünsche ich mir, dass wir weiter kommen als beim letzten Mal. Wir sind hungrig, wir haben eine neue Truppe. Ich freue mich extrem, es ist immer etwas Neues. Wir werden alles tun, um dort wieder ein Stück weit Geschichte zu schreiben. Wichtig ist, dass wir den Flow mitnehmen und das auch geniessen, uns ab März aber auch wieder auf das grosse Turnier konzentrieren.»

Murat Yakin (gegenüber SRF)

«Wir haben unseren Job von Anfang an gemacht und sind es professionell angegangen. Am Schluss sind wir überglücklich. Ich bin stolz auf die Mannschaft und auf den Staff, dass wir ungeschlagen sind. Man hat von der ersten Minute an gespürt, dass diese Mannschaft an die WM will und wir sind dabei. Heute Abend nehme ich erst einmal ein Glas Rotwein.»

«Mir macht die Arbeit extrem Spass. Die Freude, das Vertrauen von Spielern und Staff – schlussendlich sind alles Teamplayer. Nach der Nations League im vergangenen Jahr haben wir das Fazit gezogen, haben uns selbst reflektiert und die richtigen Schlüsse gezogen. Es macht einfach Spass, mit dieser Truppe zusammenzuarbeiten.»

1/47 Ruben Vargas ist für die Schweizer Führung direkt nach der Pause verantwortlich. Foto: TOTO MARTI