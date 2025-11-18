Die Nati ist wieder mit dabei: Yakin, Xhaka und Co. haben das WM-Ticket nach Nordamerika im Sack – und führen die 20-jährige Tradition fort, die Schweiz als Dauergast an Weltmeisterschaften zu repräsentieren. Historisch ist diesmal aber nicht nur die Quali an sich, sondern die Art und Weise: Dominanz, Fokus, Mentalität, Zusammenhalt, defensive Stabilität – und das alles ohne jegliche Nebengeräusche.
Diese WM-Quali ist nicht einfach beeindruckend, sie ist die souveränste in der Geschichte des Schweizer Fussballs. Und das zu einer Zeit, in der die Skepsis vor dem Start so gross war wie selten zuvor. Die Antwort der Nati ist eindrücklich. Und sie führt zur Frage: Ist das die beste Nati aller Zeiten?
Nach dem ernüchternden Sieglos-Herbst in der Nations League suchten Murat Yakin und sein Staff akribisch nach den Puzzleteilen in den Details, um dem Team neue Impulse zu geben. Yakin castete im Frühling nicht die besten Einzelspieler, sondern das beste Kollektiv. Fast verzweifelt suchte man auch in Argentinien und Dänemark nach Doppelbürgern.
Ein Schweizer Märchen im nordamerikanischen Sommer?
Als es ernst galt, fanden sie die Lösung dort, wo sie noch immer steckte, wenn dieses Team Resultate brauchte: bei den Führungsspielern rund um Granit Xhaka, der mit 33 in der Form seines Lebens ist. Für den Captain, seinen Adjutanten Remo Freuler (33) und seinen Freund Ricardo Rodriguez (33) könnte 2026 der letzte Auftritt auf der grössten Bühne sein, die die Fussballwelt bietet. Vielleicht wird es gar ihr letztes gemeinsames Turnier. Und sie sind fest entschlossen, sich mit einem Feuerwerk zu verabschieden.
Schon an der EM 2024 hat sich diese Nati mit den grossen Teams auf Augenhöhe gemessen. Nach dieser WM-Qualifikation wirkt es, als sei das Team sogar noch einen Schritt weiter. Ein Schweizer Märchen im nordamerikanischen Sommer 2026? Es scheint absolut möglich.
Jetzt der Schweizer Nationalmannschaft folgen – und du verpasst nichts mehr. Was musst du tun? Klicke auf den Link. Dann wählst du einfach dein Team aus der Liste aus und klickst auf das Plus-Symbol neben dem Namen. Dann einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Als solcher begleitest du die Schweizer Fussball-Nati auf dem Weg an die WM 2026 in den USA und bleibst mit Videos, Analysen, News und Hintergründen immer am Ball.
