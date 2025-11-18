DE
Kommentar zur WM-Quali
Ist das die beste Nati aller Zeiten?

Die Schweizer Nationalmannschaft qualifiziert sich souverän für die WM 2026 in Nordamerika. Blick-Fussballchef Tobias Wedermann fragt sich deshalb, ist es die beste Nati aller Zeiten? Und traut der Schweiz ein Sommermärchen zu.
Publiziert: 18.11.2025 um 22:45 Uhr
|
Aktualisiert: 18.11.2025 um vor 30 Minuten
Anhören
Tobias Wedermann, Blick-Fussballchef, stellt nach der erfolgreichen WM-Quali die Frage: Ist diese Nati die Beste aller Zeiten?
Foto: RMS
11_TobiasWedermannKommentar1_11_Kommentar1_Tobias_Wedermann_2024-16361.jpg
Tobias WedermannFussballchef

Die Nati ist wieder mit dabei: Yakin, Xhaka und Co. haben das WM-Ticket nach Nordamerika im Sack – und führen die 20-jährige Tradition fort, die Schweiz als Dauergast an Weltmeisterschaften zu repräsentieren. Historisch ist diesmal aber nicht nur die Quali an sich, sondern die Art und Weise: Dominanz, Fokus, Mentalität, Zusammenhalt, defensive Stabilität – und das alles ohne jegliche Nebengeräusche.

Diese WM-Quali ist nicht einfach beeindruckend, sie ist die souveränste in der Geschichte des Schweizer Fussballs. Und das zu einer Zeit, in der die Skepsis vor dem Start so gross war wie selten zuvor. Die Antwort der Nati ist eindrücklich. Und sie führt zur Frage: Ist das die beste Nati aller Zeiten?

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Nach dem ernüchternden Sieglos-Herbst in der Nations League suchten Murat Yakin und sein Staff akribisch nach den Puzzleteilen in den Details, um dem Team neue Impulse zu geben. Yakin castete im Frühling nicht die besten Einzelspieler, sondern das beste Kollektiv. Fast verzweifelt suchte man auch in Argentinien und Dänemark nach Doppelbürgern.

Ein Schweizer Märchen im nordamerikanischen Sommer?

Als es ernst galt, fanden sie die Lösung dort, wo sie noch immer steckte, wenn dieses Team Resultate brauchte: bei den Führungsspielern rund um Granit Xhaka, der mit 33 in der Form seines Lebens ist. Für den Captain, seinen Adjutanten Remo Freuler (33) und seinen Freund Ricardo Rodriguez (33) könnte 2026 der letzte Auftritt auf der grössten Bühne sein, die die Fussballwelt bietet. Vielleicht wird es gar ihr letztes gemeinsames Turnier. Und sie sind fest entschlossen, sich mit einem Feuerwerk zu verabschieden.

Schon an der EM 2024 hat sich diese Nati mit den grossen Teams auf Augenhöhe gemessen. Nach dieser WM-Qualifikation wirkt es, als sei das Team sogar noch einen Schritt weiter. Ein Schweizer Märchen im nordamerikanischen Sommer 2026? Es scheint absolut möglich.

1/10
Jetzt ist es offiziell: Die Nati hat sich für die Fussball-WM 2026 qualifiziert.
Foto: TOTO MARTI
1/47
Ruben Vargas ist für die Schweizer Führung direkt nach der Pause verantwortlich.
Foto: TOTO MARTI
