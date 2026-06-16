An der WM 2026 kämpft die Nati in Gruppe B ums Weiterkommen und hat mit Blick auf die Anspielzeiten grosses Glück. Hier gibts den kompletten Spielplan als PDF zum Ausdrucken und Resultate ausfüllen.

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Spielplan WM 2026 als PDF Verpasse keine Spiele der Nati dank unseres Spielplans im PDF-Format. Einfach herunterladen, ausdrucken und in die Küche hängen und schon weisst du immer Bescheid, wann es sich lohnt, den TV einzuschalten. Hopp Schwiiz! Verpasse keine Spiele der Nati dank unseres Spielplans im PDF-Format. Einfach herunterladen, ausdrucken und in die Küche hängen und schon weisst du immer Bescheid, wann es sich lohnt, den TV einzuschalten. Hopp Schwiiz! Download Spielplan WM 2026

Endlich läuft das Spektakel: In Mexiko, Kanada und den USA ist die grösste WM der Geschichte in vollem Gang und lieferte seit dem Auftakt vom letzten Donnerstag jede Menge Schlagzeilen. Die Nati trifft dabei als eine von 48 Nationen in Gruppe B auf Kanada, Katar und Bosnien-Herzegowina (siehe Tabelle unten für Nati-Spielplan) und darf auch nach dem verkorksten Start gegen Katar auf den Einzug in die K.o.-Phase hoffen. Diese erreicht sie dann, wenn sie die Gruppe auf Rang 1 oder 2 beendet oder zu den besten acht Gruppendritten zählt. Hier erfährst du, wie bei Punktgleichheit die Rangliste erstellt wird.

Bevorstehende Spiele der nächsten Tage

Dienstag, 16. Juni

21 Uhr: Frankreich – Senegal (Gruppe I)



21 Uhr: Frankreich – Senegal (Gruppe I) Mittwoch, 17. Juni

0 Uhr: Irak – Norwegen (Gruppe I)

3 Uhr: Argentinien – Algerien (Gruppe J)

6 Uhr: Österreich – Jordanien (Gruppe J)

19 Uhr: Portugal – DR Kongo (Gruppe K)

22 Uhr: England – Kroatien (Gruppe L)

0 Uhr: Irak – Norwegen (Gruppe I) 3 Uhr: Argentinien – Algerien (Gruppe J) 6 Uhr: Österreich – Jordanien (Gruppe J) 19 Uhr: Portugal – DR Kongo (Gruppe K) 22 Uhr: England – Kroatien (Gruppe L) Donnerstag, 18. Juni

1 Uhr: Ghana – Panama (Gruppe L)

4 Uhr: Usbekistan – Kolumbien (Gruppe K)

18 Uhr: Tschechien – Südafrika (Gruppe A)

🇨🇭21 Uhr: Schweiz – Bosnien-Herzegowina (Gruppe B)

Resultate vergangener Spiele

Donnerstag, 11. Juni

Mexiko – Südafrika (2:0)

Mexiko – Südafrika (2:0) Freitag, 12. Juni

Südkorea – Tschechien (2:1)

Kanada – Bosnien und Herzegowina (1:1)

Südkorea – Tschechien (2:1) Kanada – Bosnien und Herzegowina (1:1) Samstag, 13. Juni

USA – Paraguay (4:1)

🇨🇭 Katar – Schweiz (1:1)

USA – Paraguay (4:1) Katar – Schweiz (1:1) Sonntag, 14. Juni

Brasilien – Marokko (1:1)

Haiti – Schottland (0:1)

Australien – Türkei (2:0)

Deutschland – Curaçao (7:1)

Niederlande – Japan (2:2)

Brasilien – Marokko (1:1) Haiti – Schottland (0:1) Australien – Türkei (2:0) Deutschland – Curaçao (7:1) Niederlande – Japan (2:2) Montag, 15. Juni

Elfenbeinküste – Ecuador (1:0)

Schweden – Tunesien (5:1)

Spanien – Kap Verde (0:0)

Belgien – Ägypten (1:1)

Elfenbeinküste – Ecuador (1:0) Schweden – Tunesien (5:1) Spanien – Kap Verde (0:0) Belgien – Ägypten (1:1) Dienstag, 16. Juni

Saudi-Arabien – Uruguay (1:1)

Iran – Neuseeland (2:2)

Total 104 Spiele – Nati-Spielplan in Gruppenphase verzückt mit Primetime

Bereits vor dem ersten Anpfiff war klar: Diese WM ist die grösste aller Zeiten. Zumindest, was die Anzahl Spiele angeht. Mit der Aufstockung von 32 auf 48 Nationen erhöht sich natürlich auch die Anzahl Partien am Turnier, die neu 104 beträgt. Bereits in der Gruppenphase sind 72 Duelle zu sehen, danach gibts wegen den erstmals durchgeführten Sechzehntelfinals weitere 32.

Datum Startzeit Event 13. Juni 21 Uhr WM-Gruppenspiel gegen Katar (San Francisco) 18. Juni 21 Uhr WM-Gruppenspiel gegen Bosnien-Herzegowina (Los Angeles) 24. Juni 21 Uhr WM-Gruppenspiel gegen Kanada (Vancouver)

Aufgrund der geographischen Lage stehen einige Nationen für ihre Fans in der Heimat zu ungünstigen Zeiten im Einsatz, die Schweiz hatte jedoch Glück. So finden sämtliche Gruppenspiele um 21 Uhr Schweizer Zeit statt und bieten sich dadurch perfekt für ein gemütliches Beisammensein an einem WM-Public-Viewing an. Alles, was es für einen unvergesslichen Fussballsommer braucht. Hopp Schwiiz!