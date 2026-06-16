Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die Zusammenfassung von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast.

Vanessa Nyfeler

«Fangsch?» Gregor Kobel (28) rollt seinem Töchterchen einen Mini-Fussball über den Wohnzimmerboden zu. Die Kleine strahlt und krabbelt ihrem Papi entgegen. Noch landet nicht jeder Ball in ihren Händen, aber das Interesse ist da. «Sie hat Megafreude an Bällen», sagt der Goalie stolz. Seine Verlobte Anna Wagner (28) schiebt den Ball zurück in Richtung Kobel. Seit vergangenem August sind sie Eltern – und blühen in dieser Rolle auf.

Die junge Familie lebt etwas ausserhalb von Dortmund in einer modernen, zweistöckigen Villa mit hohen Fensterfronten, eigenem Fitnessraum und Blick ins Grüne. Wenn Kobel nicht gerade Stürmer zur Verzweiflung treibt oder den Alltag mit seiner Familie geniesst, schlägt er im Garten Golfbälle, perfektioniert seine Latte-Art oder vertieft sich in Biografien. Auch für Uhren und Sportautos kann er sich begeistern.



Am Esstisch herrscht Hochspannung. Kobel und Wagner lieben Gesellschaftsspiele – und schenken sich dabei nichts. «Das ist das Einzige, worüber wir wirklich streiten», sagt Wagner und lacht. «Der einzige denkbare Trennungsgrund, gell, Schatz?», wirft Kobel grinsend ein. «Wir verlieren halt nicht gern.»

Die Wachablösung

Kobels Siegeswille zeigt sich besonders auf dem Fussballplatz. Dort wird aus dem heiteren Familienmenschen ein Goalie, der keine Niederlage akzeptieren will. Einer, der auch mal laut ausruft und sich ärgert, wenn er den Ball aus dem Netz holen muss. Genau diese Mentalität hat ihn an die Spitze gebracht. Nach zehn Jahren mit Yann Sommer im Tor beginnt bei der Schweizer Nationalmannschaft eine neue Ära: Gregor Kobel reist erstmals als Nummer 1 an ein grosses Turnier. «Ich freue mich extrem», sagt er bei unserem Besuch kurz vor dem Abflug an die WM in Amerika. «Für die Schweiz zu spielen, ist immer eine riesige Ehre.»

Mit seinem Verein Borussia Dortmund blickt Kobel auf eine starke Saison zurück: Er weist unter den Stammgoalies die beste Paradenquote der Bundesliga auf. Sein Marktwert wird auf rund 40 Millionen Franken geschätzt. Seit 2021 steht er beim BVB unter Vertrag, bis 2028 läuft dieser noch.

Angefangen hat seine Karriere beim FC Seefeld, später wechselte Gregor Kobel zu GC. Weil sich in Zürich keine passende Perspektive bot, wagte er mit nur 16 Jahren den Schritt nach Deutschland und wechselte ins Nachwuchsleistungszentrum von Hoffenheim.

Kilometer für die Liebe

Während Kobel Hunderte Kilometer entfernt um seinen Traum vom Profifussball kämpft, hört Anna Wagner in Zürich schon lange Geschichten über ihn. Ihre KV-Lehre macht sie bei der NZZ, wo seine Mutter Barbara Stolba ihre Ausbildnerin ist. Und wenn Kobel aus Deutschland anruft, weil er wieder einmal etwas vergessen hat, entgehen Wagner diese Telefonate nicht. Später begegnen sich die beiden zufällig an einem Geburtstag. «Wir verstanden uns sofort, blieben zunächst aber Freunde», erzählt Wagner. Bis daraus Liebe wird.

Als Gregor Kobels Karriere ihn von Hoffenheim über Augsburg nach Stuttgart führt, beginnt Wagner ein Studium in Immobilienmanagement in Luzern. Dazwischen pendelt sie unzählige Stunden zwischen der Schweiz und Deutschland. Erst in Dortmund wird aus der Fernbeziehung ein gemeinsamer Alltag. Inzwischen sind die beiden seit zwei Jahren verlobt. Nächstes Jahr wollen sie sich in Zürich das Jawort geben.

Die wichtigste Mannschaft

Zu Kobels Füssen hat sich inzwischen Familienhund Odens niedergelassen. Immer wieder stupst der Dobermann sein Herrchen an. «Er ist spielsüchtig», erklärt Wagner. «Sobald Greg aufsteht, hofft er, dass es losgeht.» Bevor der Vierbeiner zum Zug kommt, meldet sich das jüngste Familienmitglied. Kobel nimmt seine Tochter auf den Arm.

Viel verändert habe das Vatersein Gregor Kobel nicht, findet Wagner. «Er hat schon immer geschaut, dass er möglichst oft zu Hause ist. Wenn möglich, fährt er nach Auswärtsspielen direkt nach Hause, statt irgendwo zu übernachten.» Auch seine zärtliche Art überrascht sie nicht. «Die hatte er schon immer. Jetzt darf sie einfach noch jemand Neues spüren.»

Artikel aus der «Schweizer Illustrierten» Dieser Artikel wurde erstmals in der «Schweizer Illustrierten» publiziert. Näher dran – an Stars, Royals und Menschen mit Geschichten. Hier gehts zum Abo! Dieser Artikel wurde erstmals in der «Schweizer Illustrierten» publiziert. Näher dran – an Stars, Royals und Menschen mit Geschichten. Hier gehts zum Abo!

Das würden viele dem Nati-Goalie wohl kaum zutrauen. Kobel schmunzelt. «Es wird immer so dargestellt, als wäre ich bloss dieser verbissene Fussballer», sagt er. «Klar gehört der Ehrgeiz zu mir. Aber das ist längst nicht alles.» Genauso gern verbringt er Zeit mit Freunden und geniesst auch mal ein Glas Wein. «Wenn man nur noch mit Scheuklappen durchs Leben geht, verliert man irgendwann die Freude.»



Und die Freude kommt auch in der Liebesbeziehung nicht zu kurz: «Wir haben es extrem gut miteinander», so Kobel. Besonders schätzt er Wagners Wärme und Herzlichkeit. «Sie schafft ein Zuhause, in dem wir uns wohlfühlen.» Ihn beeindrucke, wie sie stets das Gute in Menschen sehe. Sie wiederum bewundere, wie unterstützend Kobel sei. «Er will immer das Beste für alle.»

Selbstverständlich auch für seine Tochter. Welchen Weg sie einmal einschlägt, wollen die Eltern offenlassen. Sportliche Vorbilder hätte sie jedenfalls genug: Kobels Vater Peter spielte als Hockey-Stürmer unter anderem für die ZSC Lions.

An der WM reisen Anna Wagner und die Kleine mit. Kobel gibt sich ambitioniert: «Wir wollen so erfolgreich wie möglich sein. Wenn wir als Team mit Selbstvertrauen auftreten, können wir einiges erreichen.» Auch für Wagner bedeutet das Turnier viel: «Ich habe Gregs Weg so lange begleitet. Dass er jetzt dort steht, macht mich so stolz.» Mit einem Lachen fügt sie an: «Meine Nummer 1 ist er sowieso!»

Noch näher dran an der Schweizer Nati Füge jetzt die Fussball-Nati deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen. folgen