Langsam, aber sicher biegt die grösste WM aller Zeiten auf die Zielgeraden ein. Ab Donnerstagabend stehen die Viertelfinals an, die Nati bestreitet ihres am Sonntagmorgen. Hier gibts den Turnierbaum und den kompletten Spielplan als PDF.

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Spielplan WM 2026 als PDF Verpasse keine Spiele der Nati dank unseres Spielplans im PDF-Format. Einfach herunterladen, ausdrucken und in die Küche hängen und schon weisst du immer Bescheid, wann es sich lohnt, den TV einzuschalten. Hopp Schwiiz! Verpasse keine Spiele der Nati dank unseres Spielplans im PDF-Format. Einfach herunterladen, ausdrucken und in die Küche hängen und schon weisst du immer Bescheid, wann es sich lohnt, den TV einzuschalten. Hopp Schwiiz! Download Spielplan WM 2026

In Mexiko, Kanada und den USA ist die grösste WM der Geschichte in vollem Gang und liefert jede Menge Schlagzeilen. Für die acht verbliebenen Teams gehts mittlerweile in jedem Spiel um alles, Fehler verträgt es keine mehr. Die Nati hat sich mit ihrem Sieg im Penaltyschiessen über Kolumbien das Ticket fürs Viertelfinale gesichert und trifft dort auf Titelverteidiger Argentinien.

Bevorstehende Spiele der nächsten Tage

Donnerstag, 9. Juli

22 Uhr: Frankreich – Marokko



22 Uhr: Frankreich – Marokko Freitag, 10. Juli

21 Uhr: Spanien – Belgien

21 Uhr: Spanien – Belgien Samstag, 11. Juli

23 Uhr: Norwegen – England

23 Uhr: Norwegen – England Sonntag, 12. Juli

🇨🇭3 Uhr: Argentinien – Schweiz

Resultate vergangener Spiele

Donnerstag, 11. Juni

Mexiko – Südafrika (2:0)

Mexiko – Südafrika (2:0) Freitag, 12. Juni

Südkorea – Tschechien (2:1)

Kanada – Bosnien und Herzegowina (1:1)

Südkorea – Tschechien (2:1) Kanada – Bosnien und Herzegowina (1:1) Samstag, 13. Juni

USA – Paraguay (4:1)

🇨🇭 Katar – Schweiz (1:1)

USA – Paraguay (4:1) Katar – Schweiz (1:1) Sonntag, 14. Juni

Brasilien – Marokko (1:1)

Haiti – Schottland (0:1)

Australien – Türkei (2:0)

Deutschland – Curaçao (7:1)

Niederlande – Japan (2:2)

Brasilien – Marokko (1:1) Haiti – Schottland (0:1) Australien – Türkei (2:0) Deutschland – Curaçao (7:1) Niederlande – Japan (2:2) Montag, 15. Juni

Elfenbeinküste – Ecuador (1:0)

Schweden – Tunesien (5:1)

Spanien – Kap Verde (0:0)

Belgien – Ägypten (1:1)

Elfenbeinküste – Ecuador (1:0) Schweden – Tunesien (5:1) Spanien – Kap Verde (0:0) Belgien – Ägypten (1:1) Dienstag, 16. Juni

Saudi-Arabien – Uruguay (1:1)

Iran – Neuseeland (2:2)

Frankreich – Senegal (3:1)

Mittwoch, 17. Juni

Irak – Norwegen (1:4)

Argentinien – Algerien (3:0)

Österreich – Jordanien (3:1)

Portugal – DR Kongo (1:1)

England – Kroatien (4:2)

Donnerstag, 18. Juni

Ghana – Panama (1:0)

Usbekistan – Kolumbien (1:3)

Tschechien – Südafrika (1:1)

🇨🇭 Schweiz – Bosnien-Herzegowina (4:1)

Freitag, 19. Juni

Kanada – Katar (6:0)

Mexiko – Südkorea (1:0)

USA – Australien (2:0)

Samstag, 20. Juni

Schottland – Marokko (0:1)

Brasilien – Haiti (3:0)

Türkei – Paraguay (0:1)

Niederlande – Schweden (5:1)

Deutschland – Elfenbeinküste (2:1)

Schottland – Marokko (0:1) Brasilien – Haiti (3:0) Türkei – Paraguay (0:1) Niederlande – Schweden (5:1) Deutschland – Elfenbeinküste (2:1) Sonntag, 21. Juni

Ecuador – Curaçao (0:0)

Tunesien – Japan (0:4)

Spanien – Saudi-Arabien (4:0)

Belgien – Iran (0:0)

Ecuador – Curaçao (0:0) Tunesien – Japan (0:4) Spanien – Saudi-Arabien (4:0) Belgien – Iran (0:0) Montag, 22. Juni

Uruguay – Kap Verde (2:2)

Neuseeland – Ägypten (1:3)

Argentinien – Österreich (2:0)

Frankreich – Irak (3:0)

Uruguay – Kap Verde (2:2) Neuseeland – Ägypten (1:3) Argentinien – Österreich (2:0) Frankreich – Irak (3:0) Dienstag, 23. Juni

Norwegen – Senegal (3:2)

Jordanien – Algerien (1:2)

Portugal – Usbekistan (5:0)

England – Ghana (0:0)

Mittwoch, 24. Juni

Panama – Kroatien (0:1)

Kolumbien – DR Kongo (1:0)

🇨🇭 Schweiz – Kanada (2:1)

Bosnien-Herzegowina – Katar (3:1)

Donnerstag, 25. Juni

Marokko – Haiti (4:2)

Schottland – Brasilien (0:3)

Südafrika – Südkorea (1:0)

Tschechien – Mexiko (0:3)

Curaçao – Elfenbeinküste (0:2)

Ecuador – Deutschland (2:1)

Marokko – Haiti (4:2) Schottland – Brasilien (0:3) Südafrika – Südkorea (1:0) Tschechien – Mexiko (0:3) Curaçao – Elfenbeinküste (0:2) Ecuador – Deutschland (2:1) Freitag, 26. Juni

Tunesien – Niederlande (1:3)

Japan – Schweden (1:1)

Türkei – USA (3:2)

Paraguay – Australien (0:0)

Norwegen – Frankreich (1:4)

Senegal – Irak (5:0)

Tunesien – Niederlande (1:3) Japan – Schweden (1:1) Türkei – USA (3:2) Paraguay – Australien (0:0) Norwegen – Frankreich (1:4) Senegal – Irak (5:0) Samstag, 27. Juni

Kap Verde – Saudi-Arabien (0:0)

Uruguay – Spanien (0:1)

Neuseeland – Belgien (1:5)

Ägypten – Iran (1:1)

Panama – England (0:2)

Kroatien – Ghana (2:1)

Kap Verde – Saudi-Arabien (0:0) Uruguay – Spanien (0:1) Neuseeland – Belgien (1:5) Ägypten – Iran (1:1) Panama – England (0:2) Kroatien – Ghana (2:1) Sonntag, 28. Juni

Kolumbien – Portugal (0:0)

DR Kongo – Usbekistan (3:1)

Algerien – Österreich (3:3)

Jordanien – Argentinien (1:3)

Südafrika – Kanada (0:1)

Kolumbien – Portugal (0:0) DR Kongo – Usbekistan (3:1) Algerien – Österreich (3:3) Jordanien – Argentinien (1:3) Südafrika – Kanada (0:1) Montag, 29. Juni

Brasilien – Japan (2:1)

Deutschland – Paraguay (3:4 n.P.)

Dienstag, 30. Juni

Niederlande – Marokko (2:3 n.P.)

Elfenbeinküste – Norwegen (1:2)

Frankreich – Schweden (3:0)

Mittwoch, 1. Juli

Mexiko – Ecuador (2:0)

England – DR Kongo (2:1)

Belgien – Senegal (3:2)

Donnerstag, 2. Juli

USA – Bosnien-Herzegowina (2:0)

Spanien – Österreich (3:0)

USA – Bosnien-Herzegowina (2:0) Spanien – Österreich (3:0) Freitag, 3. Juli

Portugal – Kroatien (2:1)

🇨🇭Schweiz – Algerien (2:0)

Australien – Ägypten (2:4 n.P.)

Portugal – Kroatien (2:1) 🇨🇭Schweiz – Algerien (2:0) Australien – Ägypten (2:4 n.P.) Samstag, 4. Juli

Argentinien – Kap Verde (3:2 n.V.)

Kolumbien – Ghana (1:0)

Kanada – Marokko (0:3)

Paraguay – Frankreich (0:1)

Argentinien – Kap Verde (3:2 n.V.) Kolumbien – Ghana (1:0) Kanada – Marokko (0:3) Paraguay – Frankreich (0:1) Sonntag, 5. Juli

Brasilien – Norwegen (1:2)



Brasilien – Norwegen (1:2) Montag, 6. Juli

Mexiko – England (2:3)

Portugal – Spanien (0:1)

Mexiko – England (2:3) Portugal – Spanien (0:1) Dienstag, 7. Juli

USA – Belgien (1:4)

Argentinien – Ägypten (3:2)

Schweiz – Kolumbien (4:3 n.P.)

Total 104 Spiele – Sechzehntelfinal der Nati in Morgenstunden

Bereits vor dem ersten Anpfiff war klar: Diese WM ist die grösste aller Zeiten. Zumindest, was die Anzahl Spiele angeht. Mit der Aufstockung von 32 auf 48 Nationen erhöht sich natürlich auch die Anzahl Partien am Turnier, die neu 104 beträgt. Bereits in der Gruppenphase waren 72 Duelle zu sehen, nun gibts wegen den erstmals durchgeführten Sechzehntelfinals weitere 32.

Nachdem die Nati in der Gruppenphase alle drei Spiele um 21 Uhr Schweizer Zeit austrug, müssen die Fans fürs Viertelfinal gegen Argentinien den Wecker stellen. Denn Anpfiff ist um 3 Uhr morgens. Doch egal zu welcher Zeit: Hopp Schwiiz!