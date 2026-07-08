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«Ich sehe bei Argentinien keine Mannschaft auf dem Platz»
3:10
Dzemaili über Nati-Gegner:«Ich sehe bei Argentinien keine Mannschaft auf dem Platz»

Nati-Vorfreude auf Argentinien
«Gegen Titelverteidiger und Messi – was gibt es Schöneres?»

In der Nacht auf Sonntag wartet Titelverteidiger Argentinien in Kansas City auf die Nati. Die Vorfreude bei den Schweizern auf das Duell gegen Superstar Lionel Messi ist bereits gross.
Publiziert: 13:58 Uhr
|
Aktualisiert: vor 5 Minuten
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Um ein Haar scheiterte Argentinien am Dienstag an Ägypten.
Foto: VCG via Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Die Schweiz trifft im WM-Viertelfinal am 10. Juli auf Argentinien
  • Die Spieler betonen ihren Respekt vor Lionel Messi, aber sie glauben an die eigene Chance
  • Argentinien hat das Viertelfinal knapp erreicht – die Schweiz will ins Halbfinal
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Tobias Wedermann, Lucas Werder, Christian Finkbeiner und Toto Marti

Jetzt ist es so weit: Die Nati trifft im WM-Viertelfinal auf den ersten richtig grossen Brocken; es ist kein Geringerer als Titelverteidiger Argentinien mit Superstar Lionel Messi. Doch nach dem Sieg über Kolumbien ist nicht etwa von Angst oder Respekt die Rede. Vielmehr überwiegt die Vorfreude auf La Albiceleste, die nur mit Müh und Not und in letzter Minute gegen Ägypten weitergekommen ist.

Granit Xhaka

«Es ist ein Privileg, in der Ära von Messi und Ronaldo zu spielen – das sind zwei der grössten Spieler der Geschichte. Jetzt noch einmal gegen ihn anzutreten nach 2014, als wir sie fast gepackt hatten. Wir konnten Argentinien bis jetzt noch nicht genau anschauen, weil wir erst unseren Schritt machen mussten. Ab morgen werden wir sie ganz, ganz tiefgründig analysieren, um dann hoffentlich den nächsten Schritt zu machen.»

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Breel Embolo

«Die Mannschaften, die gegen Argentinien gespielt haben, haben gezeigt, was möglich ist. Aber was sie ausmacht: Sie geben nie auf und haben den wahrscheinlich besten Spieler der Geschichte. Wir haben Respekt, wissen aber, dass wir vielen Mannschaften wehtun können. Dieses Bewusstsein ist für uns das Wichtigste. Klar werden wir leiden und verteidigen müssen, aber wir wissen, dass wir auch mit dem Ball mithalten können.»

Murat Yakin

«Für eine Nation wie die Schweiz gibt es nichts Schöneres, als den Weltmeister herauszufordern. Man hat in den letzten beiden Spielen gesehen, dass auch Argentinien verwundbar ist. Wir haben uns den Respekt erarbeitet. Es wird taktisch ein interessantes Spiel geben. Die Vorfreude ist riesig.»

Manuel Akanji

«Wir spielen gegen den Titelverteidiger, das geht nicht besser. Klar werden die Spiele von Runde zu Runde noch schwieriger, es ist eine schwierige Herausforderung, aber ich glaube, dass wir dafür bereit sind. Wir werden jedem Gegner das Leben schwer machen. Wir werden unser Bestes geben, um in den Halbfinal einziehen zu können.»

Remo Freuler

«Das Lustige ist, dass ich in meiner gesamten Karriere bisher noch nie gegen Lionel Messi gespielt habe. Es ist sicher schön, gegen einen solchen Fussballer spielen zu können. Wir haben uns dieses Duell gegen den Titelverteidiger verdient. Etwas viel Schöneres geht kaum.»

Fabian Rieder

«Das wird ein sehr heisses Duell, auf das ich mich sehr freue. Man hat gegen Ägypten gesehen, dass sie nie aufstecken. Aber man hat auch gesehen, dass man gegen sie Tore schiessen kann. Auch sie sind nur Menschen und machen Fehler. Darum schaue ich sehr zuversichtlich auf dieses Spiel.»

Cedric Itten

«Viel besser geht es nicht, als an einer WM gegen Argentinien und Lionel Messi zu spielen. Er ist in einer guten Form, und wir müssen schon sehr parat sein für den Viertelfinal. Aber man sieht an diesem Turnier, dass jeder Match eng ist, in jedem Spiel gibt es Möglichkeiten in beide Richtungen. Ich glaube, dass wir schon extrem viel Qualität in den eigenen Reihen haben. Wir freuen uns jetzt sehr auf das Spiel in Kansas City.»

Rubén Vargas

«Wir wissen alle, über welche Qualitäten die Argentinier verfügen. Es ist eine Turniermannschaft und der Titelverteidiger. Aber wir haben an dieser WM gesehen, dass in jedem Spiel alles möglich ist. Wir freuen uns auf diesen Match.»

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
Ägypten
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
Neuseeland
3
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
3
-4
2
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
Senegal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
Österreich
3
0
4
3
Algerien
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
Jordanien
3
-5
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
Usbekistan
3
-9
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
3
4
7
2
Kroatien
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
K.o.-Phase
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Schweiz
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