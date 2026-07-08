«Gegen Titelverteidiger und Messi – was gibt es Schöneres?»

In der Nacht auf Sonntag wartet Titelverteidiger Argentinien in Kansas City auf die Nati. Die Vorfreude bei den Schweizern auf das Duell gegen Superstar Lionel Messi ist bereits gross.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die Schweiz trifft im WM-Viertelfinal am 10. Juli auf Argentinien

Die Spieler betonen ihren Respekt vor Lionel Messi, aber sie glauben an die eigene Chance

Argentinien hat das Viertelfinal knapp erreicht – die Schweiz will ins Halbfinal

Jetzt ist es so weit: Die Nati trifft im WM-Viertelfinal auf den ersten richtig grossen Brocken; es ist kein Geringerer als Titelverteidiger Argentinien mit Superstar Lionel Messi. Doch nach dem Sieg über Kolumbien ist nicht etwa von Angst oder Respekt die Rede. Vielmehr überwiegt die Vorfreude auf La Albiceleste, die nur mit Müh und Not und in letzter Minute gegen Ägypten weitergekommen ist.

Granit Xhaka

«Es ist ein Privileg, in der Ära von Messi und Ronaldo zu spielen – das sind zwei der grössten Spieler der Geschichte. Jetzt noch einmal gegen ihn anzutreten nach 2014, als wir sie fast gepackt hatten. Wir konnten Argentinien bis jetzt noch nicht genau anschauen, weil wir erst unseren Schritt machen mussten. Ab morgen werden wir sie ganz, ganz tiefgründig analysieren, um dann hoffentlich den nächsten Schritt zu machen.»

Breel Embolo

«Die Mannschaften, die gegen Argentinien gespielt haben, haben gezeigt, was möglich ist. Aber was sie ausmacht: Sie geben nie auf und haben den wahrscheinlich besten Spieler der Geschichte. Wir haben Respekt, wissen aber, dass wir vielen Mannschaften wehtun können. Dieses Bewusstsein ist für uns das Wichtigste. Klar werden wir leiden und verteidigen müssen, aber wir wissen, dass wir auch mit dem Ball mithalten können.»

Murat Yakin

«Für eine Nation wie die Schweiz gibt es nichts Schöneres, als den Weltmeister herauszufordern. Man hat in den letzten beiden Spielen gesehen, dass auch Argentinien verwundbar ist. Wir haben uns den Respekt erarbeitet. Es wird taktisch ein interessantes Spiel geben. Die Vorfreude ist riesig.»

Manuel Akanji

«Wir spielen gegen den Titelverteidiger, das geht nicht besser. Klar werden die Spiele von Runde zu Runde noch schwieriger, es ist eine schwierige Herausforderung, aber ich glaube, dass wir dafür bereit sind. Wir werden jedem Gegner das Leben schwer machen. Wir werden unser Bestes geben, um in den Halbfinal einziehen zu können.»

Remo Freuler

«Das Lustige ist, dass ich in meiner gesamten Karriere bisher noch nie gegen Lionel Messi gespielt habe. Es ist sicher schön, gegen einen solchen Fussballer spielen zu können. Wir haben uns dieses Duell gegen den Titelverteidiger verdient. Etwas viel Schöneres geht kaum.»

Fabian Rieder

«Das wird ein sehr heisses Duell, auf das ich mich sehr freue. Man hat gegen Ägypten gesehen, dass sie nie aufstecken. Aber man hat auch gesehen, dass man gegen sie Tore schiessen kann. Auch sie sind nur Menschen und machen Fehler. Darum schaue ich sehr zuversichtlich auf dieses Spiel.»

Cedric Itten

«Viel besser geht es nicht, als an einer WM gegen Argentinien und Lionel Messi zu spielen. Er ist in einer guten Form, und wir müssen schon sehr parat sein für den Viertelfinal. Aber man sieht an diesem Turnier, dass jeder Match eng ist, in jedem Spiel gibt es Möglichkeiten in beide Richtungen. Ich glaube, dass wir schon extrem viel Qualität in den eigenen Reihen haben. Wir freuen uns jetzt sehr auf das Spiel in Kansas City.»

Rubén Vargas

«Wir wissen alle, über welche Qualitäten die Argentinier verfügen. Es ist eine Turniermannschaft und der Titelverteidiger. Aber wir haben an dieser WM gesehen, dass in jedem Spiel alles möglich ist. Wir freuen uns auf diesen Match.»