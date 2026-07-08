Im WM-Achtelfinal gegen Ägypten dreht Argentinien einen 0:2-Rückstand spät noch in einen Sieg. Für die Beteiligten ist es eine emotionale Achterbahnfahrt – Lionel Scaloni kann gar sein Interview nach dem Spiel nicht zu Ende bringen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Argentinien besiegt Ägypten 3:2 im WM-Achtelfinal nach 0:2-Rückstand

Trainer Scaloni verlässt emotional weinend die Pressekonferenz nach dem Sieg

Auch Messi hat nach Spielschluss Tränen in den Augen

Blick Sportdesk

Argentiniens Trainer Lionel Scaloni muss unmittelbar nach dem dramatischen 3:2-Sieg gegen Ägypten im WM-Achtelfinal das Interview schon während seiner ersten Antwort abbrechen – mit Tränen in den Augen. Auf die Frage eines Reporters, wie er sich fühle, sagt Scaloni: «Nicht zu fassen. Entschuldigen Sie, es ist zu emotional. Was für ein Team! Ich muss aufhören.»

In den 90 Minuten zuvor hat der Weltmeister-Trainer von 2022 ein Wechselbad der Gefühle erlebt. Die Gauchos haben gegen die Pharaonen in der letzten Viertelstunde einen 0:2-Rückstand in einen Sieg gedreht und sich so das Viertelfinal-Ticket gesichert.

Dieses Comeback ist auch zu viel für Argentinien-Superstar Lionel Messi, der im Achtelfinal gar noch einen Elfmeter verschossen hat: Der 39-Jährige hat nach Schlusspfiff ebenfalls Freudentränen in den Augen.

Dieser Artikel ist zuerst auf «Sportal.bg» erschienen. Die bulgarische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.