Premier-League-Klub macht Ernst bei Nati-Juwel Manzambi

Johan Manzambi steht bei mehreren europäischen Topklubs auf dem Wunschzettel. Nun intensiviert Newcastle seine Bemühungen um den Genfer und will in den nächsten Tagen Gespräche mit Freiburg aufnehmen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Newcastle will Johan Manzambi vom SC Freiburg verpflichten

Der Genfer weckt Interesse in ganz Europa, Entscheidung nach der WM

Manzambi spielte verletzungsbedingt nicht im Viertelfinal gegen Kolumbien

Carlo Emanuele Frezza Reporter Fussball

Beim historischen Viertelfinaleinzug gegen Kolumbien fehlte Johan Manzambi (20) verletzungsbedingt. Trotzdem bleibt der Shootingstar der Nati ein grosses Gesprächsthema. Die Spekulationen um einen Wechsel im Sommer reissen nicht ab – und nun macht ein erster Topklub Ernst.

Wie «The Athletic» berichtet, hat Newcastle Manzambi ganz oben auf der Wunschliste. Und der Premier-League-Klub soll in den kommenden Tagen Gespräche mit dem SC Freiburg aufnehmen. Das deckt sich mit Blick-Informationen. Die Magpies beobachten den Genfer bereits seit längerem, nun intensivieren sie ihre Bemühungen. Ob sie am Ende auch den Zuschlag erhalten, ist allerdings noch offen.

Entscheidung fällt nach der WM

Denn Manzambi weckt längst Begehrlichkeiten in ganz Europa. Mehrere Klubs aus den Topligen buhlen um den Offensivspieler. Sein Berater Ismael Piller bestätigte gegenüber Blick kürzlich: «Schon vor der WM war das Interesse gross. Durch seine Auftritte hat es nochmals deutlich zugenommen.»

Manzambi selbst blendet das Transfer-Thema während des Turniers konsequent aus. Im Hintergrund stehen sein Berater und sein Bruder Holly Manzambi jedoch in engem Austausch. Eine Entscheidung dürfte erst nach der WM fallen. Eines scheint aber sicher: Manzambi wird Freiburg im Sommer verlassen. Newcastle hat im Rennen um unser Nati-Juwel jedenfalls seine Position bezogen.