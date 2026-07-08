Premier-League-Klub macht Ernst bei Nati-Juwel Manzambi

Darum gehts
- Newcastle will Johan Manzambi vom SC Freiburg verpflichten
- Der Genfer weckt Interesse in ganz Europa, Entscheidung nach der WM
- Manzambi spielte verletzungsbedingt nicht im Viertelfinal gegen Kolumbien
Beim historischen Viertelfinaleinzug gegen Kolumbien fehlte Johan Manzambi (20) verletzungsbedingt. Trotzdem bleibt der Shootingstar der Nati ein grosses Gesprächsthema. Die Spekulationen um einen Wechsel im Sommer reissen nicht ab – und nun macht ein erster Topklub Ernst.
Wie «The Athletic» berichtet, hat Newcastle Manzambi ganz oben auf der Wunschliste. Und der Premier-League-Klub soll in den kommenden Tagen Gespräche mit dem SC Freiburg aufnehmen. Das deckt sich mit Blick-Informationen. Die Magpies beobachten den Genfer bereits seit längerem, nun intensivieren sie ihre Bemühungen. Ob sie am Ende auch den Zuschlag erhalten, ist allerdings noch offen.
Entscheidung fällt nach der WM
Denn Manzambi weckt längst Begehrlichkeiten in ganz Europa. Mehrere Klubs aus den Topligen buhlen um den Offensivspieler. Sein Berater Ismael Piller bestätigte gegenüber Blick kürzlich: «Schon vor der WM war das Interesse gross. Durch seine Auftritte hat es nochmals deutlich zugenommen.»
Manzambi selbst blendet das Transfer-Thema während des Turniers konsequent aus. Im Hintergrund stehen sein Berater und sein Bruder Holly Manzambi jedoch in engem Austausch. Eine Entscheidung dürfte erst nach der WM fallen. Eines scheint aber sicher: Manzambi wird Freiburg im Sommer verlassen. Newcastle hat im Rennen um unser Nati-Juwel jedenfalls seine Position bezogen.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
3
-4
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
3
-8
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
3
3
7
3
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
3
-6
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
3
4
6
2
Australien
3
0
4
3
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
3
-2
3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
3
-8
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
3
6
7
2
Japan
3
4
5
3
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
3
-10
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
3
2
5
3
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
3
-6
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
3
-4
2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
3
2
3
4
Irak
3
-11
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
3
0
4
3
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
3
-5
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
3
-9
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
3
4
7
2
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
3
0
4
4
Panama
3
-4
0