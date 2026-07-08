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Blick-Infos bestätigen Bericht
Premier-League-Klub macht Ernst bei Nati-Juwel Manzambi

Johan Manzambi steht bei mehreren europäischen Topklubs auf dem Wunschzettel. Nun intensiviert Newcastle seine Bemühungen um den Genfer und will in den nächsten Tagen Gespräche mit Freiburg aufnehmen.
Publiziert: vor 49 Minuten
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Wie schaut die Zukunft von Johan Manzambi aus?
Foto: TOTO MARTI

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Newcastle will Johan Manzambi vom SC Freiburg verpflichten
  • Der Genfer weckt Interesse in ganz Europa, Entscheidung nach der WM
  • Manzambi spielte verletzungsbedingt nicht im Viertelfinal gegen Kolumbien
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Carlo Emanuele FrezzaReporter Fussball

Beim historischen Viertelfinaleinzug gegen Kolumbien fehlte Johan Manzambi (20) verletzungsbedingt. Trotzdem bleibt der Shootingstar der Nati ein grosses Gesprächsthema. Die Spekulationen um einen Wechsel im Sommer reissen nicht ab – und nun macht ein erster Topklub Ernst.

Wie «The Athletic» berichtet, hat Newcastle Manzambi ganz oben auf der Wunschliste. Und der Premier-League-Klub soll in den kommenden Tagen Gespräche mit dem SC Freiburg aufnehmen. Das deckt sich mit Blick-Informationen. Die Magpies beobachten den Genfer bereits seit längerem, nun intensivieren sie ihre Bemühungen. Ob sie am Ende auch den Zuschlag erhalten, ist allerdings noch offen.

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Entscheidung fällt nach der WM

Denn Manzambi weckt längst Begehrlichkeiten in ganz Europa. Mehrere Klubs aus den Topligen buhlen um den Offensivspieler. Sein Berater Ismael Piller bestätigte gegenüber Blick kürzlich: «Schon vor der WM war das Interesse gross. Durch seine Auftritte hat es nochmals deutlich zugenommen.»

Manzambi selbst blendet das Transfer-Thema während des Turniers konsequent aus. Im Hintergrund stehen sein Berater und sein Bruder Holly Manzambi jedoch in engem Austausch. Eine Entscheidung dürfte erst nach der WM fallen. Eines scheint aber sicher: Manzambi wird Freiburg im Sommer verlassen. Newcastle hat im Rennen um unser Nati-Juwel jedenfalls seine Position bezogen.

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
Ägypten
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
Neuseeland
3
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
3
-4
2
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
Senegal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
Österreich
3
0
4
3
Algerien
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
Jordanien
3
-5
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
Usbekistan
3
-9
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
3
4
7
2
Kroatien
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
K.o.-Phase
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