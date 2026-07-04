Vanessa Nyfeler (Text), Kurt Reichenbach (Fotos)

Die Scheren liegen bereit, die Rasiermesser sind aufgereiht. Florian Emini steht in seinem Barbershop in Biel. Seine spektakulärsten Arbeitstage erlebte der 23-Jährige allerdings nicht hier, sondern Tausende Kilometer entfernt, im Teamhotel Fairmont Grand Del Mar in San Diego. Vor dem ersten WM-Spiel gegen Katar nahmen dort während fast neun Stunden zwölf Nati-Spieler auf seinem Barberstuhl Platz – darunter Granit Xhaka, Manuel Akanji und Breel Embolo.

Emini ist überzeugt: «Mit einem guten Haarschnitt spielt man besser Fussball!» Natürlich schiesst eine frische Frisur keine Tore. «Aber wenn du dich wohlfühlst, trittst du automatisch selbstbewusster auf und gehst anders auf den Platz.» Schliesslich stehen die Spieler vor Millionenpublikum, werden fotografiert, gefilmt und ständig beobachtet. «Da willst du einfach gut aussehen.»



Dass heute ausgerechnet er dafür verantwortlich ist, dass die Schweizer Fussballstars geschniegelt aufs Feld laufen, war nie der Plan. Innenverteidiger Aurèle Amenda (22), der wie Emini aus Biel stammt und mit dessen jüngerem Bruder Gentian aufgewachsen ist, vertraut seit Längerem auf Eminis Können. Später kam auch Ersatz-Goalie Yvon Mvogo (32) dazu.

Als Emini Ferien in Los Angeles plante und die Schweizer Nati gleichzeitig ihr WM-Hotel im nur zwei Autostunden entfernten San Diego bezog, schrieb er den beiden kurzerhand, dass er in der Nähe sei. Bald darauf klingelte sein Telefon. Extra eingeflogen wurde Emini dafür allerdings nicht, betont er. Da er mit leichtem Gepäck reiste, deckte er sich in San Diego mit zusätzlichem Equipment ein.



Eigentlich sollte Emini nur seine Stammkunden Aurèle Amenda und Yvon Mvogo frisieren. Doch Amenda teilte Eminis Kontakt im Gruppenchat der Nationalmannschaft und schon wollten zehn weitere Spieler einen Termin. Am selben Tag verpasste Emini auch Granit Xhaka, Manuel Akanji, Breel Embolo, Noah Okafor, Ardon Jashari, Rubén Vargas, Denis Zakaria, Dan Ndoye und Johan Manzambi einen frischen Schnitt.

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Obwohl Emini selbst begeisterter Fussballfan ist, blieb die Nervosität aus. «Ich konzentriere mich immer nur auf das, was ich kontrollieren kann. Und das ist der Haarschnitt.» Wer vor ihm sitze oder wie viele Millionen Menschen seine Arbeit später sehen würden, blende er bewusst aus. Eine Ausnahme gabs dennoch: «Granit Xhaka zu stylen, war natürlich der speziellste Moment. Er war schon als Kind mein Lieblingsspieler.» Umso mehr habe es ihn gefreut, wie unkompliziert der Nati-Captain gewesen sei. «Er war super entspannt, vertraute mir voll und ganz.» Xhaka beglückte Eminis Familie, die ebenfalls albanische Wurzeln hat und grosser Fan der Schweizer Nummer 10 ist, sogar mit einem spontanen Facetime-Anruf.

Die zweite Karriere

Genau solche Begegnungen seien es, die Florian Emini antreiben. «Das Schönste an meinem Beruf ist, dass ich Menschen treffe, die ich sonst nie kennenlernen würde.» Früher habe er selbst davon geträumt, Profisportler zu werden. Heute führt ihn sein Beruf zu seinen Idolen. «Mein absoluter Traumkunde wäre Basketballspieler Stephen Curry!»

Dabei wollte Emini gar nie Coiffeur werden. Seine grosse Leidenschaft galt dem Basketball. Nach der Berufsmaturität spielte er eine Saison professionell, ehe er sich für die Karriere als Barber entschied. Während der Corona-Pandemie griff er aus Langeweile zur Haarschneidemaschine. Freunde stellten sich als Versuchskaninchen zur Verfügung, Emini brachte sich das Handwerk mit Youtube-Videos selbst bei. Eine Ausbildung absolvierte er nie.



Vor zwei Jahren eröffnete Emini seinen eigenen Barbershop in Biel, finanziert aus eigener Tasche. Nur wenige Gehminuten vom Salon entfernt lebt er mit seinen Eltern Sejdija (53) und Afrodita (48) sowie seinen Brüdern Gentian (22) und Adnan (12).

Während der WM versammelte sich die Familie Abend für Abend vor dem Fernseher. Als die Schweiz spielte, galt der Blick allerdings nicht nur dem Resultat, sondern auch den Frisuren der Spieler. «Zu wissen, dass ich fast die halbe Mannschaft frisiert hatte, war ein unglaubliches Gefühl. Ich schaute die ganze Zeit, ob die Frisuren noch sitzen», sagt Emini und lacht.

«Florian ist unser Star zu Hause», meint Vater Sejdija stolz. Emini lächelt verlegen. Berühmt zu sein, sei nie sein Ziel gewesen. «Erfolg bedeutet für mich, morgens aufzustehen und mich auf die Arbeit zu freuen.» Und er wolle der Erste sein, den Sportler anrufen, wenn sie in einer fremden Stadt einen Barber brauchen.