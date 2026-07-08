Belgien feiert den Einzug ins WM-Viertelfinale! Die Roten Teufel besiegten die USA mit 4:1. US-Stürmer Folarin Balogun durfte nach Trumps Intervention trotz Roter Karte im Achtelfinale spielen – ohne Erfolg.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Belgien kritisiert FIFA nach 4:1-Sieg gegen USA bei WM-Achtelfinal

US-Stürmer Balogun spielte trotz aufgehobener Sperre, Trump war involviert

Belgien fordert FIFA-Reformen und trifft im Viertelfinal am Freitag Spanien

Blick Sportdesk

Der Königlich Belgische Fussballverband (RBFA) hat nach dem 4:1-Sieg der Red Devils gegen die USA im WM-Achtelfinal eine deutliche Botschaft an die FIFA gesendet. Hintergrund ist die umstrittene Teilnahme des US-Stürmers Folarin Balogun, dessen Sperre nach einer Roten Karte im Spiel gegen Bosnien und Herzegowina (2:0) vorläufig aufgehoben wurde. Der ehemalige US-Präsident Donald Trump, dass er persönlich in den Entscheidungsprozess involviert war.

Die Belgier liessen sich davon nicht beirren und zeigten auf dem Platz eine beeindruckende Leistung. Das Team von Trainer Mauricio Pochettino hatte gegen die hochmotivierten Red Devils keine Chance. Balogun, der bei AS Monaco unter Vertrag steht, konnte daran nichts ändern. Der RBFA zeigte sich stolz auf die Reaktion der Mannschaft.

In einer offiziellen Stellungnahme betonte der Verband: «Wir sind fest davon überzeugt, dass der internationale Fussball ein Disziplinar- und Governance-System benötigt, das die Prinzipien der Rechtssicherheit, Transparenz, Gleichbehandlung aller und des Fair Play uneingeschränkt respektiert.»

Der Verband kritisiert die Fifa-Entscheidung scharf und fordert eine Reform. «Klare Verfahren, die Achtung des Rechts auf ein faires Verfahren und die konsequente Anwendung der Regularien sind entscheidend, um das Vertrauen der Nationalverbände, Trainer, Spieler, Fans und aller anderen Beteiligten in unserem Sport zu erhalten», heisst es weiter in der Erklärung, die vom Journalisten Ben Jacobs zitiert wird.

Verband bedankt sich bei Fans

Ungeachtet des sportlichen Erfolgs bleibt der RBFA entschlossen, sich weiterhin für eine faire und transparente Handhabung der Fifa-Regularien einzusetzen. «Wir sind überzeugt, die Unterstützung von Millionen Fussballfans weltweit sowie vieler anderer nationaler Verbände zu haben», so der Verband.

Der Fokus der belgischen Nationalmannschaft liegt nun auf dem anstehenden Viertelfinal gegen Spanien am Freitag. «Abschliessend möchten wir uns im Namen des Trainerteams und der Spieler herzlich bei den belgischen Fans für ihre unglaubliche und beständige Unterstützung während der gesamten Weltmeisterschaft bedanken», heisst es abschliessend in der Stellungnahme.

Dieser Artikel ist zuerst auf « sportal.bg » erschienen. Die slowakische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.