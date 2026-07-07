Nach der Begnadigung von US-Stürmer Folarin Balogun jubelt Belgien über den 4:1-Sieg im Trump-Stil und veräppelt die Fifa und die US-Regierung auf X.

Dominik Mani Redaktor Sport-Desk

Es läuft die Nachspielzeit im WM-Achtelfinal zwischen Belgien und den USA. Romelu Lukaku macht mit seinem dritten Turniertor den Deckel drauf und beendet den WM-Traum des Co-Gastgebers definitiv. Lukaku rennt zur Eckfahne, seine Teamkollegen folgen ihm, um den Torjäger und die Viertelfinal-Quali zu feiern. Angeführt vom Torschützen machen die Roten Teufel dann den weltbekannten Trump-Tanz. Mit ungelenken Bewegungen und steifen Armen imitieren Lukaku und Co. den US-Präsidenten und geben so die Antwort auf den Skandal, der einen langen Schatten über diese Partie warf, bevor sie überhaupt angepfiffen wurde.

US-Stürmer Folarin Balogun wird nach seinem Platzverweis gegen Bosnien von der Fifa begnadigt und kann erst dadurch überhaupt spielen. Der äusserst aussergewöhnlichen Aktion des Weltverbandes ging ein Anruf von US-Präsident Trump zu seinem Spezi Gianni Infantino voraus. Die Empörung über das Vorgehen ist nicht nur in Belgien, sondern in der ganzen Fussballwelt riesig.

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Und so ist es nicht weiter verwunderlich, dass die Belgier auf dem Platz und in den sozialen Medien den Sieg so richtig auskosten. Der belgische Verband verteilt nach Schlusspfiff auf X gleich mehrere Seitenhiebe. «Overturn this», frei übersetzt «hebt das auf», postet der RBFA nach dem dominanten 4:1-Sieg der Roten Teufel auf der Plattform X.

Auf Belgien wartet der Europameister

Und was zeigte eigentlich der begnadigte Balogun? Rein gar nichts. In den 92 Minuten, die der Monaco-Stürmer auf dem Platz steht, gelingt ihm kein Dribbling, verliert er achtmal den Ball und bleibt ohne Torerfolg. Einzig den Freistoss, der zum zwischenzeitlichen Ausgleich führte, holt der Mann, der unfreiwillig im grösstmöglichen Scheinwerferlicht steht, raus.

Damit ist die Posse um den US-Stürmer zumindest auf dem Platz vorbei, politisch dürfte die Sache aber noch nicht ausgestanden sein. Den Belgiern wirds mittlerweile egal sein, sie stehen im Viertelfinal, dort geht es am Freitag in Los Angeles gegen Europameister Spanien.