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Belgier bejubeln US-Out mit Trump-Tanz
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Und alle machen mit:Belgier bejubeln US-Out mit Trump-Tanz

Trump-Tanz und Seitenhiebe
Belgien verhöhnt USA nach Sieg im WM-Achtelfinal

Nach der Begnadigung von US-Stürmer Folarin Balogun jubelt Belgien über den 4:1-Sieg im Trump-Stil und veräppelt die Fifa und die US-Regierung auf X.
Publiziert: vor 10 Minuten
|
Aktualisiert: vor 3 Minuten
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«Ich kann euch nicht hören», scheint Romelu Lukaku den Fans in Seattle sagen zu wollen.
Foto: IMAGO/Photo News
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Dominik ManiRedaktor Sport-Desk

Es läuft die Nachspielzeit im WM-Achtelfinal zwischen Belgien und den USA. Romelu Lukaku macht mit seinem dritten Turniertor den Deckel drauf und beendet den WM-Traum des Co-Gastgebers definitiv. Lukaku rennt zur Eckfahne, seine Teamkollegen folgen ihm, um den Torjäger und die Viertelfinal-Quali zu feiern. Angeführt vom Torschützen machen die Roten Teufel dann den weltbekannten Trump-Tanz. Mit ungelenken Bewegungen und steifen Armen imitieren Lukaku und Co. den US-Präsidenten und geben so die Antwort auf den Skandal, der einen langen Schatten über diese Partie warf, bevor sie überhaupt angepfiffen wurde.

US-Stürmer Folarin Balogun wird nach seinem Platzverweis gegen Bosnien von der Fifa begnadigt und kann erst dadurch überhaupt spielen. Der äusserst aussergewöhnlichen Aktion des Weltverbandes ging ein Anruf von US-Präsident Trump zu seinem Spezi Gianni Infantino voraus. Die Empörung über das Vorgehen ist nicht nur in Belgien, sondern in der ganzen Fussballwelt riesig.

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Und so ist es nicht weiter verwunderlich, dass die Belgier auf dem Platz und in den sozialen Medien den Sieg so richtig auskosten. Der belgische Verband verteilt nach Schlusspfiff auf X gleich mehrere Seitenhiebe. «Overturn this», frei übersetzt «hebt das auf», postet der RBFA nach dem dominanten 4:1-Sieg der Roten Teufel auf der Plattform X.

Auf Belgien wartet der Europameister

Und was zeigte eigentlich der begnadigte Balogun? Rein gar nichts. In den 92 Minuten, die der Monaco-Stürmer auf dem Platz steht, gelingt ihm kein Dribbling, verliert er achtmal den Ball und bleibt ohne Torerfolg. Einzig den Freistoss, der zum zwischenzeitlichen Ausgleich führte, holt der Mann, der unfreiwillig im grösstmöglichen Scheinwerferlicht steht, raus.

Damit ist die Posse um den US-Stürmer zumindest auf dem Platz vorbei, politisch dürfte die Sache aber noch nicht ausgestanden sein. Den Belgiern wirds mittlerweile egal sein, sie stehen im Viertelfinal, dort geht es am Freitag in Los Angeles gegen Europameister Spanien. 

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
Ägypten
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
Neuseeland
3
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
3
-4
2
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
Senegal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
Österreich
3
0
4
3
Algerien
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
Jordanien
3
-5
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
Usbekistan
3
-9
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
3
4
7
2
Kroatien
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
K.o.-Phase
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