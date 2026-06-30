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Nati-Newsticker zur WM
Verteidiger Jaquez fehlt im Training

Die Schweiz will diesen Sommer an der Fussball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko für Furore sorgen. Mit dem Nati-Newsticker bleibst du immer am Ball.
Publiziert: 30.06.2026 um 21:20 Uhr
|
Aktualisiert: vor 30 Minuten
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30.06.2026, 21:20 Uhr

Jaquez angeschlagen

Im letzten Training der Nati in der San Diego Jewish Academy fehlte am Dienstag Verteidiger Luca Jaquez (23) wegen muskulärer Probleme. Wieder mit dem Team auf dem Platz stand Silvan Widmer (33), der am Sonntag wegen leichter Hüftprobleme individuell trainiert hatte.

Jaquez plagen derzeit muskuläre Probleme.
Foto: TOTO MARTI
30.06.2026, 21:28 Uhr

Nati-Abschied aus San Diego

Nach 27 Tagen verabschiedet sich der gut 60-köpfige Nati-Tross am Dienstag aus seinem Basecamp in San Diego endgültig. Zum Abschied gibt es das obligate Gruppenfoto mit Spielern, Staff und Hotelangestellten. Bereits während seines Aufenthalts im Fairmont Grand in Del Mar beschenkte der SFV die Mitarbeiter des Hotels mit diversen Nati-Trikots.

30.06.2026, 21:17 Uhr

Pierluigi Tami macht den Tiger Woods

Torrey Pines ist weltberühmt bei Golf-Fans. Der Golfplatz in der Region San Diego überzeugt unter anderem mit einer fantastischen Sicht über den Pazifik. Auch die US Open fanden schon zweimal auf diesem Platz statt. Einer der Sieger: Tiger Woods.

Beim Nati-internen Golfausflug nach Torrey Pines hat Direktor Pierluigi Tami am Montag gewonnen, wie Christian Fassnacht verrät. «Dennoch überwiegt die Enttäuschung», sagt der Nati-Spieler. Der Platz sei in vielerlei Hinsicht überragend, aber es fühle sich an wie eine Massenabfertigung. «Für mich ist Golf etwas, das entschleunigt, aber dort war es ein grosses Geläuf und mit viel Wartezeit verbunden», erklärt Fassnacht.

Nati-Direktor Tami hat auf dem Green seine Golf-Klasse aufblitzen lassen.
Foto: TOTO MARTI
29.06.2026, 18:58 Uhr

Freier Tag für die Nati

Nachdem die Nati am Sonntag (mit Ausnahme des leicht angeschlagenen Silvan Widmer) komplett auf dem Trainingsplatz gestanden ist, gibt es für die Spieler am Montag einen freien Tag. Für den einen oder anderen ist es die letzte Gelegenheit für einen Ausflug auf den hoteleigenen Golfplatz. Am Dienstagnachmittag werden die Schweizer ihre Zelte in San Diego endgültig abbrechen und nach Vancouver aufbrechen.

Die Nati-Stars packen ihre Taschen.
Foto: Toto Marti
28.06.2026, 21:19 Uhr

Nati-Stars bauen WM-Pokal aus Lego

Seit Samstag haben die Nati-Stars eine grobe Ahnung, wie es sich anfühlen würde, am 19. Juli den WM-Pokal nach oben zu stemmen. Nachdem Remo Freuler mit seinem Team bereits im Trainingsmätchli ein Kopie des WM-Pokals in Empfang nehmen durften, mussten sich die Spieler vor dem Abendessen noch einmal mit der goldigen Trophäe auseinandersetzen. Im Rahmen einer Teambuilding-Aktivität mussten die Spieler gemeinsam aus 2842 Lego-Steinen einen weiteren WM-Pokal zusammenbauen.

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28.06.2026, 20:52 Uhr

Widmer muss aussetzen

Zwangspause für Silvan Widmer! Der Rechtsverteidiger hat das Mannschaftstraining am Sonntagvormittag (Ortszeit) auslassen müssen. Der Aargauer hat mit Hüftproblemen zu kämpfen und lässt sich darum im Mannschaftshotel behandeln. Auch Gregor Kobel lässt zumindest den ersten Teil des Trainings aus. Nach einer kurzen Massage im Schulterbereich kann der Goalie schliesslich aber doch noch mittun.

Silvan Widmer bleibt am Sonntag im Hotel.
Foto: Toto Marti
26.06.2026, 20:48 Uhr

Muheim zurück im Mannschaftstraining

Miro Muheim (28) konnte am Freitag erstmals wieder mit der Mannschaft in San Diego trainieren. Die Wadenverletzung, wegen der der HSV-Verteidiger das Spiel gegen Kanada verpasst hatte, ist ausgeheilt. Während diejenigen, die in der Vorrunde wenig gespielt haben, ein Training auf dem Platz absolvierten, blieben die Stammspieler zwecks individuellem Training im Teamhotel.

Miro Muheim trainiert unter Beobachtung von Trainer Murat Yakin.
Foto: keystone-sda.ch
25.06.2026, 12:09 Uhr

Manzambi und Vargas schaffen seltenes Kunststück

Das gab es in der Schweizer Nationalmannschaft gemäss Datenlieferant Opta seit über 70 Jahren nicht mehr: Mit Johan Manzambi und Ruben Vargas hat ein Duo in zwei aufeinanderfolgenden WM-Partien mindestens ein Tor geschossen. Manzambi schnürte gegen Bosnien einen Doppelpack und erzielte gegen Kanada das 2:0. Vargas hat gegen Bosnien den zweiten Nati-Treffer erzielt und den ersten am Mittwochabend gegen die Kanadier.

Zuletzt gelang dieses seltene Kunststück an der Heim-WM 1954. Damals trafen Robert Ballaman (1926 – 2011) und Josef Hügi (1930 – 1995) in den Spielen gegen Italien (Entscheidungsspiel um Viertelfinaleinzug) und Österreich (Viertelfinal). Beim 4:1 gegen die Squadra Azzurra traf Hügi doppelt und Ballaman zum 2:0. Bei der 5:7-Niederlage gegen unseren Nachbarn war das Duo dann für alle fünf Schweizer Tore verantwortlich, wobei Hügi dreimal einnetzte.

Johan Manzambi (l.) und Ruben Vargas haben in zwei aufeinanderfolgenden WM-Spielen Tore geschossen.
Foto: TOTO MARTI
25.06.2026, 10:17 Uhr

Guy Parmelin reist zur Nati

Unterstützung von höchster Stufe: Guy Parmelin (66) wird den Sechzehntelfinal der Nati am 2. Juli (5 Uhr Schweizer Zeit) in Vancouver live im Stadion schauen.

Der Bundespräsident reist vom 29. Juni bis zum 9. Juli für Wirtschafts- und Wissenschaftsmissionen in die drei WM-Gastgeberländer USA, Kanada und Mexiko. In Mexiko wird er sich zum Abschluss der Reise mit Präsidentin Claudia Sheinbaum (64) treffen.

Ob Parmelin auch den Fifa-Präsidenten Infantino treffen wird, ist nicht bekannt. (Bild aus der Nations League 2024)
Foto: Toto Marti
24.06.2026, 23:43 Uhr

Grosse Freude in Winterthur

Die Nati musste in den letzten Minuten zwar nochmals etwas zittern, brachten den 2:1-Sieg gegen Kanada letztlich aber über die Zeit. Umso grösser ist die Freude nach dem Schlusspfiff bei den Schweizer Fans in der WintiArena. 

Grosser Fan-Jubel in der Winti-Arena
0:21
Es hagelt nur noch Bier:Grosser Fan-Jubel in der Winti-Arena
24.06.2026, 21:13 Uhr

Gänsehaut bei der Nationalhymne

Bereits vor Anpfiff sorgen die Fans in Winterthur ein erstes Mal für absolute Gänsehaut-Stimmung. Als die Nationalhymne im Stadion in Vancouver ertönt, singen die Anhänger in der WintiArena mit.

In der Winti-Arena erklingt die Nationalhymne
0:35
Gänsehaut-Stimmung:In der Winti-Arena erklingt die Nationalhymne
Noch näher dran an der Schweizer Nati

Füge jetzt die Fussball-Nati deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen. 

WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
Ägypten
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
Neuseeland
3
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
3
-4
2
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
Senegal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
Österreich
3
0
4
3
Algerien
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
Jordanien
3
-5
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
Usbekistan
3
-9
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
3
4
7
2
Kroatien
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
K.o.-Phase
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WM 2026
WM 2026
Schweiz
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