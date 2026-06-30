Jaquez angeschlagen
Im letzten Training der Nati in der San Diego Jewish Academy fehlte am Dienstag Verteidiger Luca Jaquez (23) wegen muskulärer Probleme. Wieder mit dem Team auf dem Platz stand Silvan Widmer (33), der am Sonntag wegen leichter Hüftprobleme individuell trainiert hatte.
Nati-Abschied aus San Diego
Nach 27 Tagen verabschiedet sich der gut 60-köpfige Nati-Tross am Dienstag aus seinem Basecamp in San Diego endgültig. Zum Abschied gibt es das obligate Gruppenfoto mit Spielern, Staff und Hotelangestellten. Bereits während seines Aufenthalts im Fairmont Grand in Del Mar beschenkte der SFV die Mitarbeiter des Hotels mit diversen Nati-Trikots.
Pierluigi Tami macht den Tiger Woods
Torrey Pines ist weltberühmt bei Golf-Fans. Der Golfplatz in der Region San Diego überzeugt unter anderem mit einer fantastischen Sicht über den Pazifik. Auch die US Open fanden schon zweimal auf diesem Platz statt. Einer der Sieger: Tiger Woods.
Beim Nati-internen Golfausflug nach Torrey Pines hat Direktor Pierluigi Tami am Montag gewonnen, wie Christian Fassnacht verrät. «Dennoch überwiegt die Enttäuschung», sagt der Nati-Spieler. Der Platz sei in vielerlei Hinsicht überragend, aber es fühle sich an wie eine Massenabfertigung. «Für mich ist Golf etwas, das entschleunigt, aber dort war es ein grosses Geläuf und mit viel Wartezeit verbunden», erklärt Fassnacht.
Freier Tag für die Nati
Nachdem die Nati am Sonntag (mit Ausnahme des leicht angeschlagenen Silvan Widmer) komplett auf dem Trainingsplatz gestanden ist, gibt es für die Spieler am Montag einen freien Tag. Für den einen oder anderen ist es die letzte Gelegenheit für einen Ausflug auf den hoteleigenen Golfplatz. Am Dienstagnachmittag werden die Schweizer ihre Zelte in San Diego endgültig abbrechen und nach Vancouver aufbrechen.
Nati-Stars bauen WM-Pokal aus Lego
Seit Samstag haben die Nati-Stars eine grobe Ahnung, wie es sich anfühlen würde, am 19. Juli den WM-Pokal nach oben zu stemmen. Nachdem Remo Freuler mit seinem Team bereits im Trainingsmätchli ein Kopie des WM-Pokals in Empfang nehmen durften, mussten sich die Spieler vor dem Abendessen noch einmal mit der goldigen Trophäe auseinandersetzen. Im Rahmen einer Teambuilding-Aktivität mussten die Spieler gemeinsam aus 2842 Lego-Steinen einen weiteren WM-Pokal zusammenbauen.
Widmer muss aussetzen
Zwangspause für Silvan Widmer! Der Rechtsverteidiger hat das Mannschaftstraining am Sonntagvormittag (Ortszeit) auslassen müssen. Der Aargauer hat mit Hüftproblemen zu kämpfen und lässt sich darum im Mannschaftshotel behandeln. Auch Gregor Kobel lässt zumindest den ersten Teil des Trainings aus. Nach einer kurzen Massage im Schulterbereich kann der Goalie schliesslich aber doch noch mittun.
Muheim zurück im Mannschaftstraining
Miro Muheim (28) konnte am Freitag erstmals wieder mit der Mannschaft in San Diego trainieren. Die Wadenverletzung, wegen der der HSV-Verteidiger das Spiel gegen Kanada verpasst hatte, ist ausgeheilt. Während diejenigen, die in der Vorrunde wenig gespielt haben, ein Training auf dem Platz absolvierten, blieben die Stammspieler zwecks individuellem Training im Teamhotel.
Manzambi und Vargas schaffen seltenes Kunststück
Das gab es in der Schweizer Nationalmannschaft gemäss Datenlieferant Opta seit über 70 Jahren nicht mehr: Mit Johan Manzambi und Ruben Vargas hat ein Duo in zwei aufeinanderfolgenden WM-Partien mindestens ein Tor geschossen. Manzambi schnürte gegen Bosnien einen Doppelpack und erzielte gegen Kanada das 2:0. Vargas hat gegen Bosnien den zweiten Nati-Treffer erzielt und den ersten am Mittwochabend gegen die Kanadier.
Zuletzt gelang dieses seltene Kunststück an der Heim-WM 1954. Damals trafen Robert Ballaman (1926 – 2011) und Josef Hügi (1930 – 1995) in den Spielen gegen Italien (Entscheidungsspiel um Viertelfinaleinzug) und Österreich (Viertelfinal). Beim 4:1 gegen die Squadra Azzurra traf Hügi doppelt und Ballaman zum 2:0. Bei der 5:7-Niederlage gegen unseren Nachbarn war das Duo dann für alle fünf Schweizer Tore verantwortlich, wobei Hügi dreimal einnetzte.
Guy Parmelin reist zur Nati
Unterstützung von höchster Stufe: Guy Parmelin (66) wird den Sechzehntelfinal der Nati am 2. Juli (5 Uhr Schweizer Zeit) in Vancouver live im Stadion schauen.
Der Bundespräsident reist vom 29. Juni bis zum 9. Juli für Wirtschafts- und Wissenschaftsmissionen in die drei WM-Gastgeberländer USA, Kanada und Mexiko. In Mexiko wird er sich zum Abschluss der Reise mit Präsidentin Claudia Sheinbaum (64) treffen.
Grosse Freude in Winterthur
Die Nati musste in den letzten Minuten zwar nochmals etwas zittern, brachten den 2:1-Sieg gegen Kanada letztlich aber über die Zeit. Umso grösser ist die Freude nach dem Schlusspfiff bei den Schweizer Fans in der WintiArena.
Gänsehaut bei der Nationalhymne
Bereits vor Anpfiff sorgen die Fans in Winterthur ein erstes Mal für absolute Gänsehaut-Stimmung. Als die Nationalhymne im Stadion in Vancouver ertönt, singen die Anhänger in der WintiArena mit.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
3
-4
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
3
-8
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
3
3
7
3
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
3
-6
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
3
4
6
2
Australien
3
0
4
3
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
3
-2
3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
3
-8
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
3
6
7
2
Japan
3
4
5
3
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
3
-10
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
3
2
5
3
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
3
-6
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
3
-4
2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
3
2
3
4
Irak
3
-11
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
3
0
4
3
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
3
-5
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
3
-9
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
3
4
7
2
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
3
0
4
4
Panama
3
-4
0