Pierluigi Tami macht den Tiger Woods

Torrey Pines ist weltberühmt bei Golf-Fans. Der Golfplatz in der Region San Diego überzeugt unter anderem mit einer fantastischen Sicht über den Pazifik. Auch die US Open fanden schon zweimal auf diesem Platz statt. Einer der Sieger: Tiger Woods.

Beim Nati-internen Golfausflug nach Torrey Pines hat Direktor Pierluigi Tami am Montag gewonnen, wie Christian Fassnacht verrät. «Dennoch überwiegt die Enttäuschung», sagt der Nati-Spieler. Der Platz sei in vielerlei Hinsicht überragend, aber es fühle sich an wie eine Massenabfertigung. «Für mich ist Golf etwas, das entschleunigt, aber dort war es ein grosses Geläuf und mit viel Wartezeit verbunden», erklärt Fassnacht.