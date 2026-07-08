Da sitzt Murat Yakin. Sein Lächeln ist sanft. Seine Augen leuchten. Man spürt, dass er den Moment geniesst, als er an der Pressekonferenz die verrückten 120 Minuten sowie das nervenaufreibende Penaltyschiessen Revue passieren lässt. Die Schweiz hat Historisches erreicht. Endlich ist der Fluch der Achtelfinal-Niederlagen an Weltmeisterschaften besiegt. «Wir haben den Worten Taten folgen lassen», so Yakin.

Der Nati-Trainer gibt ausführlich Antwort: zu Penalty-Held Gregor Kobel, zum Innenverteidiger Nico Elvedi, der ein überragendes Spiel gemacht hat, zu dem Penalty-Workshop, den sie vor der WM abgehalten haben, und über seinen Matchplan, «von dem vieles aufgegangen ist».

0:46 «Historischer Moment»: Nati-Coach Yakin nach Achtelfinal-Sieg gegen Kolumbien

Nach Manzambi-Schock war Innovation gefragt

Gut 24 Stunden zuvor war die Laune des Nati-Trainers noch eine ganz andere. Yakin wirkte extrem angespannt, die Verletzung, die sich Johan Manzambi im Abschlusstraining zugezogen hatte, drückte auf die Stimmung. «Es war für uns alle ein Schock, wir haben alle gelitten», so Yakin.

Kommt hinzu: Da die Verletzung erst ganz am Ende des Trainings passierte, blieb dem Coach in der Praxis keine Möglichkeit mehr, ein neues System bzw. eine neue Taktik auf dem Platz einzustudieren. «Wir mussten den Matchplan anpassen. Und wir wussten, dass das Spiel vielleicht nicht schon nach 90 oder 120 Minuten entschieden sein wird.» Innovation war gefragt.

Yakins Wahl in der Startaufstellung fiel neben Fabian Rieder auf Ardon Jashari, da Ruben Vargas ebenfalls angeschlagen war und deswegen nicht von Beginn an spielen konnte. Doch dem Mittelfeldspieler von Milan war in seinem zehnten Länderspiel anzumerken, dass er an der WM erst ein paar Minuten im Startspiel gegen Katar zum Einsatz gekommen war. Jashari wirkte, mal als zweite Sturmspitze, mal im offensiven Mittelfeld, oft wie ein Fremdkörper.

Yakins Plan funktionierte nicht. Die Nati fand bis zur ersten Hydration Break gar nicht ins Spiel, was vor allem auch bei Captain Granit Xhaka für Frust sorgte. Auch wenn es danach etwas besser lief, gestand der Nati-Trainer in der Pause den Fehler ein («Die Statik hatte nicht gepasst»), indem er Jashari durch Djibril Sow ersetzte. Dieser fand sofort ins Spiel und zeigte eine gute Leistung.

Drei Penaltyschützen eingewechselt

Yakin setzte seine Strategie der frühen Wechsel auch danach fort, nahm bereits vor Ende der regulären Spielzeit fünf Auswechselungen vor und Rodriguez, Embolo, Zakaria und Ndoye vom Platz. Den zusätzlichen sechsten und letzten Wechsel vollzog er bereits in der 103. Minute, als er mit Zeki Amdouni wie zuvor mit Cedric Itten und Ruben Vargas einen dritten später erfolgreichen Penaltyschützen brachte. Stilsicher wirkte dabei nicht alles. Die Nati brauchte in einigen Szenen in der Verlängerung auch das Glück des Tüchtigen, um in diesem Abnützungskampf am Ende obenauf zu schwingen.

Am Schluss interessierte das im Schweizer Lager aber niemanden. Auch die Abschlussfrage eines kolumbianischen Journalisten, ob der Sieg der Schweiz verdient war, konnte an Yakins guter Laune nichts mehr ändern. «Ob verdient oder nicht, am Ende sind wir eine Runde weiter, das ist das Entscheidende.» Und sein improvisierter Matchplan ging doch irgendwie auf.

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