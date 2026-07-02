Verpasse keine Spiele der Nati dank unseres Spielplans im PDF-Format. Einfach herunterladen, ausdrucken und in die Küche hängen und schon weisst du immer Bescheid, wann es sich lohnt, den TV einzuschalten. Hopp Schwiiz!
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In Mexiko, Kanada und den USA ist die grösste WM der Geschichte in vollem Gang und liefert jede Menge Schlagzeilen. Für die verbliebenen Teams gehts mittlerweile in jedem Spiel um alles, Fehler verträgt es keine mehr. Das musste unter anderem die DFB-Elf schmerzlich erfahren, die auch Tage nach dem blamablen Ausscheiden gegen Paraguay nicht zur Ruhe kommt.
Bevorstehende Spiele der nächsten Tage
- Donnerstag, 2. Juli
21 Uhr: Spanien – Österreich (Sechzehntelfinal)
- Freitag, 3. Juli
1 Uhr: Portugal – Kroatien (Sechzehntelfinal)
🇨🇭5 Uhr: Schweiz – Algerien (Sechzehntelfinal)
20 Uhr: Australien – Ägypten (Sechzehntelfinal)
- Samstag, 4. Juli
0 Uhr: Argentinien – Kap Verde (Sechzehntelfinal)
3.30 Uhr: Kolumbien – Ghana (Sechzehntelfinal)
19 Uhr: Kanada – Marokko (Achtelfinal)
23 Uhr: Paraguay – Frankreich (Achtelfinal)
- Sonntag, 5. Juli
22 Uhr: Brasilien – Norwegen (Achtelfinal)
- Montag, 6. Juli
2 Uhr: Mexiko – England (Achtelfinal)
21 Uhr: Achtelfinal
- Dienstag, 7. Juli
2 Uhr: USA – Belgien (Achtelfinal)
18 Uhr: Achtelfinal
22 Uhr: Achtelfinal
Resultate vergangener Spiele
- Donnerstag, 11. Juni
Mexiko – Südafrika (2:0)
- Freitag, 12. Juni
Südkorea – Tschechien (2:1)
Kanada – Bosnien und Herzegowina (1:1)
- Samstag, 13. Juni
USA – Paraguay (4:1)
🇨🇭Katar – Schweiz (1:1)
- Sonntag, 14. Juni
Brasilien – Marokko (1:1)
Haiti – Schottland (0:1)
Australien – Türkei (2:0)
Deutschland – Curaçao (7:1)
Niederlande – Japan (2:2)
- Montag, 15. Juni
Elfenbeinküste – Ecuador (1:0)
Schweden – Tunesien (5:1)
Spanien – Kap Verde (0:0)
Belgien – Ägypten (1:1)
Dienstag, 16. Juni
Saudi-Arabien – Uruguay (1:1)
Iran – Neuseeland (2:2)
Frankreich – Senegal (3:1)
Mittwoch, 17. Juni
Irak – Norwegen (1:4)
Argentinien – Algerien (3:0)
Österreich – Jordanien (3:1)
Portugal – DR Kongo (1:1)
England – Kroatien (4:2)
Donnerstag, 18. Juni
Ghana – Panama (1:0)
Usbekistan – Kolumbien (1:3)
Tschechien – Südafrika (1:1)
🇨🇭Schweiz – Bosnien-Herzegowina (4:1)
Freitag, 19. Juni
Kanada – Katar (6:0)
Mexiko – Südkorea (1:0)
USA – Australien (2:0)
- Samstag, 20. Juni
Schottland – Marokko (0:1)
Brasilien – Haiti (3:0)
Türkei – Paraguay (0:1)
Niederlande – Schweden (5:1)
Deutschland – Elfenbeinküste (2:1)
- Sonntag, 21. Juni
Ecuador – Curaçao (0:0)
Tunesien – Japan (0:4)
Spanien – Saudi-Arabien (4:0)
Belgien – Iran (0:0)
- Montag, 22. Juni
Uruguay – Kap Verde (2:2)
Neuseeland – Ägypten (1:3)
Argentinien – Österreich (2:0)
Frankreich – Irak (3:0)
Dienstag, 23. Juni
Norwegen – Senegal (3:2)
Jordanien – Algerien (1:2)
Portugal – Usbekistan (5:0)
England – Ghana (0:0)
Mittwoch, 24. Juni
Panama – Kroatien (0:1)
Kolumbien – DR Kongo (1:0)
🇨🇭Schweiz – Kanada (2:1)
Bosnien-Herzegowina – Katar (3:1)
- Donnerstag, 25. Juni
Marokko – Haiti (4:2)
Schottland – Brasilien (0:3)
Südafrika – Südkorea (1:0)
Tschechien – Mexiko (0:3)
Curaçao – Elfenbeinküste (0:2)
Ecuador – Deutschland (2:1)
- Freitag, 26. Juni
Tunesien – Niederlande (1:3)
Japan – Schweden (1:1)
Türkei – USA (3:2)
Paraguay – Australien (0:0)
Norwegen – Frankreich (1:4)
Senegal – Irak (5:0)
- Samstag, 27. Juni
Kap Verde – Saudi-Arabien (0:0)
Uruguay – Spanien (0:1)
Neuseeland – Belgien (1:5)
Ägypten – Iran (1:1)
Panama – England (0:2)
Kroatien – Ghana (2:1)
- Sonntag, 28. Juni
Kolumbien – Portugal (0:0)
DR Kongo – Usbekistan (3:1)
Algerien – Österreich (3:3)
Jordanien – Argentinien (1:3)
Südafrika – Kanada (0:1)
Montag, 29. Juni
Brasilien – Japan (2:1)
Deutschland – Paraguay (3:4 n.P.)
Dienstag, 30. Juni
Niederlande – Marokko (2:3 n.P.)
Elfenbeinküste – Norwegen (1:2)
Frankreich – Schweden (3:0)
Mittwoch, 1. Juli
Mexiko – Ecuador (2:0)
England – DR Kongo (2:1)
Belgien – Senegal (3:2)
- Donnerstag, 2. Juli
USA – Bosnien-Herzegowina (2:0)
Total 104 Spiele – Sechzehntelfinal der Nati in Morgenstunden
Bereits vor dem ersten Anpfiff war klar: Diese WM ist die grösste aller Zeiten. Zumindest, was die Anzahl Spiele angeht. Mit der Aufstockung von 32 auf 48 Nationen erhöht sich natürlich auch die Anzahl Partien am Turnier, die neu 104 beträgt. Bereits in der Gruppenphase waren 72 Duelle zu sehen, nun gibts wegen den erstmals durchgeführten Sechzehntelfinals weitere 32.
Nachdem die Nati in der Gruppenphase alle drei Spiele um 21 Uhr Schweizer Zeit austrug, müssen die Fans fürs Sechzehntelfinal vom 3. Juli gegen Algerien den Wecker stellen. Denn der Anpfiff ist um 5 Uhr morgens. Doch egal zu welcher Zeit: Hopp Schwiiz!
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
3
-4
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
3
-8
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
3
3
7
3
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
3
-6
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
3
4
6
2
Australien
3
0
4
3
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
3
-2
3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
3
-8
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
3
6
7
2
Japan
3
4
5
3
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
3
-10
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
3
2
5
3
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
3
-6
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
3
-4
2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
3
2
3
4
Irak
3
-11
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
3
0
4
3
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
3
-5
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
3
-9
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
3
4
7
2
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
3
0
4
4
Panama
3
-4
0