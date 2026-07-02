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Hasskommentare, Entschuldigungen
Die Deutschen kommen nicht zur Ruhe

Nach dem WM-Aus gegen Paraguay entschuldigen sich die deutschen Spieler auf Instagram, sehen sich aber mit Hass konfrontiert. Derweil kritisiert Toni Kroos die DFB-Elf scharf.
Publiziert: vor 18 Minuten
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Enttäuschte DFB-Spieler nach dem WM-Aus gegen Paraguay.
Foto: Getty Images
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Björn LindroosRedaktor Sport

Der Schock sitzt den Deutschen tief in den Knochen. Auch in den Tagen nach dem Paraguay-Debakel kommt Fussball-Deutschland nicht zur Ruhe.

Auf Instagram melden sich zahlreiche Spieler zu Wort. Und entschuldigen sich bei den Fans. «Wir haben Deutschland enttäuscht. Das sitzt», schreibt Deniz Undav. «Wir sind mit grossen Träumen gekommen, haben als Mannschaft alles gegeben, und dennoch war es nicht genug. Es wird Zeit brauchen, aber wir kommen wieder», heisst es von Florian Wirtz.

Besonders emotional zeigt sich Joshua Kimmich. Der Captain schreibt: «Ich bin gerade einfach nur leer und mir ist überhaupt nicht danach, mich zu melden. Aber es gehört dazu, sich auch diesen Situationen zu stellen. Wir sind gescheitert. Mal wieder. Und das macht mich fertig.» Die Enttäuschung sei gross, doch Aufgeben sei keine Option, fährt der Bayern-Star fort.

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«Ich würde ihn wieder schiessen»

Auch die drei Penalty-Fehlschützen melden sich. Kai Havertz schreibt: «Als Team tut es uns unheimlich leid, dass wir die Erwartungen der Nation nach einem so positiven Start nicht erfüllen konnten.» Nick Woltemade wollte «Verantwortung übernehmen». «Das bedeutet aber gleichzeitig, mit den Konsequenzen leben zu müssen – auch wenn es wehtut.»

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Einen langen Text postet Jonathan Tah. «Der verschossene Elfmeter ist mir schon Tausende Male durch den Kopf gegangen und man versucht, ihn in seinen Gedanken irgendwie doch ins Tor zu lenken. Aber die Realität ist, dass der Ball nicht drin war. Und das tut weh», heisst es darin unter anderem. Dennoch: «Ich würde ihn nächstes Mal wieder schiessen! Mit voller Überzeugung und Zuversicht, ihn für Deutschland reinzumachen.»

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Ebendieser Tah sah sich nach dem Aus mit diversen – teils auch rassistischen – Hasskommentaren konfrontiert. Der DFB kritisiert solche Kommentare scharf. Auf Instagram heisst es deshalb: «Der Kritik an unseren Leistungen stellen wir uns. Sie ist berechtigt und gehört zum Sport. Hass aber gehört nicht dazu. Rassismus und andere Diskriminierungen akzeptieren wir nicht.»

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Harte Worte von Kroos

Medien und Experten hauen weiter auf die DFB-Elf ein. Ex-Fussballer Toni Kroos sagt in seiner Tiktok-Sendung «Kroos & Kroos: die WM unter der Lupe»: «Wir haben aktuell keinen einzigen Weltklasse-Spieler. Die Weltklasse-Spieler entscheiden gerade die ganzen WM-Spiele. Und die stehen da in der Torschützenliste, wo die Weltklasse-Spieler eben stehen. Da haben wir keinen einzigen, da müssen wir auch ehrlich sein.»

Zudem kritisiert der Weltmeister von 2014 die Mentalität. «Wir glauben, dass wir besser sind als Paraguay – wir werden schon irgendwie gewinnen.» Und sein Gast Michael Ballack stimmt zu: «Wenn zwei Mannschaften sich auf Augenhöhe begegnen, geht es um Willen und Persönlichkeit. Und ich glaube, da haben wir ein grosses Defizit. Wir müssen auch in der Jugend wieder dahinkommen, Persönlichkeiten zu entwickeln und zuzulassen.»

Auch Tage nach dem blamablen WM-Aus rumort es in Deutschland also weiter. Und Ruhe ist noch lange nicht in Sicht.

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
Ägypten
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
Neuseeland
3
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
3
-4
2
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
Senegal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
Österreich
3
0
4
3
Algerien
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
Jordanien
3
-5
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
Usbekistan
3
-9
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
3
4
7
2
Kroatien
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
K.o.-Phase
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