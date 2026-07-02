An der Pressekonferenz nach der 1:2-Niederlage gegen England verkündet Kongos Pressesprecher den Tod des Vaters von Trainer Sébastien Desabre. Doch dieser scheint überrascht. Wusste er von nichts?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Kongo verliert 1:2 gegen England im WM-Sechzehntelfinal nach Führung

Tod von Vater von Trainer Desabre an PK verkündet

Unklar, ob Desabre vorher informiert war – er reagiert überrascht

Cédric Heeb Redaktor Sport

Die Sensation war nur noch wenige Minuten entfernt. Bis zur 75. Minute liegt die Demokratische Republik Kongo im WM-Sechzehntelfinal gegen das grosse England 1:0 in Führung – verliert am Ende wegen Doppelpacker Harry Kane aber doch noch mit 1:2.

Trainer Sébastien Desabre (49) äussert an der anschliessenden Pressekonferenz seine Enttäuschung über die Niederlage, aber auch seinen Stolz über die Leistung seines Teams. Dann erklärt der Pressesprecher die Medienrunde für beendet, hat aber noch was zu sagen. Und das schlägt nun hohe Wellen.

Der Pressesprecher bedankt sich und sagt: «Wir möchten Sie noch darüber informieren, dass der Trainer seinen Vater verloren hat – unser aufrichtiges Beileid.» Desabre schaut völlig überrascht und ungläubig zum Medienverantwortlichen des Kongos und bedankt sich. Bevor er aufsteht, wirft er seinem Nebenmann nochmals einen ziemlich bösen Blick zu.

Bislang ist unklar, ob der 49-Jährige wirklich nichts vom Tod seines Vaters wusste oder ob seine Verwunderung eher der plötzlichen Verkündung an der Pressekonferenz gilt.