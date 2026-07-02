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Hier wird an der Pressekonferenz der Tod seines Vaters verkündet
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Kongo-Trainer wirkt überrascht:Hier wird der Tod seines Vaters verkündet

Coach sitzt verdutzt daneben
Plötzlich wird der Tod des Vaters des Kongo-Trainers verkündet

An der Pressekonferenz nach der 1:2-Niederlage gegen England verkündet Kongos Pressesprecher den Tod des Vaters von Trainer Sébastien Desabre. Doch dieser scheint überrascht. Wusste er von nichts?
Publiziert: vor 20 Minuten
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Sébastien Desabres Vater ist verstorben, wie an der Pressekonferenz des Kongos mitgeteilt wird.
Foto: FIFA via Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Kongo verliert 1:2 gegen England im WM-Sechzehntelfinal nach Führung
  • Tod von Vater von Trainer Desabre an PK verkündet
  • Unklar, ob Desabre vorher informiert war – er reagiert überrascht
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Cédric HeebRedaktor Sport

Die Sensation war nur noch wenige Minuten entfernt. Bis zur 75. Minute liegt die Demokratische Republik Kongo im WM-Sechzehntelfinal gegen das grosse England 1:0 in Führung – verliert am Ende wegen Doppelpacker Harry Kane aber doch noch mit 1:2.

Trainer Sébastien Desabre (49) äussert an der anschliessenden Pressekonferenz seine Enttäuschung über die Niederlage, aber auch seinen Stolz über die Leistung seines Teams. Dann erklärt der Pressesprecher die Medienrunde für beendet, hat aber noch was zu sagen. Und das schlägt nun hohe Wellen.

Der Pressesprecher bedankt sich und sagt: «Wir möchten Sie noch darüber informieren, dass der Trainer seinen Vater verloren hat – unser aufrichtiges Beileid.» Desabre schaut völlig überrascht und ungläubig zum Medienverantwortlichen des Kongos und bedankt sich. Bevor er aufsteht, wirft er seinem Nebenmann nochmals einen ziemlich bösen Blick zu.

Bislang ist unklar, ob der 49-Jährige wirklich nichts vom Tod seines Vaters wusste oder ob seine Verwunderung eher der plötzlichen Verkündung an der Pressekonferenz gilt.

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
Ägypten
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
Neuseeland
3
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
3
-4
2
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
Senegal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
Österreich
3
0
4
3
Algerien
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
Jordanien
3
-5
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
Usbekistan
3
-9
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
3
4
7
2
Kroatien
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
K.o.-Phase
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England
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