DE
FR
Abonnieren

«Was geht da eigentlich ab?»
Die WM der Super-Knipser – Messi, Kane und Co verblüffen alle

Die Superstars dominieren die WM 2026! Mbappé, Messi, Haaland und Kane liefern sich ein packendes Duell um den Golden Boot. England-Trainer Tuchel beschreibt sie als unaufhaltsame «Haie».
Publiziert: 10:28 Uhr
|
Aktualisiert: 10:44 Uhr
Kommentieren
1/7
Lionel Messi führt derzeit die Torschützenliste der WM mit sechs Toren an.
Foto: Icon Sport via Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Kylian Mbappé und Lionel Messi führen mit je sechs WM-Toren
  • Thomas Tuchel staunt über die Leistungen der Superstars
  • Harry Kane überholt Pelé mit 13 WM-Toren, Klopp lobt ihn
RMS_Portrait_531.JPG
Cédric HeebRedaktor Sport

Genauso spannend wie der Kampf um den WM-Titel wird jener um den Golden Boot, die Auszeichnung des Torschützenkönigs. Der aktuelle Stand: Kylian Mbappé (27, Gewinner 2022) und Lionel Messi (39) stehen bei sechs Treffern, dahinter folgen Erling Haaland (25) und Harry Kane (32, Gewinner 2018) mit je fünf.

Es lässt sich also sagen: Die Superstars sind die grossen Figuren dieses Turniers. Oder um es mit den Worten von Thomas Tuchel (52) auszudrücken: «Das sind alles Haie. Wenn sie Blut wittern, kommen sie und treffen.»

Der englische Nationaltrainer staunt nach dem Sieg der Three Lions gegen den Kongo darüber, wie sich die Stars immer wieder überbieten: «Diese grossen Spieler bei der Weltmeisterschaft – schauen die sich gegenseitig an und denken dann: ‹Nein, nicht mit mir. Und dann treffe ich und mache einen Hattrick›? Was geht da eigentlich ab? Das ist verrückt.»

Klopp: «Kane ist kaum noch zu beschreiben»

Dass sein Captain Kane in dieser Liste dabei ist, überrascht ihn nicht. Mit seinem 13. WM-Tor hat der 32-Jährige die Fussball-Legende Pelé hinter sich gelassen. «Er ist unser Kapitän, unser Anführer. Er entscheidet Fussballspiele mit unglaublichen Abschlüssen», so Tuchel.

Mehr zur WM 2026
Yakin ist gezwungen, auf einer Position zu wechseln
Wie reagiert der Nati-Coach?
Spieler angeschlagen! Yakin muss Startelf ändern
Plötzlich wird der Tod des Vaters des Kongo-Trainers verkündet
Mit Video
Coach sitzt verdutzt daneben
Plötzlich wird Tod des Vaters des Kongo-Trainers verkündet
Senegal erlebt an der WM ein bitteres Déjà-vu
Mit Video
Kuriose Protestszene
Grosse VAR-Aufregung und bitteres Déjà-vu für Senegal
Ösi-Kinder sollen für WM-Kracher länger aufbleiben dürfen
WM-News
«Solange sie im Amt sind ...»
Senegal-Star tritt aus Protest gegen Trainerteam zurück

Dessen Landsmann Jürgen Klopp (63) lobt den Bayern-Star in höchsten Tönen: «Er ist ein Spieler, der kaum noch zu beschreiben ist.» Der Experte von MagentaTV ist überzeugt, dass ihm in England Statuen gebaut werden, sollten diese nicht schon gebaut worden sein: «Den Einfluss, den Harry Kane hat, habe ich tatsächlich so noch nie gesehen.»

Seit November 2024 gibts tatsächlich bereits eine Statue des Superstürmers. Bei seinem Jugendklub Ridgeway Rovers FC im Norden Londons wurde ein bronzener Kane zu seinen Ehren angefertigt.

Logg dich ein für den XXL-WM-Service!
Hier gibts alle Infos im Detail.
WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
Ägypten
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
Neuseeland
3
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
3
-4
2
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
Senegal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
Österreich
3
0
4
3
Algerien
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
Jordanien
3
-5
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
Usbekistan
3
-9
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
3
4
7
2
Kroatien
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
K.o.-Phase
In diesem Artikel erwähnt
England
England
FC Bayern München
FC Bayern München
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        England
        England
        FC Bayern München
        FC Bayern München