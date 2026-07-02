Die Superstars dominieren die WM 2026! Mbappé, Messi, Haaland und Kane liefern sich ein packendes Duell um den Golden Boot. England-Trainer Tuchel beschreibt sie als unaufhaltsame «Haie».

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Kylian Mbappé und Lionel Messi führen mit je sechs WM-Toren

Thomas Tuchel staunt über die Leistungen der Superstars

Harry Kane überholt Pelé mit 13 WM-Toren, Klopp lobt ihn

Cédric Heeb Redaktor Sport

Genauso spannend wie der Kampf um den WM-Titel wird jener um den Golden Boot, die Auszeichnung des Torschützenkönigs. Der aktuelle Stand: Kylian Mbappé (27, Gewinner 2022) und Lionel Messi (39) stehen bei sechs Treffern, dahinter folgen Erling Haaland (25) und Harry Kane (32, Gewinner 2018) mit je fünf.

Es lässt sich also sagen: Die Superstars sind die grossen Figuren dieses Turniers. Oder um es mit den Worten von Thomas Tuchel (52) auszudrücken: «Das sind alles Haie. Wenn sie Blut wittern, kommen sie und treffen.»

Der englische Nationaltrainer staunt nach dem Sieg der Three Lions gegen den Kongo darüber, wie sich die Stars immer wieder überbieten: «Diese grossen Spieler bei der Weltmeisterschaft – schauen die sich gegenseitig an und denken dann: ‹Nein, nicht mit mir. Und dann treffe ich und mache einen Hattrick›? Was geht da eigentlich ab? Das ist verrückt.»

Klopp: «Kane ist kaum noch zu beschreiben»

Dass sein Captain Kane in dieser Liste dabei ist, überrascht ihn nicht. Mit seinem 13. WM-Tor hat der 32-Jährige die Fussball-Legende Pelé hinter sich gelassen. «Er ist unser Kapitän, unser Anführer. Er entscheidet Fussballspiele mit unglaublichen Abschlüssen», so Tuchel.

Dessen Landsmann Jürgen Klopp (63) lobt den Bayern-Star in höchsten Tönen: «Er ist ein Spieler, der kaum noch zu beschreiben ist.» Der Experte von MagentaTV ist überzeugt, dass ihm in England Statuen gebaut werden, sollten diese nicht schon gebaut worden sein: «Den Einfluss, den Harry Kane hat, habe ich tatsächlich so noch nie gesehen.»

Seit November 2024 gibts tatsächlich bereits eine Statue des Superstürmers. Bei seinem Jugendklub Ridgeway Rovers FC im Norden Londons wurde ein bronzener Kane zu seinen Ehren angefertigt.