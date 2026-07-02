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Startelf-Spieler angeschlagen
Yakin ist gezwungen, auf einer Position zu wechseln

Vier Änderungen hat Murat Yakin in der letzten Startelf vorgenommen. Gegen Algerien ist es wieder mindestens eine: Luca Jaquez ist angeschlagen und verpasste die beiden Trainings vor dem Sechzehntelfinal.
Publiziert: vor 34 Minuten
|
Aktualisiert: vor 14 Minuten
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Murat Yakin wird auf mindestens einer Position wechseln müssen im Vergleich zum Kanada-Spiel.
Foto: TOTO MARTI
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Tobias WedermannFussballchef

In den ersten Minuten gegen Kanada war es für Luca Jaquez noch schwierig, seine Rolle beim Startelf-Debüt als Rechtsverteidiger zu finden. Am Ende glänzte er aber mit zwei Torbeteiligungen – und einer weiteren Yakin-Überraschung, die funktioniert hat. Für das Duell gegen Algerien muss der Nati-Trainer aber wohl anders planen. Jaquez ist angeschlagen, hat muskuläre Probleme und konnte weder am Dienstag noch am Mittwoch mit der Mannschaft mittrainieren.

Zwar wartet man noch auf letzte Tests der medizinischen Abteilung, aber auch bei Yakin ist der Optimismus gering. «Es ist schade, dass er die Trainings verpasst hat. Wir versuchen, ihn noch fit zu bekommen, aber sonst habe ich zwei Optionen, die mir beide gefallen haben», so Murat Yakin.

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Widmer, Zakaria oder die nächste Überraschung?

Gemeint sind damit Denis Zakaria, der gegen Katar von Beginn an gespielt hat und seither keine Minute mehr. Und Silvan Widmer, der gegen Bosnien starten durfte und der einzige gelernte Rechtsverteidiger im Kader von Yakin ist. Widmer musste zuletzt allerdings auch ein Training abbrechen mit Hüftproblemen. «Er ist topfit», versichert sein Trainer in Vancouver.

Dass Yakin bisher bei allen Gruppenspielen einen anderen Spieler auf dieser Position eingesetzt hat, will der Nati-Trainer aber nicht als Suche nach dem Richtigen verstehen. Im Gegenteil: «Das war es nicht, das muss man richtig interpretieren», wehrt sich Yakin. Vielmehr habe man sich damit den Strategien der Gegner angepasst. «Denis Zakaria hat das hervorragend gemacht gegen Katar, Silvan Widmer hat ein sehr gutes Spiel gemacht gegen Bosnien», erklärt der Nationaltrainer.

Wer spielen wird, das verrät Yakin nicht. Es würde auch nicht überraschen, wenn Yakin wieder einmal aus der Not eine Tugend machen und einen vierten Rechtsverteidiger im vierten WM-Spiel bringen würde.

Nati-Coach Yakin witzelt vor Duell mit Petkovic
0:46
«Die Bilanz ist positiv»:Nati-Coach Yakin witzelt vor Duell mit Petkovic
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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
Ägypten
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
Neuseeland
3
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
3
-4
2
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
Senegal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
Österreich
3
0
4
3
Algerien
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
Jordanien
3
-5
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
Usbekistan
3
-9
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
3
4
7
2
Kroatien
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
K.o.-Phase
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Algerien
Algerien
WM 2026
WM 2026
Schweiz
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