Vier Änderungen hat Murat Yakin in der letzten Startelf vorgenommen. Gegen Algerien ist es wieder mindestens eine: Luca Jaquez ist angeschlagen und verpasste die beiden Trainings vor dem Sechzehntelfinal.

Tobias Wedermann Fussballchef

In den ersten Minuten gegen Kanada war es für Luca Jaquez noch schwierig, seine Rolle beim Startelf-Debüt als Rechtsverteidiger zu finden. Am Ende glänzte er aber mit zwei Torbeteiligungen – und einer weiteren Yakin-Überraschung, die funktioniert hat. Für das Duell gegen Algerien muss der Nati-Trainer aber wohl anders planen. Jaquez ist angeschlagen, hat muskuläre Probleme und konnte weder am Dienstag noch am Mittwoch mit der Mannschaft mittrainieren.

Zwar wartet man noch auf letzte Tests der medizinischen Abteilung, aber auch bei Yakin ist der Optimismus gering. «Es ist schade, dass er die Trainings verpasst hat. Wir versuchen, ihn noch fit zu bekommen, aber sonst habe ich zwei Optionen, die mir beide gefallen haben», so Murat Yakin.

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Widmer, Zakaria oder die nächste Überraschung?

Gemeint sind damit Denis Zakaria, der gegen Katar von Beginn an gespielt hat und seither keine Minute mehr. Und Silvan Widmer, der gegen Bosnien starten durfte und der einzige gelernte Rechtsverteidiger im Kader von Yakin ist. Widmer musste zuletzt allerdings auch ein Training abbrechen mit Hüftproblemen. «Er ist topfit», versichert sein Trainer in Vancouver.

Dass Yakin bisher bei allen Gruppenspielen einen anderen Spieler auf dieser Position eingesetzt hat, will der Nati-Trainer aber nicht als Suche nach dem Richtigen verstehen. Im Gegenteil: «Das war es nicht, das muss man richtig interpretieren», wehrt sich Yakin. Vielmehr habe man sich damit den Strategien der Gegner angepasst. «Denis Zakaria hat das hervorragend gemacht gegen Katar, Silvan Widmer hat ein sehr gutes Spiel gemacht gegen Bosnien», erklärt der Nationaltrainer.

Wer spielen wird, das verrät Yakin nicht. Es würde auch nicht überraschen, wenn Yakin wieder einmal aus der Not eine Tugend machen und einen vierten Rechtsverteidiger im vierten WM-Spiel bringen würde.

0:46 «Die Bilanz ist positiv»: Nati-Coach Yakin witzelt vor Duell mit Petkovic