Beim Thema Penalty-Workshop grätscht Embolo rein

Sowohl für Deutschland als auch für Holland endet die WM bereits im Sechzehntelfinal auf dramatische Art und Weise im Elfmeterschiessen. Damit es der Schweiz in der Nacht auf Freitag nicht gleich ergeht, wurde im Nati-Camp bereits viel über Penaltys gesprochen. «Da wir bei den beiden letzten Turnieren im Elfmeterschiessen ausgeschieden sind, haben wir das seit längerem mit den Spielern besprochen», verrät Murat Yakin.
Es sei schwierig, die Penaltysituation des Spiels im Training zu simulieren. «Doch wir haben einen kleinen Workshop gemacht mit den Spielern, wir werden sehen, wer diesem Druck standhält, falls die Situation eintritt», sagt Yakin.
Embolo: «Alle werden ihre Verantwortung übernehmen»
Als ein Reporter genauer wissen wollte, was in diesem Penalty-Workshop besprochen wurde, kommt die Grätsche von Breel Embolo. «Das wird er dir nicht verraten. Möchtest du auch noch die Aufstellung haben?», scherzt der Stürmer. Auch ihm ist bewusst, dass die Nati zuletzt an den Europameisterschaften gegen England und Spanien im Penaltyschiessen ausgeschieden ist.
«Wir wollen gar nicht erst, dass es so weit kommt – es ist viel Druck und viele Emotionen», sagt Embolo. Doch man sei bereit und habe es auch teamintern besprochen, kündigt der Rennes-Profi an: «Alle werden ihre Verantwortung übernehmen, eine Seite auswählen und schiessen.»
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
3
-4
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
3
-8
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
3
3
7
3
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
3
-6
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
3
4
6
2
Australien
3
0
4
3
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
3
-2
3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
3
-8
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
3
6
7
2
Japan
3
4
5
3
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
3
-10
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
3
2
5
3
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
3
-6
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
3
-4
2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
3
2
3
4
Irak
3
-11
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
3
0
4
3
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
3
-5
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
3
-9
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
3
4
7
2
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
3
0
4
4
Panama
3
-4
0