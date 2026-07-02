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Ist die Nati bereit fürs Elfmeterschiessen?
Beim Thema Penalty-Workshop grätscht Embolo rein

Sowohl bei der EM 2021 als auch bei jener 2024 ist die Nati dramatisch im Penaltyschiessen des Viertelfinals ausgeschieden. Damit das nicht nochmals passiert, hat es im Nati-Camp einen Workshop gegeben.
Publiziert: 09:07 Uhr
|
Aktualisiert: 09:23 Uhr
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Solche Bilder soll es an dieser WM nicht geben.
Foto: TOTO MARTI
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Tobias WedermannFussballchef

Sowohl für Deutschland als auch für Holland endet die WM bereits im Sechzehntelfinal auf dramatische Art und Weise im Elfmeterschiessen. Damit es der Schweiz in der Nacht auf Freitag nicht gleich ergeht, wurde im Nati-Camp bereits viel über Penaltys gesprochen. «Da wir bei den beiden letzten Turnieren im Elfmeterschiessen ausgeschieden sind, haben wir das seit längerem mit den Spielern besprochen», verrät Murat Yakin.

Es sei schwierig, die Penaltysituation des Spiels im Training zu simulieren. «Doch wir haben einen kleinen Workshop gemacht mit den Spielern, wir werden sehen, wer diesem Druck standhält, falls die Situation eintritt», sagt Yakin.

Embolo: «Alle werden ihre Verantwortung übernehmen»

Als ein Reporter genauer wissen wollte, was in diesem Penalty-Workshop besprochen wurde, kommt die Grätsche von Breel Embolo. «Das wird er dir nicht verraten. Möchtest du auch noch die Aufstellung haben?», scherzt der Stürmer. Auch ihm ist bewusst, dass die Nati zuletzt an den Europameisterschaften gegen England und Spanien im Penaltyschiessen ausgeschieden ist.

«Wir wollen gar nicht erst, dass es so weit kommt – es ist viel Druck und viele Emotionen», sagt Embolo. Doch man sei bereit und habe es auch teamintern besprochen, kündigt der Rennes-Profi an: «Alle werden ihre Verantwortung übernehmen, eine Seite auswählen und schiessen.»

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
Ägypten
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
Neuseeland
3
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
3
-4
2
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
Senegal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
Österreich
3
0
4
3
Algerien
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
Jordanien
3
-5
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
Usbekistan
3
-9
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
3
4
7
2
Kroatien
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
K.o.-Phase
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Schweiz
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