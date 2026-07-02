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Offener Brief von Nati-Coach
Um was Yakin die Fans bittet, was Chefs und Lehrer tun müssen

Vor dem WM-Sechzehntelfinal gegen Algerien richtet sich Nati-Coach Murat Yakin mit einem persönlichen Brief an die Schweizer Fans. Vor allem Arbeitgeber, Chefs und Lehrer sollten ihn besonders gut lesen.
Publiziert: 12:00 Uhr
|
Aktualisiert: vor 59 Minuten
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Nati-Coach Murat Yakin höchstpersönlich wendet sich an die Nati-Fans.
Foto: TOTO MARTI
Nati-Coach Murat Yakin
Yakins offener Brief

Nati-Coach Murat Yakin richtet sich an die Fans, an Chefs und Arbeitgeber und an alle, die arbeiten und das Spiel nicht schauen können. Lade hier seinen offenen Brief vor dem WM-Sechzehntelfinal gegen Algerien runter.

Nati-Coach Murat Yakin richtet sich an die Fans, an Chefs und Arbeitgeber und an alle, die arbeiten und das Spiel nicht schauen können. Lade hier seinen offenen Brief vor dem WM-Sechzehntelfinal gegen Algerien runter.

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Liebe Schweiz

Wenn wir heute Abend in Kanada den Rasen betreten, wissen wir: Wir stehen nicht allein auf dem Platz. Mit jedem Schritt tragen wir ein ganzes Land im Herzen.

Das Spiel beginnt für Euch um fünf Uhr morgens – eine ungewohnte Zeit. Und trotzdem werdet Ihr in den Schweizer Städten und Dörfern vor Grossleinwänden stehen, als Familie mit Euren Kindern den Wecker stellen und vor der Arbeit oder vor der Schule mit uns mitfiebern.

Diese Bilder aus der Heimat, die uns schon nach den letzten Spielen erreicht haben, sind für uns pure Energie. Sie sind Kraft. Sie sind Motivation. Sie geben jedem Spieler, dem ganzen Staff und auch mir das Gefühl, dass die Schweiz ganz nah bei uns ist.

Darum habe ich heute auch eine kleine Bitte an Euch, liebe Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, Chefs, Lehrerinnen und Lehrer: Seid nachsichtig, wenn jemand am Freitagmorgen etwas müder, emotionaler oder auch ein paar Minuten später am Arbeitsplatz oder im Schulzimmer erscheint. Auch das wäre ein schönes Zeichen in einer besonderen Zeit – und dass Fussball uns vereint und verbindet.

Ein besonderer Dank gilt allen, die heute Nacht und morgen früh arbeiten – in Spitälern, Heimen, bei der Polizei, im öffentlichen Verkehr oder anderswo. Auch wenn Ihr das Spiel nicht live verfolgen könnt: Eure Gedanken und Eure Unterstützung erreichen uns.

Gemeinsam wollen wir Euch stolz machen. Als Team hier in Kanada. Mit Euch in der Heimat. Als Schweiz in der Welt.

Wir sind Schweiz!

Euer Muri

Nati-Coach Yakin witzelt vor Duell mit Petkovic
0:46
«Die Bilanz ist positiv»:Nati-Coach Yakin witzelt vor Duell mit Petkovic
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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
Ägypten
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
Neuseeland
3
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
3
-4
2
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
Senegal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
Österreich
3
0
4
3
Algerien
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
Jordanien
3
-5
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
Usbekistan
3
-9
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
3
4
7
2
Kroatien
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
K.o.-Phase
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WM 2026
WM 2026
Schweiz
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