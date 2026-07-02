Vor dem WM-Sechzehntelfinal gegen Algerien richtet sich Nati-Coach Murat Yakin mit einem persönlichen Brief an die Schweizer Fans. Vor allem Arbeitgeber, Chefs und Lehrer sollten ihn besonders gut lesen.

Um was Yakin die Fans bittet, was Chefs und Lehrer tun müssen

Um was Yakin die Fans bittet, was Chefs und Lehrer tun müssen

Nati-Coach Murat Yakin

Yakins offener Brief Nati-Coach Murat Yakin richtet sich an die Fans, an Chefs und Arbeitgeber und an alle, die arbeiten und das Spiel nicht schauen können. Lade hier seinen offenen Brief vor dem WM-Sechzehntelfinal gegen Algerien runter. Nati-Coach Murat Yakin richtet sich an die Fans, an Chefs und Arbeitgeber und an alle, die arbeiten und das Spiel nicht schauen können. Lade hier seinen offenen Brief vor dem WM-Sechzehntelfinal gegen Algerien runter. Hier runterladen

Liebe Schweiz

Wenn wir heute Abend in Kanada den Rasen betreten, wissen wir: Wir stehen nicht allein auf dem Platz. Mit jedem Schritt tragen wir ein ganzes Land im Herzen.

Das Spiel beginnt für Euch um fünf Uhr morgens – eine ungewohnte Zeit. Und trotzdem werdet Ihr in den Schweizer Städten und Dörfern vor Grossleinwänden stehen, als Familie mit Euren Kindern den Wecker stellen und vor der Arbeit oder vor der Schule mit uns mitfiebern.

Diese Bilder aus der Heimat, die uns schon nach den letzten Spielen erreicht haben, sind für uns pure Energie. Sie sind Kraft. Sie sind Motivation. Sie geben jedem Spieler, dem ganzen Staff und auch mir das Gefühl, dass die Schweiz ganz nah bei uns ist.

Darum habe ich heute auch eine kleine Bitte an Euch, liebe Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, Chefs, Lehrerinnen und Lehrer: Seid nachsichtig, wenn jemand am Freitagmorgen etwas müder, emotionaler oder auch ein paar Minuten später am Arbeitsplatz oder im Schulzimmer erscheint. Auch das wäre ein schönes Zeichen in einer besonderen Zeit – und dass Fussball uns vereint und verbindet.

Ein besonderer Dank gilt allen, die heute Nacht und morgen früh arbeiten – in Spitälern, Heimen, bei der Polizei, im öffentlichen Verkehr oder anderswo. Auch wenn Ihr das Spiel nicht live verfolgen könnt: Eure Gedanken und Eure Unterstützung erreichen uns.

Gemeinsam wollen wir Euch stolz machen. Als Team hier in Kanada. Mit Euch in der Heimat. Als Schweiz in der Welt.

Wir sind Schweiz!

Euer Muri

0:46 «Die Bilanz ist positiv»: Nati-Coach Yakin witzelt vor Duell mit Petkovic