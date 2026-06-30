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Die Nati-Stars und die Liebe
Wer glücklich vergeben ist, wer bald heiraten wird

Wenn unsere Schweizer Nati-Stars bei der Fussball-WM in den USA, in Mexiko und Kanada auf dem Platz kämpfen, schlagen einige Herzen besonders fest. Ihre Partnerinnen fiebern und leiden mit ihren Liebsten mit. Ein Blick auf das private Glück unserer Nati-Spieler.
Publiziert: vor 28 Minuten
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Chiara Schmed und Sarina Bosshard, GlücksPost
Glückspost

Silvan und Céline Widmer

Für Verteidiger Silvan Widmer (33) ist Ehefrau Céline (34) der wichtigste Rückhalt. Das Paar fand sich vor bald 14 Jahren in einem Zürcher Club. Seither gehen sie gemeinsam durch dick und dünn. Heute geniesst das Paar, das 2017 in der Toskana (Italien) heiratete, mit den zwei Töchtern Alissa (8) und Zoé (5) das Leben in Deutschland. Während er als Captain den 1. FSV Mainz 05 anführt, hat sich Céline mit ihrer eigenen Schmuckmarke aloé selbständig gemacht. Bei all dem Trubel haben sie sich ein ganz besonderes Ritual bewahrt: Nach jedem Abpfiff wartet auf Silvan Widmers Handy eine Nachricht von seiner Ehefrau, wie er verrät: «Sie schreibt mir jedes Mal, dass sie mich liebt.»

Silvan und Céline Widmer.
Foto: Stefan Bohrer

Gregor Kobel und Anna Wagner

Als Anna Wagner (28) ihren Gregor (28) das erste Mal auf einer Geburtstagsfeier trifft, kennt sie sein Mami schon längst. Barbara Stolba ist nämlich ihre Ausbildnerin in der KV-Lehre, wie Wagner der «Schweizer Illustrierten» erzählt. Erst entsteht eine Freundschaft zwischen ihr und Kobel, später wird Liebe daraus. Heute leben die beiden mit ihrer bald einjährigen Tochter und Hund Odens etwas ausserhalb von Dortmund (D). «Sie schafft ein Zuhause, in dem wir uns wohlfühlen», schwärmt der BVB-Torhüter über die warmherzige Art seiner Liebsten. Im kommenden Jahr wollen sie nach der Verlobung vor zwei Jahren den Schritt vor den Traualtar wagen.

Gregor Kobel und Anna Wagner.
Foto: TOTO MARTI

Manuel und Melanie Akanji

Für seine grosse Liebe übte sich Manuel Akanji (30) einst in Geduld. Bei ihm hat es zwar schnell klick gemacht, doch wenige Tage nach seiner ersten Begegnung mit Melanie (31) reiste sie für mehrere Monate in die USA. Das war vor zehn Jahren – und sie ging damals dem Wiesendanger einfach nicht aus dem Kopf. «Ich habe auf sie gewartet», betonte der Innenverteidiger, der bei Inter Mailand unter Vertrag steht, einst. Das hat sich gelohnt. 2019 gaben sich die beiden in einer romantischen Zeremonie das Ja-Wort. Ihr Glück krönen ihre beiden Söhne Aayden Malik Adebayo (6) und Keeyan Lamar Ayodele (3) sowie ihre Tochter Khiara Sofia Yemaya (1). Die Familie lebt in Mailand (Italien).

Manuel und Melanie Akanji.
Foto: TOTO MARTI
Mehr in der «GlücksPost»

Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo!

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Granit und Leonita Xhaka

Des Fussballs wegen hat Granit Xhaka (33) schon in London (England), Leverkusen (Deutschland) und nun in Sunderland (England) gelebt. Ehefrau Leonita (34) folgt ihm auf Schritt und Tritt. Für sie ist Umziehen nichts Ungewohntes: Sie wurde in Albanien geboren und wuchs im Kosovo auf, bevor sie in ihrer Kindheit nach Deutschland zog. Kennengelernt hat der Mittelfeldspieler Leonita, Model und Influencerin, 2015 während seiner Zeit bei Borussia Mönchengladbach. Zwei Jahre später haben sich die beiden im Kosovo das Ja-Wort gegeben. Leonita und der Captain der Schweizer Nati haben drei wundervolle Töchter: Ayana (6), Laneya (5) und Neyana (1).

Granit und Leonita Xhaka.
Foto: TOTO MARTI

Remo und Kristina Freuler

Er spielt voller Herzblut für die Schweiz, aber ein Teil von Remo Freulers (34) Herz schlägt auch für Serbien. Schliesslich stammt seine Ehefrau Kristina aus dem Balkanland. Durch seine «Kiki» hat er eine enge Verbindung zu Serbien aufgebaut und spricht gar einige Worte der Landessprache. Das Paar hat sich 2019 das Ja-Wort gegeben, und mittlerweile ist auch das Familienglück perfekt: Sohn Romeo kam 2021 zur Welt, Tochter Hana ist zweieinhalb Jahre alt, und Anfang 2026 sind die Freulers zum dritten Mal Eltern geworden. Die fünfköpfige Familie lebt in Italien, wo der gebürtige Glarner für den FC Bologna im Mittelfeld spielt.

Remo und Kristina Freuler.
Foto: TOTO MARTI

Fabian Rieder und Lea Lehmann

Ihre Liebe begann bereits in jungen Jahren: Noch bevor Fabian Rieder (24) seinen ersten Profivertrag bei YB unterschrieb, kam er mit seiner Lea (23) zusammen. Mittlerweile sind die beiden seit über sieben Jahren ein Paar und wohnen gemeinsam in Augsburg (Deutschland). Lea ist gelernte KV-Absolventin und bildet sich im Bereich Marketing und Interior Design laufend weiter. Zudem absolvierte sie kürzlich eine Ausbildung zur Pilates-Lehrerin. Wenn die beiden Zeit zu zweit haben, spielen sie Karten oder kochen zusammen. Der Mittelfeldspieler träumt von einer Familie mit seiner Jugendliebe, denn sie stärkt ihm seit eh und je den Rücken: «Dass sie auf vieles verzichtet hat, um mich zu unterstützen, rechne ich ihr extrem hoch an.»

Fabian Rieder und Lea Lehmann.
Foto: Stefan Bohrer
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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
Ägypten
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
Neuseeland
3
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
3
-4
2
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
Senegal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
Österreich
3
0
4
3
Algerien
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
Jordanien
3
-5
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
Usbekistan
3
-9
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
3
4
7
2
Kroatien
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
K.o.-Phase
In diesem Artikel erwähnt
WM 2026
WM 2026
Schweiz
Schweiz
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