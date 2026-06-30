Chiara Schmed und Sarina Bosshard, GlücksPost

Silvan und Céline Widmer

Für Verteidiger Silvan Widmer (33) ist Ehefrau Céline (34) der wichtigste Rückhalt. Das Paar fand sich vor bald 14 Jahren in einem Zürcher Club. Seither gehen sie gemeinsam durch dick und dünn. Heute geniesst das Paar, das 2017 in der Toskana (Italien) heiratete, mit den zwei Töchtern Alissa (8) und Zoé (5) das Leben in Deutschland. Während er als Captain den 1. FSV Mainz 05 anführt, hat sich Céline mit ihrer eigenen Schmuckmarke aloé selbständig gemacht. Bei all dem Trubel haben sie sich ein ganz besonderes Ritual bewahrt: Nach jedem Abpfiff wartet auf Silvan Widmers Handy eine Nachricht von seiner Ehefrau, wie er verrät: «Sie schreibt mir jedes Mal, dass sie mich liebt.»

Gregor Kobel und Anna Wagner

Als Anna Wagner (28) ihren Gregor (28) das erste Mal auf einer Geburtstagsfeier trifft, kennt sie sein Mami schon längst. Barbara Stolba ist nämlich ihre Ausbildnerin in der KV-Lehre, wie Wagner der «Schweizer Illustrierten» erzählt. Erst entsteht eine Freundschaft zwischen ihr und Kobel, später wird Liebe daraus. Heute leben die beiden mit ihrer bald einjährigen Tochter und Hund Odens etwas ausserhalb von Dortmund (D). «Sie schafft ein Zuhause, in dem wir uns wohlfühlen», schwärmt der BVB-Torhüter über die warmherzige Art seiner Liebsten. Im kommenden Jahr wollen sie nach der Verlobung vor zwei Jahren den Schritt vor den Traualtar wagen.

Manuel und Melanie Akanji

Für seine grosse Liebe übte sich Manuel Akanji (30) einst in Geduld. Bei ihm hat es zwar schnell klick gemacht, doch wenige Tage nach seiner ersten Begegnung mit Melanie (31) reiste sie für mehrere Monate in die USA. Das war vor zehn Jahren – und sie ging damals dem Wiesendanger einfach nicht aus dem Kopf. «Ich habe auf sie gewartet», betonte der Innenverteidiger, der bei Inter Mailand unter Vertrag steht, einst. Das hat sich gelohnt. 2019 gaben sich die beiden in einer romantischen Zeremonie das Ja-Wort. Ihr Glück krönen ihre beiden Söhne Aayden Malik Adebayo (6) und Keeyan Lamar Ayodele (3) sowie ihre Tochter Khiara Sofia Yemaya (1). Die Familie lebt in Mailand (Italien).

Mehr in der «GlücksPost» Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo! Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo!

Granit und Leonita Xhaka

Des Fussballs wegen hat Granit Xhaka (33) schon in London (England), Leverkusen (Deutschland) und nun in Sunderland (England) gelebt. Ehefrau Leonita (34) folgt ihm auf Schritt und Tritt. Für sie ist Umziehen nichts Ungewohntes: Sie wurde in Albanien geboren und wuchs im Kosovo auf, bevor sie in ihrer Kindheit nach Deutschland zog. Kennengelernt hat der Mittelfeldspieler Leonita, Model und Influencerin, 2015 während seiner Zeit bei Borussia Mönchengladbach. Zwei Jahre später haben sich die beiden im Kosovo das Ja-Wort gegeben. Leonita und der Captain der Schweizer Nati haben drei wundervolle Töchter: Ayana (6), Laneya (5) und Neyana (1).

Remo und Kristina Freuler

Er spielt voller Herzblut für die Schweiz, aber ein Teil von Remo Freulers (34) Herz schlägt auch für Serbien. Schliesslich stammt seine Ehefrau Kristina aus dem Balkanland. Durch seine «Kiki» hat er eine enge Verbindung zu Serbien aufgebaut und spricht gar einige Worte der Landessprache. Das Paar hat sich 2019 das Ja-Wort gegeben, und mittlerweile ist auch das Familienglück perfekt: Sohn Romeo kam 2021 zur Welt, Tochter Hana ist zweieinhalb Jahre alt, und Anfang 2026 sind die Freulers zum dritten Mal Eltern geworden. Die fünfköpfige Familie lebt in Italien, wo der gebürtige Glarner für den FC Bologna im Mittelfeld spielt.

Fabian Rieder und Lea Lehmann

Ihre Liebe begann bereits in jungen Jahren: Noch bevor Fabian Rieder (24) seinen ersten Profivertrag bei YB unterschrieb, kam er mit seiner Lea (23) zusammen. Mittlerweile sind die beiden seit über sieben Jahren ein Paar und wohnen gemeinsam in Augsburg (Deutschland). Lea ist gelernte KV-Absolventin und bildet sich im Bereich Marketing und Interior Design laufend weiter. Zudem absolvierte sie kürzlich eine Ausbildung zur Pilates-Lehrerin. Wenn die beiden Zeit zu zweit haben, spielen sie Karten oder kochen zusammen. Der Mittelfeldspieler träumt von einer Familie mit seiner Jugendliebe, denn sie stärkt ihm seit eh und je den Rücken: «Dass sie auf vieles verzichtet hat, um mich zu unterstützen, rechne ich ihr extrem hoch an.»