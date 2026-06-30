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Japan-Coach entschuldigt sich
Alle asiatischen Teams an der WM schon out

Japan hielt als einzige asiatische Nation in der K.o.-Phase die Fahne eines ganzen Kontinents hoch und schnupperte am Coup. Allerdings nur bis in die Nachspielzeit.
Publiziert: 00:00 Uhr
|
Aktualisiert: vor 47 Minuten
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Japan-Coach Hajime Moriyasu (r.) und seine Mannschaft sind nach dem Out noch lange bei den Fans.
Foto: FIFA via Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Ein ganzer Kontinent ist von der WM verschwunden
  • Das sagt der Japan-Trainer zum Out gegen Brasilien
  • Japan verabschiedet sich mit erhobenem Haupt
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Simon StrimerReporter & Redaktor Sport

Am Schluss bleibt die Ehrenaktion. Der japanische Trainer Hajime Moriyasu (57) verneigt sich nach dem dramatischen 1:2 im WM-Sechzehntelfinal gegen Brasilien vor den Fans in Houston. «Ich bedauere zutiefst, dass wir ihnen diesen Sieg nicht schenken konnten. Als Trainer fühle ich mich dafür verantwortlich und möchte mich bei allen entschuldigen», sagte er im Interview.

Mit Japan hat sich ein ganzer Kontinent von der WM verabschiedet. Acht asiatische Teams durften an die WM – kurz nach Start der K.o.-Phase sind nun alle schon draussen. Südkorea, Saudi-Arabien, der Iran, der Irak, Usbekistan, Jordanien, Katar sind bereits in der Gruppenphase hängengeblieben – teilweise chancenlos.

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Pass-Statistik spricht klare Sprache

Mit Australien gibts immerhin einen neunten Vertreter der Asien-Konföderation, der noch dabei ist, und zwar Sechzehntelfinal am Freitag gegen Ägypten. Doch die Aussies gehören vielmehr aufgrund der fussballerischen Wettbewerbsfähigkeit zum asiatischen Verband (seit 2006), nicht weil sich sich geografisch zum Kontinent zählen würden.

Bitter für Japan: Der stärksten asiatischen Nation wurde an dieser WM viel zugetraut. Alle Zutaten waren da, um das erste Mal in der Geschichte ein K.o.-Spiel zu überstehen – und einiges mehr. Doch 333:706 Pässe gegen Brasilien und 5:19 Torschüsse reichen nicht für den Coup.

Während sich Südkorea nach dem frühen WM-Out selber zerlegt, verabschieden sich die Japaner erhobenen Hauptes. Sie schnupperten nach dem Führungstor von Mainz-Star Kaishu Sano (25) am Coup gegen Rekordweltmeister Brasilien. Dann in der 95. Minute knallte die Achtelfinal-Tür brutal zu – für einen ganzen Kontinent.

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
1:1
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
1:1
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
Ägypten
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
Neuseeland
3
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
3
-4
2
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
Senegal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
Österreich
3
0
4
3
Algerien
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
Jordanien
3
-5
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
Usbekistan
3
-9
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
3
4
7
2
Kroatien
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
K.o.-Phase
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Japan
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