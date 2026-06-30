Japan hielt als einzige asiatische Nation in der K.o.-Phase die Fahne eines ganzen Kontinents hoch und schnupperte am Coup. Allerdings nur bis in die Nachspielzeit.

Alle asiatischen Teams an der WM schon out

Alle asiatischen Teams an der WM schon out

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ein ganzer Kontinent ist von der WM verschwunden

Das sagt der Japan-Trainer zum Out gegen Brasilien

Japan verabschiedet sich mit erhobenem Haupt

Simon Strimer Reporter & Redaktor Sport

Am Schluss bleibt die Ehrenaktion. Der japanische Trainer Hajime Moriyasu (57) verneigt sich nach dem dramatischen 1:2 im WM-Sechzehntelfinal gegen Brasilien vor den Fans in Houston. «Ich bedauere zutiefst, dass wir ihnen diesen Sieg nicht schenken konnten. Als Trainer fühle ich mich dafür verantwortlich und möchte mich bei allen entschuldigen», sagte er im Interview.

Mit Japan hat sich ein ganzer Kontinent von der WM verabschiedet. Acht asiatische Teams durften an die WM – kurz nach Start der K.o.-Phase sind nun alle schon draussen. Südkorea, Saudi-Arabien, der Iran, der Irak, Usbekistan, Jordanien, Katar sind bereits in der Gruppenphase hängengeblieben – teilweise chancenlos.

Pass-Statistik spricht klare Sprache

Mit Australien gibts immerhin einen neunten Vertreter der Asien-Konföderation, der noch dabei ist, und zwar Sechzehntelfinal am Freitag gegen Ägypten. Doch die Aussies gehören vielmehr aufgrund der fussballerischen Wettbewerbsfähigkeit zum asiatischen Verband (seit 2006), nicht weil sich sich geografisch zum Kontinent zählen würden.

Bitter für Japan: Der stärksten asiatischen Nation wurde an dieser WM viel zugetraut. Alle Zutaten waren da, um das erste Mal in der Geschichte ein K.o.-Spiel zu überstehen – und einiges mehr. Doch 333:706 Pässe gegen Brasilien und 5:19 Torschüsse reichen nicht für den Coup.

Während sich Südkorea nach dem frühen WM-Out selber zerlegt, verabschieden sich die Japaner erhobenen Hauptes. Sie schnupperten nach dem Führungstor von Mainz-Star Kaishu Sano (25) am Coup gegen Rekordweltmeister Brasilien. Dann in der 95. Minute knallte die Achtelfinal-Tür brutal zu – für einen ganzen Kontinent.