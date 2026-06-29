Während der WM erleidet Cody Gakpo einen Schicksalsschlag. Der Holländer und seine Freundin haben ihr ungeborenes Kind verloren. Dennoch bleibt er an der WM.

Björn Lindroos Redaktor Sport

Traurige News aus dem holländischen WM-Camp. Wie Cody Gakpo (27) und seine Freundin Noa am Samstag in den Sozialen Medien mitteilten, hat das Paar ihren Sohn vor der Geburt verloren. «Mit gebrochenem Herzen müssen wir mitteilen: Unser kleiner Baby-Junge hat die Schwangerschaft nicht überlebt», schrieben sie auf Instagram und sprachen von einer «unglaublich schwierigen Zeit für die Familie».

Geburtstermin des Jungen, der Elijah Raphael Gakpo geheissen hätte, wäre im Oktober gewesen. Nach Sohn Samuel wäre es für das Paar das zweite Kind gewesen.

Gegen Marokko dabei

Trotz des Schicksalsschlags wird Gakpo an der WM bleiben. Er habe «in Abstimmung mit seiner Freundin beschlossen, bei der Mannschaft zu bleiben», schreibt der holländische Verband KNVB in einem Statement. Der Verband versuche, «die Familie zu unterstützen, wo immer das möglich ist». Man fühle zutiefst mit Cody und seiner Familie mit.

Damit wird Gakpo den Holländern im WM-Knüller gegen Marokko zur Verfügung stehen. In der Nacht auf Dienstag (3 Uhr Schweizer Zeit) trifft Oranje im Sechzehntelfinal auf die Nordafrikaner.

Der Liverpool-Star hatte mit zwei Toren und einer Vorlage erheblichen Anteil am Gruppensieg der Holländer.