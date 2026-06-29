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Kurz vor Marokko-Knüller
Trauriger Schicksalsschlag für Holland-Star

Während der WM erleidet Cody Gakpo einen Schicksalsschlag. Der Holländer und seine Freundin haben ihr ungeborenes Kind verloren. Dennoch bleibt er an der WM.
Publiziert: 15:50 Uhr
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Cody Gakpo hat seinen ungeborenen Sohn verloren.
Foto: AP Photo/Ed Zurga
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Björn LindroosRedaktor Sport

Traurige News aus dem holländischen WM-Camp. Wie Cody Gakpo (27) und seine Freundin Noa am Samstag in den Sozialen Medien mitteilten, hat das Paar ihren Sohn vor der Geburt verloren. «Mit gebrochenem Herzen müssen wir mitteilen: Unser kleiner Baby-Junge hat die Schwangerschaft nicht überlebt», schrieben sie auf Instagram und sprachen von einer «unglaublich schwierigen Zeit für die Familie».

Geburtstermin des Jungen, der Elijah Raphael Gakpo geheissen hätte, wäre im Oktober gewesen. Nach Sohn Samuel wäre es für das Paar das zweite Kind gewesen.

Gegen Marokko dabei

Trotz des Schicksalsschlags wird Gakpo an der WM bleiben. Er habe «in Abstimmung mit seiner Freundin beschlossen, bei der Mannschaft zu bleiben», schreibt der holländische Verband KNVB in einem Statement. Der Verband versuche, «die Familie zu unterstützen, wo immer das möglich ist». Man fühle zutiefst mit Cody und seiner Familie mit.

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Damit wird Gakpo den Holländern im WM-Knüller gegen Marokko zur Verfügung stehen. In der Nacht auf Dienstag (3 Uhr Schweizer Zeit) trifft Oranje im Sechzehntelfinal auf die Nordafrikaner. 

Der Liverpool-Star hatte mit zwei Toren und einer Vorlage erheblichen Anteil am Gruppensieg der Holländer. 

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
Ägypten
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
Neuseeland
3
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
3
-4
2
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
Senegal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
Österreich
3
0
4
3
Algerien
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
Jordanien
3
-5
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
Usbekistan
3
-9
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
3
4
7
2
Kroatien
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
K.o.-Phase
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Holland
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