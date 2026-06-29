Traurige News aus dem holländischen WM-Camp. Wie Cody Gakpo (27) und seine Freundin Noa am Samstag in den Sozialen Medien mitteilten, hat das Paar ihren Sohn vor der Geburt verloren. «Mit gebrochenem Herzen müssen wir mitteilen: Unser kleiner Baby-Junge hat die Schwangerschaft nicht überlebt», schrieben sie auf Instagram und sprachen von einer «unglaublich schwierigen Zeit für die Familie».
Geburtstermin des Jungen, der Elijah Raphael Gakpo geheissen hätte, wäre im Oktober gewesen. Nach Sohn Samuel wäre es für das Paar das zweite Kind gewesen.
Gegen Marokko dabei
Trotz des Schicksalsschlags wird Gakpo an der WM bleiben. Er habe «in Abstimmung mit seiner Freundin beschlossen, bei der Mannschaft zu bleiben», schreibt der holländische Verband KNVB in einem Statement. Der Verband versuche, «die Familie zu unterstützen, wo immer das möglich ist». Man fühle zutiefst mit Cody und seiner Familie mit.
Damit wird Gakpo den Holländern im WM-Knüller gegen Marokko zur Verfügung stehen. In der Nacht auf Dienstag (3 Uhr Schweizer Zeit) trifft Oranje im Sechzehntelfinal auf die Nordafrikaner.
Der Liverpool-Star hatte mit zwei Toren und einer Vorlage erheblichen Anteil am Gruppensieg der Holländer.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
3
-4
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
3
-8
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
3
3
7
3
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
3
-6
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
3
4
6
2
Australien
3
0
4
3
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
3
-2
3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
3
-8
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
3
6
7
2
Japan
3
4
5
3
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
3
-10
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
3
2
5
3
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
3
-6
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
3
-4
2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
3
2
3
4
Irak
3
-11
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
3
0
4
3
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
3
-5
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
3
-9
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
3
4
7
2
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
3
0
4
4
Panama
3
-4
0