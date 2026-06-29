DE
FR
Abonnieren

Für 20 Millionen Euro
Nati-Spieler vor Wechsel nach England

Aurèle Amenda steht kurz vor einem Wechsel nach England. Der Verteidiger soll für 20 Millionen Euro von Frankfurt zu Premier-League-Aufsteiger Coventry City wechseln.
Publiziert: 14:15 Uhr
Kommentieren
1/7
Aurèle Amenda wechselt wohl in die Premier League.
Foto: TOTO MARTI

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Auréle Amenda vor Wechsel von Eintracht Frankfurt zu Coventry City
  • 20 Millionen Euro Ablöse inklusive Boni für den Schweizer Verteidiger
  • Coventry City wird ab 2026 von Frank Lampard trainiert
RMS_Portrait_AUTOR_1056.JPG
Björn LindroosRedaktor Sport

An der WM kam Aurèle Amenda (22) für die Nati bisher nicht zum Einsatz. Doch neben dem Platz ist es alles andere als ruhig um den Verteidiger. Amenda soll nämlich kurz vor einem Wechsel stehen.

Wie die «Bild» berichtet, wird der Bieler Eintracht Frankfurt verlassen und zu Coventry City wechseln. Der Klub aus den englischen West Midlands ist gerade in die Premier League aufgestiegen und wird von England-Legende Frank Lampard (48) trainiert.

20 Millionen Euro Ablöse

Coventry greift für den Schweizer tief in die Tasche. Gemäss dem Bericht bezahlen die Engländer bis zu 20 Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen an den Bundesliga-Klub. Die Vereine sollen sich einig sein, einzig die letzten Details müssen noch geklärt werden.

Mehr zur Nati
Erster Premier-League-Klub nimmt Manzambi ins Visier
Transfer-News
Engländer melden
Erster Premier-League-Klub nimmt Manzambi ins Visier
«Ich bin etwas verärgert»
Mit Video
Okafor noch ohne WM-Minuten
«Ich bin etwas verärgert»
«Endzeitstimmung herrscht bei mir noch lange nicht»
Mit Beni Thurnheer in den USA
«Endzeitstimmung herrscht bei mir noch lange nicht»
Die Nati darf auch dank Petkovic vom grossen WM-Wurf träumen
Mit Video
Unverstanden, aber erfolgreich
Was Petkovic mit dem WM-Traum der Nati zu tun hat

Der Bieler wechselte im Winter 2024 von YB zur Eintracht. Frankfurts Sportchef Markus Krösche (45) wollte Amenda im Winter noch unbedingt halten. Der Schweizer blieb und entwickelte sich zum Stammspieler in der Bundesliga. 

Auf die neue Saison hin hätte er einen neuen Trainer bekommen. Adi Hütter (56) kehrt in Frankfurt auf die Trainerbank zurück. Für Amenda heisst es nun Lampard statt Hütter. Und England statt Deutschland.

Noch näher dran an der Schweizer Nati

Füge jetzt die Fussball-Nati deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen. 

WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
Ägypten
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
Neuseeland
3
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
3
-4
2
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
Senegal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
Österreich
3
0
4
3
Algerien
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
Jordanien
3
-5
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
Usbekistan
3
-9
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
3
4
7
2
Kroatien
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
K.o.-Phase
In diesem Artikel erwähnt
SG Eintracht Frankfurt
SG Eintracht Frankfurt
Premier League
Premier League
Bundesliga
Bundesliga
BSC Young Boys
BSC Young Boys
Schweiz
Schweiz
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        SG Eintracht Frankfurt
        SG Eintracht Frankfurt
        Premier League
        Premier League
        Bundesliga
        Bundesliga
        BSC Young Boys
        BSC Young Boys
        Schweiz
        Schweiz