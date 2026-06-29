Aurèle Amenda steht kurz vor einem Wechsel nach England. Der Verteidiger soll für 20 Millionen Euro von Frankfurt zu Premier-League-Aufsteiger Coventry City wechseln.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Auréle Amenda vor Wechsel von Eintracht Frankfurt zu Coventry City

20 Millionen Euro Ablöse inklusive Boni für den Schweizer Verteidiger

Coventry City wird ab 2026 von Frank Lampard trainiert

Björn Lindroos Redaktor Sport

An der WM kam Aurèle Amenda (22) für die Nati bisher nicht zum Einsatz. Doch neben dem Platz ist es alles andere als ruhig um den Verteidiger. Amenda soll nämlich kurz vor einem Wechsel stehen.

Wie die «Bild» berichtet, wird der Bieler Eintracht Frankfurt verlassen und zu Coventry City wechseln. Der Klub aus den englischen West Midlands ist gerade in die Premier League aufgestiegen und wird von England-Legende Frank Lampard (48) trainiert.

20 Millionen Euro Ablöse

Coventry greift für den Schweizer tief in die Tasche. Gemäss dem Bericht bezahlen die Engländer bis zu 20 Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen an den Bundesliga-Klub. Die Vereine sollen sich einig sein, einzig die letzten Details müssen noch geklärt werden.

Der Bieler wechselte im Winter 2024 von YB zur Eintracht. Frankfurts Sportchef Markus Krösche (45) wollte Amenda im Winter noch unbedingt halten. Der Schweizer blieb und entwickelte sich zum Stammspieler in der Bundesliga.

Auf die neue Saison hin hätte er einen neuen Trainer bekommen. Adi Hütter (56) kehrt in Frankfurt auf die Trainerbank zurück. Für Amenda heisst es nun Lampard statt Hütter. Und England statt Deutschland.

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