Erster Premier-League-Klub nimmt Manzambi ins Visier

Diese Meldung kommt wenig überraschend: Nati-Star Johan Manzambi hat bei mindestens einem Klub aus der Premier League ernsthaftes Interesse geweckt.

Drei Spiele, drei Tore, dazu eine Vorlage: Johan Manzambi ist bisher eines der Gesichter dieser WM. Und zwar nicht nur bei der Nati, sondern international.

Der 20-jährige Genfer hat sich noch mehr als sowieso schon auf die Wunschlisten der europäischen Topklubs gespielt. Wie unter anderem Sky berichtet, soll Newcastle United ernsthaftes Interesse an Manzambi angemeldet haben. Bei den Magpies könnte er im zentralen Mittelfeld Sandro Tonali ersetzen. Der Italiener wird seinerseits von Arsenal und Tottenham umworben.

Newcastle müsste für Manzambi tief in die Taschen greifen: Der Marktwert wurde schon vor der WM auf 50 Millionen Franken geschätzt. Sein Vertrag beim SC Freiburg läuft noch bis 2030.