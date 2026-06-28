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«Ich war jünger und habe Dinge falsch gemacht»
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Okafor über EM 2024:«Ich war jünger und habe Dinge falsch gemacht»

Okafor noch ohne WM-Minuten
«Ich bin etwas verärgert»

Noah Okafor kam in der WM-Gruppenphase als einer von nur drei Schweizer Feldspielern noch gar nicht zum Einsatz. Im Rahmen der täglichen Pressekonferenz erklärt er, wie er über seine Bankrolle denkt.
Publiziert: 18:27 Uhr
|
Aktualisiert: vor 9 Minuten
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Drei WM-Spiele, null Minuten – die bisher düstere Bilanz von Noah Okafor.
Foto: Toto Marti
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Carlo Steiner und Lucas Werder

Mit Eray Cömert, Aurèle Amenda und Noah Okafor gibt es im Schweizer Kader nur drei Feldspieler, die an dieser WM noch nicht zum Einsatz gekommen sind. Umso erstaunlicher, dass ausgerechnet der Leeds-Stürmer als erster des Trios am Sonntagvormittag (Ortszeit) in San Diego vor die Medien tritt. Schliesslich weiss Okafor genau, welche unangenehmen Fragen auf ihn warten.

Schon an der EM 2024 war Okafor in fünf Spielen ohne eine einzige Spielminute geblieben. Seinen Unmut darüber liess er seine Teamkollegen damals derart heftig spüren, dass er von Murat Yakin monatelang nicht mehr für die Nati aufgeboten wurde. SRF-Kommentator Sascha Ruefer bezeichnete den Leeds-Profi darum vor ein paar Tagen als «tickende Zeitbombe». Okafor gibt auch selbst zu: «Klar, bin ich etwas verärgert oder angepisst – wie auch immer man das nennen will. Als Fussballer bist du im falschen Beruf, wenn du auf der Bank sitzen willst.» Von seiner Stinkstiefel-Rolle vor zwei Jahren ist Baselbieters allerdings weit entfernt. «Ich habe damals das eine oder andere falsch gemacht», zeigt er sich selbstkritisch. «Aber ich habe seitdem menschlich einen grossen Schritt gemacht. Ich freue mich über die Leistungen der Mannschaft, gebe im Training weiter Gas und warte auf meine Chance.»

Diese hätte der Angreifer eigentlich bereits im letzten WM-Gruppenspiel gegen Kanada bekommen sollen. In der hitzigen Schlussphase entscheid sich Murat Yakin aber dafür, auf Erfahrung zu setzen. Statt Okafor durften sich Cedric Itten und Christian Fassnacht über einen Joker-Einsatz freuen. «Ich habe heute früh noch einmal mit Muri geredet. Er hat mir erklärt, warum ich nicht reingekommen bin», so der Edelreservist. Im Sechzehntelfinal gegen Algerien winkt Okafor in ein paar Tagen die nächste Gelegenheit, endlich wieder an einem grossen Turnier auf dem Platz zu stehen. Ausgerechnet gegen Vladimir Petkovic – dem Trainer, unter dem er 2019 sein Länderspieldebüt feiern durfte.

Die PK im Ticker zum Nachlesen:

Noch näher dran an der Schweizer Nati

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
Ägypten
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
Neuseeland
3
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
3
-4
2
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
Senegal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
Österreich
3
0
4
3
Algerien
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
Jordanien
3
-5
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
Usbekistan
3
-9
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
3
4
7
2
Kroatien
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
K.o.-Phase
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Schweiz
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