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Schatten über WM-Märchen
Schwere Vorwürfe gegen Kap-Verde-Captain

Ryan Mendes führt WM-Neuling Kap Verde als Captain überraschend in die K.o.-Phase. Nun sieht er sich aber mit Vergewaltigungsvorwürfen konfrontiert. Die Polizei ermittelt.
Publiziert: vor 17 Minuten
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Kap-Verde-Captain Ryan Mendes sieht sich mit Vergewaltigungsvorwürfen konfrontiert.
Foto: IMAGO/Icon Sportswire

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Gegen Ryan Mendes wird in Neuseeland wegen Vergewaltigungsvorwürfen ermittelt
  • Opfer beschreibt Würgen, Schläge und Vergewaltigung im Hotelzimmer
  • Fifa bestätigt Kontakt mit Behörden, Ermittlungen seit April 2026
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Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Ende März weilte Ryan Mendes (36) mit dem Nationalteam Kap Verdes in Neuseeland, um zwei Testspiele der WM-Vorbereitung zu absolvieren. Am Rande des Zusammenzugs soll es zu einem schlimmen Vorfall gekommen sein: Eine Brasilianerin, die das kapverdische Nationalteam während der beiden Partien als Übersetzerin begleitet hat, gibt an, vom kapverdischen Captain misshandelt und vergewaltigt worden zu sein.

Dies berichtet das brasilianische Nachrichtenportal Globo. Demnach wurde die Brasilianerin in einer Klinik behandelt und wies dabei Prellungen auf. Mendes soll sie in einem Hotelzimmer gewürgt, geschlagen, gebissen und anschliessend vergewaltigt haben. Nach ihrer Anzeige nahm die neuseeländische Polizei im April Ermittlungen zum Vorfall auf. Für Mendes gilt die Unschuldsvermutung, weder er noch der kapverdische Fussballverband haben sich bislang zum Vorwurf geäussert.

Anders die Fifa: Man sei in Kontakt mit den neuseeländischen Behörden und nehme die Anschuldigungen «sehr ernst», schreibt der Weltfussballverband am Wochenende.

An der WM steht Kap Verde in der Nacht auf Samstag wieder im Einsatz. Im Sechzehntelfinal bekommt es die Überraschungsmannschaft um Mitternacht (Schweizer Zeit) mit Titelverteidiger Argentinien zu tun.

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
Ägypten
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
Neuseeland
3
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
3
-4
2
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
Senegal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
Österreich
3
0
4
3
Algerien
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
Jordanien
3
-5
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
Usbekistan
3
-9
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
3
4
7
2
Kroatien
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
K.o.-Phase
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