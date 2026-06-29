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Mango, Batman oder Playstation
Das steckt hinter den Torjubeln unserer Nati-Stars

Johan Manzambi, Ruben Vargas, Breel Embolo und Granit Xhaka haben an dieser WM alle schon einen eigenen Treffer feiern dürfen. Doch wer jubelt wie? Und vor allem warum?
Publiziert: 15:59 Uhr
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Aktualisiert: vor 18 Minuten
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Lucas Werder und Toto Marti

Johan Manzambi – die Mango

Nein, unsere WM-Entdeckung ist kein riesiger Dragonball-Fan. Zumindest bejubelt Manzambi seine Tore nicht wie von vielen angenommen mit der «Kamehameha»-Pose, eine Kampftechnik aus der bekannten japanischen Anime-Serie. Wie der Überflieger selbst erklärt, soll die mit seinen Händen geformte Kugel eine Mango darstellen. Was genau dahintersteckt, wollte der Genfer bislang aber nie verraten. «Das bleibt zwischen mir und meinen Freunden, das kann ich euch leider nicht sagen», so Manzambi zu Blick.

Das Geheimnis seines Mango-Jubels will Johan Manzambi weiterhin nicht verraten.
Foto: TOTO MARTI

Rubén Vargas – das Kreuz

Der Nati-Flügel, der auch Wurzeln in der Dominikanischen Republik hat, ist streng gläubiger Christ. Seine Treffer bejubelt Vargas darum immer mit einem mit zwei Finger geformten Kreuz. «Ich glaube fest daran, dass Gott für mich einen Plan hat, der besser ist als mein eigener», erzählte der Luzerner im vergangenen Jahr im Forza-Podcast von Blick. Vor den Spielen betet der Sevilla-Profi jeweils. Und gemeinsam mit anderen gläubigen Fussballern tauscht er sich regelmässig in Online-Calls aus.

Gegen Kanada erzielte Ruben Vargas schon seinen zweiten WM-Treffer.
Foto: TOTO MARTI

Breel Embolo – der Joker

Hinter dem Lachen des «Joker» steckt ein süsser Grund: Seine Kinder Naliya und Clay Enzo hatten Angst vor dem Batman-Gegenspieler, der spätestens seitdem er vom verstorbenen Schauspieler Heath Ledger dargestellt wurde, zu den bekanntesten Bösewichten der Film-Welt gehört. Damit sein Nachwuchs den Joker etwas weniger gruselig findet, bejubelt Embolo seine Tore seit vergangenem September mit einer lustigen Grimasse, die an den bösen Clown erinnern soll. Der Basler ist aber immer auch für spontane Aktionen gut. Im Testspiel gegen Mexiko (4:2) war ihm beim Aufwärmen ein Fan mit mexikanischer Wrestler-Maske aufgefallen. Sein Tor bejubelte er anschliessend, indem er mit der Hand vor dem Gesicht eine solche Lucha-Libre-Maske imitierte.

Breel Embolo mit einer Grussbotschaft an seine beiden Kinder.
Foto: TOTO MARTI

Zeki Amdouni – der Bogenschütze

Bereits vor fünf Jahren im Trikot von Lausanne-Sport bejubelte der Amdouni seine Tore mit Pfeil und Bogen. Mit der Geste will der Genfer seine Zielgenauigkeit im Abschluss unterstreichen. Für die Schweiz hat der Scharfschütze in bislang 30 Länderspielen immerhin elf Mal ins Schwarze getroffen. Ein Monopol auf seinen Jubel hat der Offensivallrounder aber nicht. Über Jahre mimte auch Ex-Uruguay-Knipser Edinson Cavani nach seinen Toren einen Bogenschützen. Auch Ägyptens Superstar Mohamed Salah schoss schon Pfeile ab.

Zeki Amdouni wartet noch auf seinen ersten WM-Volltreffer.
Foto: TOTO MARTI

Granit Xhaka – die Handgeste

Einen Standard-Jubel hat der Nati-Captain nicht. Dafür überlegt sich der Basler für seine Tore immer mal wieder etwas Besonderes – vor allem dann, wenn er im Gegenwind steht. So auch vor dem zweiten Gruppenspiel gegen Bosnien & Herzegowina, als Blick publik machte, dass das äusserst kritische Verhalten von Xhaka teamintern nicht nur gut angekommen ist. Nach seinem Penaltytreffer im zweiten Gruppenspiel packte der Rekordspieler darum die «Blabla»-Geste aus. «Die anderen sollen nur reden. Er liefert trotzdem ab», darf die Botschaft interpretiert werden. Ein anderer Xhaka-Jubel, der in Erinnerung bleiben wird: Im Februar 2024 täuschte er nach einem Tor für Leverkusen eine Oberschenkel-Zerrung vor und jagte damit Trainer Xabi Alonso einen kleinen Schrecken ein.

Granit Xhaka reagiert nach seinem Tor gegen Bosnien & Herzegowina auf die Kritik an ihm.
Foto: AFP

Dan Ndoye – der Löwe

Während der EM vor zwei Jahren hatte der Lausanner verraten: «Seit meiner Kindheit vergleichen mich meine Eltern mit einem Löwen.» Sein Jubel ist aber auch eine Hommage an seine zweite Heimat Senegal. Das Land, aus dem Vater Saliou einst in die Schweiz einwanderte. Die Nationalmannschaft des Vize-Afrikameisters wird in der Heimat auch als «Löwen der Teranga» bezeichnet. Teranga bedeutet in der Landessprache Wolof nicht nur «Gastfreundschaft», sondern steht auch für offene, grosszügige und herzliche Lebensart in Senegal.

Löwe Dan Ndoye will im Sechzehntelfinal endlich wieder brüllen.
Foto: TOTO MARTI

Noah Okafor – verschränkte Arme

Die Idee für den Jubel des Angreifers ist vor rund zehn Jahren entstanden – dank des Videospiels «Fifa». Gegenüber Blue verrät Okafor: «Ich habe früher immer auf der Playstation gegen meine Brüder gespielt. Häufig hat der Gewinner am Ende den anderen mit den verschränkten Armen provoziert.» Seit seiner Zeit in Salzburg feiert der Baselbieter nicht nur seine virtuellen Tore mit dieser Geste. Und im Gegensatz zu den umkämpften Duellen vor der heimischen Konsole können sich seine Brüder Elijah und Isaiah dabei auch mitfreuen.

Bei Leeds jubelte Noah Okafor zuletzt deutlich häufiger als in der Nati.
Foto: IMAGO/News Licensing
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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
Ägypten
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
Neuseeland
3
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
3
-4
2
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
Senegal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
Österreich
3
0
4
3
Algerien
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
Jordanien
3
-5
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
Usbekistan
3
-9
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
3
4
7
2
Kroatien
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
K.o.-Phase
In diesem Artikel erwähnt
WM 2026
WM 2026
Schweiz
Schweiz
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