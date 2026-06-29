Johan Manzambi – die Mango

Nein, unsere WM-Entdeckung ist kein riesiger Dragonball-Fan. Zumindest bejubelt Manzambi seine Tore nicht wie von vielen angenommen mit der «Kamehameha»-Pose, eine Kampftechnik aus der bekannten japanischen Anime-Serie. Wie der Überflieger selbst erklärt, soll die mit seinen Händen geformte Kugel eine Mango darstellen. Was genau dahintersteckt, wollte der Genfer bislang aber nie verraten. «Das bleibt zwischen mir und meinen Freunden, das kann ich euch leider nicht sagen», so Manzambi zu Blick.

Rubén Vargas – das Kreuz

Der Nati-Flügel, der auch Wurzeln in der Dominikanischen Republik hat, ist streng gläubiger Christ. Seine Treffer bejubelt Vargas darum immer mit einem mit zwei Finger geformten Kreuz. «Ich glaube fest daran, dass Gott für mich einen Plan hat, der besser ist als mein eigener», erzählte der Luzerner im vergangenen Jahr im Forza-Podcast von Blick. Vor den Spielen betet der Sevilla-Profi jeweils. Und gemeinsam mit anderen gläubigen Fussballern tauscht er sich regelmässig in Online-Calls aus.

Breel Embolo – der Joker

Hinter dem Lachen des «Joker» steckt ein süsser Grund: Seine Kinder Naliya und Clay Enzo hatten Angst vor dem Batman-Gegenspieler, der spätestens seitdem er vom verstorbenen Schauspieler Heath Ledger dargestellt wurde, zu den bekanntesten Bösewichten der Film-Welt gehört. Damit sein Nachwuchs den Joker etwas weniger gruselig findet, bejubelt Embolo seine Tore seit vergangenem September mit einer lustigen Grimasse, die an den bösen Clown erinnern soll. Der Basler ist aber immer auch für spontane Aktionen gut. Im Testspiel gegen Mexiko (4:2) war ihm beim Aufwärmen ein Fan mit mexikanischer Wrestler-Maske aufgefallen. Sein Tor bejubelte er anschliessend, indem er mit der Hand vor dem Gesicht eine solche Lucha-Libre-Maske imitierte.

Zeki Amdouni – der Bogenschütze

Bereits vor fünf Jahren im Trikot von Lausanne-Sport bejubelte der Amdouni seine Tore mit Pfeil und Bogen. Mit der Geste will der Genfer seine Zielgenauigkeit im Abschluss unterstreichen. Für die Schweiz hat der Scharfschütze in bislang 30 Länderspielen immerhin elf Mal ins Schwarze getroffen. Ein Monopol auf seinen Jubel hat der Offensivallrounder aber nicht. Über Jahre mimte auch Ex-Uruguay-Knipser Edinson Cavani nach seinen Toren einen Bogenschützen. Auch Ägyptens Superstar Mohamed Salah schoss schon Pfeile ab.

Granit Xhaka – die Handgeste

Einen Standard-Jubel hat der Nati-Captain nicht. Dafür überlegt sich der Basler für seine Tore immer mal wieder etwas Besonderes – vor allem dann, wenn er im Gegenwind steht. So auch vor dem zweiten Gruppenspiel gegen Bosnien & Herzegowina, als Blick publik machte, dass das äusserst kritische Verhalten von Xhaka teamintern nicht nur gut angekommen ist. Nach seinem Penaltytreffer im zweiten Gruppenspiel packte der Rekordspieler darum die «Blabla»-Geste aus. «Die anderen sollen nur reden. Er liefert trotzdem ab», darf die Botschaft interpretiert werden. Ein anderer Xhaka-Jubel, der in Erinnerung bleiben wird: Im Februar 2024 täuschte er nach einem Tor für Leverkusen eine Oberschenkel-Zerrung vor und jagte damit Trainer Xabi Alonso einen kleinen Schrecken ein.

Dan Ndoye – der Löwe

Während der EM vor zwei Jahren hatte der Lausanner verraten: «Seit meiner Kindheit vergleichen mich meine Eltern mit einem Löwen.» Sein Jubel ist aber auch eine Hommage an seine zweite Heimat Senegal. Das Land, aus dem Vater Saliou einst in die Schweiz einwanderte. Die Nationalmannschaft des Vize-Afrikameisters wird in der Heimat auch als «Löwen der Teranga» bezeichnet. Teranga bedeutet in der Landessprache Wolof nicht nur «Gastfreundschaft», sondern steht auch für offene, grosszügige und herzliche Lebensart in Senegal.

Noah Okafor – verschränkte Arme

Die Idee für den Jubel des Angreifers ist vor rund zehn Jahren entstanden – dank des Videospiels «Fifa». Gegenüber Blue verrät Okafor: «Ich habe früher immer auf der Playstation gegen meine Brüder gespielt. Häufig hat der Gewinner am Ende den anderen mit den verschränkten Armen provoziert.» Seit seiner Zeit in Salzburg feiert der Baselbieter nicht nur seine virtuellen Tore mit dieser Geste. Und im Gegensatz zu den umkämpften Duellen vor der heimischen Konsole können sich seine Brüder Elijah und Isaiah dabei auch mitfreuen.

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