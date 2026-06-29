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Auch der Staatspräsident macht mit
«Inkompetent!» Südkorea zerlegt sich nach WM-Aus selbst

Erst scheitert Südkorea in der Vorrunde, dann packt der Staatsboss den Zweihänder aus.
Publiziert: 09:51 Uhr
|
Aktualisiert: vor 59 Minuten
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Südkoreas Staatsboss Lee Jae Myung (62) schiesst gegen den Nati-Trainer.
Foto: keystone-sda.ch
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Stefan KreisReporter Fussball

Südkoreas Staatspräsident Lee Jae Myung (62) hat selbst nie Fussball gespielt, klingt aber, als sei er Rekordnationalspieler. Nach dem WM-Vorrunden-Aus der Nationalmannschaft packt der höchste Politiker des Landes auf X den verbalen Zweihänder aus: «Es hat sich erneut gezeigt, dass das Personal entscheidend ist. Wenn inkompetente Führungskräfte aufgrund ihrer Loyalität und nicht aufgrund ihrer Fähigkeiten ausgewählt werden, ist das katastrophale Ergebnis völlig vorhersehbar.»

Und er spricht damit Nationaltrainer Hong Myung-bo (57) an. Der startet zwar mit einem Sieg gegen Tschechien in die WM, verliert dann aber sowohl gegen Südafrika als auch gegen Gastgeber Mexiko und gibt nach dem Vorrunden-Aus seinen Rücktritt bekannt.

Hong ist eine Legende

Hong hatte Südkorea bei der Heim-WM 2002 als Captain zu einem sensationellen 4. Platz geführt, 2014 nahm er mit seinem Heimatland als Trainer an der WM teil, schied damals aber als Gruppenletzter hinter Belgien, Algerien und Russland in der Vorrunde aus. Im Juli 2024 kehrte er als Nachfolger von Jürgen Klinsmann (61) zur Nationalmannschaft Südkoreas zurück. Nun dürfte das Kapitel endgültig beendet sein.

Oder um es mit Staatsboss Lee zu sagen: «Angesichts der Tatsache, dass selbst für die Teilnahme an der Weltmeisterschaft erhebliche Steuergelder und staatliche Fördermittel investiert werden, fordere ich das Ministerium für Kultur, Sport und Tourismus auf, die genauen Umstände dieses Vorfalls gründlich zu untersuchen, die Ursachen zu analysieren und umfassende Massnahmen zur Vermeidung einer Wiederholung sowie zur Verbesserung zu entwickeln. Wir werden Reformen in der Sportverwaltung zügig vorantreiben, um sicherzustellen, dass so etwas nie wieder passiert.»

Klingt so, als würde Lee am liebsten gleich selbst das Traineramt übernehmen.

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
Ägypten
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
Neuseeland
3
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
3
-4
2
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
Senegal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
Österreich
3
0
4
3
Algerien
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
Jordanien
3
-5
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
Usbekistan
3
-9
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
3
4
7
2
Kroatien
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
K.o.-Phase
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Südkorea
Südkorea
WM 2026
WM 2026
Belgien
Belgien
Tschechien
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        Tschechien
        Tschechien