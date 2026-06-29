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«Sie schauen von irgendwo herunter»
Die traurige Geschichte von Kanada-Held Eustaquio

Vor einigen Jahren verlor Stephen Eustaquio innert kurzer Zeit beide Elternteile. Nun macht er sich zum kanadischen Helden – und hat anschliessend mit den Tränen zu kämpfen.
Publiziert: vor 26 Minuten
|
Aktualisiert: vor 19 Minuten
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Erlöst Kanada im Sechzehntelfinal gegen Südafrika mit seinem Tor: Stephen Eustaquio.
Foto: ISI Photos via Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Kanadas Captain Stephen Eustaquio schiesst Last-Minute-Tor gegen Südafrika bei Heim-WM
  • Eltern beide früh verloren: Mutter starb an Hirntumor, Vater an Herzinfarkt
  • Eustaquio spielte in der U21 für Portugal, entschied sich dann für Kanada
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Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Mit feuchten Augen tritt Stephen Eustaquio (29) nach dem Sechzehntelfinal gegen Südafrika (1:0) vor die TV-Mikrofone. «Alles, was ich tue, ist für meine Familie, meine Eltern, meine Freundin, meine Tochter, für meine Freunde zu Hause. Für alle», sagt der kanadische Captain, der sein Land nur Minuten zuvor mit seinem Last-Minute-Tor erlöst hat, sichtlich emotional.

Besonders die Gedanken an seine Eltern dürften ihn in diesem wohl grössten Moment seiner Karriere berührt haben: Er hat beide vor einigen Jahren innert kurzer Zeit auf tragische Art und Weise verloren. Erst starb seine Mutter 2023 während eines seiner Spiele mit Porto an einem Hirntumor, nur ein Jahr später erlitt sein Vater einen tödlichen Herzinfarkt.

«Eine der wichtigsten Figuren»

Gerade der Fussball habe ihm in dieser schweren Zeit geholfen, erzählt Eustaquio dem US-Magazin «The Athletic» vor zwei Jahren. «Wenn du jemanden verlierst, investierst du noch mehr in das, was du im Leben kontrollieren kannst», betont er – was an der Heim-WM nun auch dem kanadischen Nationalteam zugutekommt.

Auch Trainer Jesse Marsch weiss, was er an seinem Mittelfeldmotor hat. «Stephen ist wohl unsere mental reifste, sorgfältigste und sicherste Person im Team. Er geht manchmal etwas unter, aber er ist eindeutig eine der wichtigsten Figuren in diesem Projekt», lobte er Eustaquio schon im Rahmen der Copa América 2024.

Spielte einst für Portugal

Nun freut sich der 52-Jährige besonders für seinen Siegtorschützen: «Keiner hat einen solchen Moment wohl mehr verdient als Steph. Ich bin wirklich glücklich für ihn und ich glaube, seine Eltern schauen von irgendwo herunter und haben das gesehen.»

Dass Eustaquio, der in der Rückrunde von Porto an MLS-Klub Los Angeles FC ausgeliehen worden ist, für sein Geburtsland Kanada aufläuft, ist nicht selbstverständlich. Noch auf U21-Stufe spielte er für Portugal, dem Land seiner Eltern, in dem er auch einen grossen Teil seiner Jugend verbracht hat.

2019 entschied er sich dann aber für Kanada – und lässt nun im Co-Gastgeberland mit seinem Tor gegen Südafrika den WM-Traum weiterleben.

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
Ägypten
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
Neuseeland
3
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
3
-4
2
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
Senegal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
Österreich
3
0
4
3
Algerien
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
Jordanien
3
-5
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
Usbekistan
3
-9
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
3
4
7
2
Kroatien
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
K.o.-Phase
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