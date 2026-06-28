Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die Zusammenfassung von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast.

Das Gewicht des Steins, der Roger Kaspar (47) nach dem letzten Gruppenspiel gegen Kanada vom Herzen gefallen ist, lässt sich einfach bemessen. Rund 7,5 Tonnen. So viel Gepäck hat der Nati-Materialchef mit nach Nordamerika genommen, verpackt in 178 Kisten und Taschen. Darunter 500 Nati-Trikots. «Ich hoffe, das reicht. Aber falls nicht, habe ich immer einen Plan B», so der Aargauer.

Dass die Nati dank des Gruppensiegs nun nicht nur den Sechzehntelfinal, sondern auch einen möglichen Achtelfinal in Vancouver bestreiten wird, hat Kaspars Arbeit enorm erleichtert. Anders als noch in der Gruppenphase wird das Team zwischen den Partien nicht mehr ins Camp nach San Diego zurückkehren.

Statt alle vier Tage einen Grossumzug zu planen, können sich die Schweizer nun in Kanada niederlassen. Kaspar: «Wir nehmen alles mit. Ich gehe nicht davon aus, dass wir nur ein Spiel dort haben.»

WM in mehreren Ländern ist eine Herausforderung

Dass die WM in mehreren Ländern stattfindet, hat für den Materialchef verschiedenste Herausforderungen mit sich gebracht. «Weil wir für die Einreise in die USA sämtliche Lebensmittel hätten deklarieren müssen, haben wir uns früh darauf geeinigt, keine mitzunehmen», erzählt er. Zudem habe es ein Problem mit dem Einführen der Kameradrohnen gegeben. «Es war nicht erlaubt», so Kaspar. Das Team um Chefanalyst Kevin Ehmes musste darum in den USA neue Drohnen des genau gleichen Modells kaufen.

Auch für die Reise nach Kanada gibt es nun bestimmte Regelungen. Sämtlich Medikamente und Nahrungsergänzungsmittel müssen bei der Einreise angemeldet werden. Eine mobile Kältekammer, die zur Regeneration dient, darf aufgrund gesetzlicher Bestimmungen nicht mitgenommen werden. Darum ist für die Zeit in Vancouver eine Alternative organisiert worden. «Das hat mir vor drei, vier Monaten schon Kopfschmerzen bereitet», sagt Kaspar über die komplexe Planung des Materialtransports. Bislang habe aber alles einwandfrei funktioniert. «An den Flughäfen ist alles top organisiert. Es funktioniert besser als in Europa.»

«Frei für Spieler heisst nicht frei für den Staff»

Die vergangenen Wochen seien für den Nati-Staff trotzdem sehr intensiv gewesen. «Freie Tage sind sehr rar», so Kaspar. Gerade deshalb sei es enorm wichtig, die wenige zur Verfügung stehende Zeit zu nutzen, um auch mal den Kopf zu lüften. Im Fall des Nati-Materialchefs am Abend bei einem Gesellschaftsspiel. Oder an einem Nachmittag auf dem Golfplatz. Meistens vermischen sich dabei Spieler und Staff-Mitglieder. «Solche gemeinsamen Erlebnisse finde ich sehr wichtig. Man spricht dann auch mal über private Sachen», erzählt Kaspar.

Allerdings hält Team-Manager Damien Mollard (46) fest: «Frei für Spieler heisst nicht frei für den Staff.» Der Freiburger ist mit seinem dreiköpfigen Team für sämtliche Anliegen der Spieler und deren Familien verantwortlich. Zuletzt stand er beim Abflug in die USA im Fokus, als der Esta-Antrag von Breel Embolo kurzfristig abgelehnt worden war. «Wir werden das nach dem Turnier intern noch einmal besprechen. Was ich von diesem Vorfall aber vor allem mitnehmen werde, ist, wie schnell wir im Staff eine gute Lösung gefunden haben», sagt Mollard.

Schnell auf ungeplante Ereignisse reagieren zu können, ist auch ein wichtiger Teil von Kaspars Job. Seit er 2019 bei der Nati als Materialchef übernommen hat, sei nur selten etwas komplett schief gegangen. Kleinere Probleme gibt es trotzdem immer wieder. «Zum Beispiel, wenn 70 Minuten vor Anpfiff ein Spieler zu dir kommt und sagt, die Hose sei zu klein. Obwohl wir vier Tage zuvor eine Kleideranprobe gemacht haben», so der 1,98-Meter-Hüne.

Jetzt können auch die Match-Trikots bedruckt werden

Obwohl er inzwischen schon fast alles erlebt hat, bringen auch die WM-Spiele in Nordamerika eine neue Herausforderung mit sich. Weil jeweils sämtliche Spieler auf den Platz einlaufen, ist Kaspar dafür verantwortlich, sämtliches Kleinmaterial wie Schienbeinschoner oder Einlaufshirts zur Ersatzbank zu bringen. «Bis ich alles wieder verteilt habe, bekomme ich von den ersten sieben, acht Minuten des Spiels gar nicht viel mit.»

Bevor es am Dienstag für die Nati zurück nach Kanada geht, warten noch einige stressige Tage auf den Materialwart. Nachdem Algerien nun als Gegner im Sechzehntelfinal feststeht, kann Kaspar endlich sämtliche Match-Trikots fertig bedrucken und anschliessend in einige der insgesamt 178 Kisten und Taschen verpacken.

Noch näher dran an der Schweizer Nati Füge jetzt die Fussball-Nati deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen. folgen