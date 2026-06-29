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Neuauflage des letzten Finals?
Wer an der WM überrascht und wer enttäuscht hat

Die 72 Spiele der Vorrunde und der erste Sechzehntelfinal sind gespielt, nun beginnt ein neues Turnier. Blick sagt, welche Favoriten ganz heiss sind, welche enttäuscht haben und wer die grosse Überraschung werden könnte.
Publiziert: 00:40 Uhr
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Frankreich mit dem genialen Duo Ousmane Dembélé und Kylian Mbappé wird bislang seiner Favoritenrolle gerecht.
Foto: IMAGO/ABACAPRESS
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Christian FinkbeinerStv. Fussballchef

Die Topfavoriten

Geht man nach den Leistungen der Vorrunde, deutet viel auf eine Neuauflage des WM-Finals von 2022 hin. Titelverteidiger Argentinien mit dem herausragenden Lionel Messi (6 Tore) gegen Frankreich mit dem offensiven Vierzack der Superlative: Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé (beide 4 Tore), Michael Olise und Désiré Doué. Während Frankreich gegen Schweden und dann wohl Deutschland erstmals richtig getestet wird, wartet auf Argentinien erst im Viertelfinal der erste grosse Prüfstein, wenn die Nati (oder Kolumbien) auf den dreifachen Weltmeister treffen könnte.

Mit Luft nach oben

Auch Spanien, England und Brasilien gehörten vor dem Turnier zum engeren Favoritenkreis. Alle drei konnten aber in der Vorrunde trotz Gruppensieg nicht restlos überzeugen. Und ihre Wege in einen allfälligen Halbfinal werden sehr steinig. Auf Brasilien warten Japan und dann Norwegen oder die Elfenbeinküste, bevor es zum Viertelfinal-Clash mit England kommen könnte – falls die Engländer nicht schon früher scheitern. Denn im Achtelfinal könnte auf das Tuchel-Team Co-Gastgeber Mexiko im Aztekenstadion warten. Und für Europameister Spanien wird bereits der Achtelfinal gegen Kroatien oder Portugal zur Knacknuss.

Die grossen Enttäuschungen

Deutschland und Portugal sind die Enttäuschungen der Vorrunde. Im Land des vierfachen Weltmeisters herrscht Katzenjammer. Die 1:2-Pleite gegen Ecuador löste Grundsatzdebatten aus, obwohl Bundestrainer Julian Nagelsmann mit der besten Mannschaft gespielt hatte. Das Neuer-Thema klingt nicht ab und mit dem WM-Out von Nico Schlotterbeck ist die sowieso nicht immer sattelfeste Abwehr noch zusätzlich geschwächt worden. Alles andere als ein Out gegen Frankreich im Achtelfinal wäre inzwischen eine grosse Überraschung. Cristiano Ronaldos Traum vom WM-Titel könnte bereits im Sechzehntelfinal platzen, warten doch die Kroaten auf die Portugiesen. Danach würde es mit Spanien noch schwieriger werden.

Das Dark Horse

Bereits vor vier Jahren war Marokko die grosse Überraschung des Turniers in Katar. Als erstes afrikanisches Team erreichten die Nordafrikaner einen WM-Halbfinal. Und vier Jahre später scheinen die «Löwen vom Atlas» noch reifer und eingespielter zu sein; ihre Auftritte in der Vorrunde gehörten zu den spektakulärsten. Zwar blieben die Marokkaner wegen der Tordifferenz in der Gruppe hinter Brasilien zurück, schlagen sie aber zum Auftakt der K.o.-Runde die Niederlande, ist mit ihnen zu rechnen.

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
Ägypten
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
Neuseeland
3
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
3
-4
2
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
Senegal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
Österreich
3
0
4
3
Algerien
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
Jordanien
3
-5
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
Usbekistan
3
-9
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
3
4
7
2
Kroatien
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
K.o.-Phase
In diesem Artikel erwähnt
WM 2026
WM 2026
Portugal
Portugal
Spanien
Spanien
Frankreich
Frankreich
England
England
Deutschland
Deutschland
Kroatien
Kroatien
Norwegen
Norwegen
Holland
Holland
Schweden
Schweden
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        Portugal
        Portugal
        Spanien
        Spanien
        Frankreich
        Frankreich
        England
        England
        Deutschland
        Deutschland
        Kroatien
        Kroatien
        Norwegen
        Norwegen
        Holland
        Holland
        Schweden
        Schweden