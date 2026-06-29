Die 72 Spiele der Vorrunde und der erste Sechzehntelfinal sind gespielt, nun beginnt ein neues Turnier. Blick sagt, welche Favoriten ganz heiss sind, welche enttäuscht haben und wer die grosse Überraschung werden könnte.

Christian Finkbeiner Stv. Fussballchef

Die Topfavoriten

Geht man nach den Leistungen der Vorrunde, deutet viel auf eine Neuauflage des WM-Finals von 2022 hin. Titelverteidiger Argentinien mit dem herausragenden Lionel Messi (6 Tore) gegen Frankreich mit dem offensiven Vierzack der Superlative: Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé (beide 4 Tore), Michael Olise und Désiré Doué. Während Frankreich gegen Schweden und dann wohl Deutschland erstmals richtig getestet wird, wartet auf Argentinien erst im Viertelfinal der erste grosse Prüfstein, wenn die Nati (oder Kolumbien) auf den dreifachen Weltmeister treffen könnte.

Mit Luft nach oben

Auch Spanien, England und Brasilien gehörten vor dem Turnier zum engeren Favoritenkreis. Alle drei konnten aber in der Vorrunde trotz Gruppensieg nicht restlos überzeugen. Und ihre Wege in einen allfälligen Halbfinal werden sehr steinig. Auf Brasilien warten Japan und dann Norwegen oder die Elfenbeinküste, bevor es zum Viertelfinal-Clash mit England kommen könnte – falls die Engländer nicht schon früher scheitern. Denn im Achtelfinal könnte auf das Tuchel-Team Co-Gastgeber Mexiko im Aztekenstadion warten. Und für Europameister Spanien wird bereits der Achtelfinal gegen Kroatien oder Portugal zur Knacknuss.

Die grossen Enttäuschungen

Deutschland und Portugal sind die Enttäuschungen der Vorrunde. Im Land des vierfachen Weltmeisters herrscht Katzenjammer. Die 1:2-Pleite gegen Ecuador löste Grundsatzdebatten aus, obwohl Bundestrainer Julian Nagelsmann mit der besten Mannschaft gespielt hatte. Das Neuer-Thema klingt nicht ab und mit dem WM-Out von Nico Schlotterbeck ist die sowieso nicht immer sattelfeste Abwehr noch zusätzlich geschwächt worden. Alles andere als ein Out gegen Frankreich im Achtelfinal wäre inzwischen eine grosse Überraschung. Cristiano Ronaldos Traum vom WM-Titel könnte bereits im Sechzehntelfinal platzen, warten doch die Kroaten auf die Portugiesen. Danach würde es mit Spanien noch schwieriger werden.

Das Dark Horse

Bereits vor vier Jahren war Marokko die grosse Überraschung des Turniers in Katar. Als erstes afrikanisches Team erreichten die Nordafrikaner einen WM-Halbfinal. Und vier Jahre später scheinen die «Löwen vom Atlas» noch reifer und eingespielter zu sein; ihre Auftritte in der Vorrunde gehörten zu den spektakulärsten. Zwar blieben die Marokkaner wegen der Tordifferenz in der Gruppe hinter Brasilien zurück, schlagen sie aber zum Auftakt der K.o.-Runde die Niederlande, ist mit ihnen zu rechnen.

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