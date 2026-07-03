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Gefühlschaos beim Superstar
Erst Auswechslungs-Frust, dann Tränen bei Cristiano Ronaldo

Portugal und Kroatien liefern sich einen WM-Fight, an den man sich noch lange erinnern wird. Am Ende eines dramatischen Sieges steht eine grosse Geste von Ronaldo zu Ehren von Diogo Jota.
Publiziert: vor 54 Minuten
|
Aktualisiert: vor 41 Minuten
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Nach dem Sieg gegen Kroatien betet Ronaldo für den verstorbenen Diogo Jota.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Cristiano Ronaldo erlebt emotionale Höhen und Tiefen beim 2:1-Sieg gegen Kroatien
  • Ronaldo ehrt verstorbenen Diogo Jota mit Trikot und Gebeten
  • Bei seiner Auswechslung würdigt er seinen Trainer keines Blickes
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Carlo SteinerRedaktor Sport

Cristiano Ronaldo (41) erlebt im Sechzehntelfinal gegen Kroatien ein Wechselbad der Gefühle: Jubel nach seinem ersten WM-Tor in einer K.o.-Runde, Frust nach seiner Auswechslung, VAR-Schock in der Nachspielzeit und nach Abpfiff Tränen der Trauer.

In der 81. Minute begeht Portugal-Coach Roberto Martinez (52) fast schon Majestätsbeleidigung. Der Spanier nimmt Ronaldo beim Stand von 1:1 aus dem Spiel. Was Ronaldo davon hält, verrät seine Körpersprache: Ohne seinen Trainer eines Blickes zu würdigen, verlässt er das Feld und setzt sich neben der Auswechselbank auf den Boden. Sichtlich nervös und enttäuscht beobachtet er das Treiben auf dem Spielfeld – ohne dass er Einfluss darauf nehmen kann, droht seine letzte WM frühzeitig zu Ende zu gehen. Sein Penalty-Tor zum Ausgleich wäre wertlos gewesen.

Dann folgt die – vermeintliche – Erlösung. In der 94. Minute trifft Gonçalo Ramos (25) zum 2:1. Ronaldo sprintet zum Torjubel. Doch auch das sollte es noch nicht gewesen sein. In der 103. Minute zappelt der Ball in Portugals Netz. Ronaldo drohen 30 weitere Minuten des Zitterns und des Hoffens an der Seitenlinie. Nur dank des VAR kommt er darum herum. Die Haarspitzen von Igor Matanovic retten Ronaldos Team und sorgen für die finale Erlösung bei Ronaldo und Co.

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«Eine Hommage an Diogo Jota»

Einer der ersten Gratulanten: Ronaldos ehemaliger Real-Teamkollege Luka Modric (40), der im Moment der Niederlage wahre Grösse zeigt. Gewissermassen auf dessen Kosten verlängert Ronaldo seinen WM-Traum, während der Kroate von der grösstmöglichen Bühne abtritt. 

Als wäre diese emotionale Achterbahnfahrt nicht genug, hat diese denkwürdige Partie noch einen traurigen Schlusspunkt auf Lager. Am Freitag jährt sich der Todestag von Diogo Jota (†28), der bei einem Autounfall tragisch ums Leben kam, zum ersten Mal. Ihm zu Ehren streift sich Ronaldo ein Trikot mit Jotas Rückennummer über, aus CR7 wird vorübergehend CR21. Er schickt Gebete in Richtung Himmel, es fliessen Tränen. 

«Wir sind überglücklich, denn es war eine Hommage an Diogo. Es wurde ein besonderer Tag, weil wir gewonnen haben. Wir haben ihn auf die bestmögliche Weise geehrt», erklärt Ronaldo später. Die nächste Chance, Jota einen weiteren Sieg zu widmen, bietet sich am Montag (21 Uhr) im iberischen Achtelfinal gegen Europameister Spanien.

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
Ägypten
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
Neuseeland
3
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
3
-4
2
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
Senegal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
Österreich
3
0
4
3
Algerien
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
Jordanien
3
-5
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
Usbekistan
3
-9
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
3
4
7
2
Kroatien
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
K.o.-Phase
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Portugal
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