Portugal und Kroatien liefern sich einen WM-Fight, an den man sich noch lange erinnern wird. Am Ende eines dramatischen Sieges steht eine grosse Geste von Ronaldo zu Ehren von Diogo Jota.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Cristiano Ronaldo erlebt emotionale Höhen und Tiefen beim 2:1-Sieg gegen Kroatien

Ronaldo ehrt verstorbenen Diogo Jota mit Trikot und Gebeten

Bei seiner Auswechslung würdigt er seinen Trainer keines Blickes

Carlo Steiner Redaktor Sport

Cristiano Ronaldo (41) erlebt im Sechzehntelfinal gegen Kroatien ein Wechselbad der Gefühle: Jubel nach seinem ersten WM-Tor in einer K.o.-Runde, Frust nach seiner Auswechslung, VAR-Schock in der Nachspielzeit und nach Abpfiff Tränen der Trauer.

In der 81. Minute begeht Portugal-Coach Roberto Martinez (52) fast schon Majestätsbeleidigung. Der Spanier nimmt Ronaldo beim Stand von 1:1 aus dem Spiel. Was Ronaldo davon hält, verrät seine Körpersprache: Ohne seinen Trainer eines Blickes zu würdigen, verlässt er das Feld und setzt sich neben der Auswechselbank auf den Boden. Sichtlich nervös und enttäuscht beobachtet er das Treiben auf dem Spielfeld – ohne dass er Einfluss darauf nehmen kann, droht seine letzte WM frühzeitig zu Ende zu gehen. Sein Penalty-Tor zum Ausgleich wäre wertlos gewesen.

Dann folgt die – vermeintliche – Erlösung. In der 94. Minute trifft Gonçalo Ramos (25) zum 2:1. Ronaldo sprintet zum Torjubel. Doch auch das sollte es noch nicht gewesen sein. In der 103. Minute zappelt der Ball in Portugals Netz. Ronaldo drohen 30 weitere Minuten des Zitterns und des Hoffens an der Seitenlinie. Nur dank des VAR kommt er darum herum. Die Haarspitzen von Igor Matanovic retten Ronaldos Team und sorgen für die finale Erlösung bei Ronaldo und Co.

«Eine Hommage an Diogo Jota»

Einer der ersten Gratulanten: Ronaldos ehemaliger Real-Teamkollege Luka Modric (40), der im Moment der Niederlage wahre Grösse zeigt. Gewissermassen auf dessen Kosten verlängert Ronaldo seinen WM-Traum, während der Kroate von der grösstmöglichen Bühne abtritt.

Als wäre diese emotionale Achterbahnfahrt nicht genug, hat diese denkwürdige Partie noch einen traurigen Schlusspunkt auf Lager. Am Freitag jährt sich der Todestag von Diogo Jota (†28), der bei einem Autounfall tragisch ums Leben kam, zum ersten Mal. Ihm zu Ehren streift sich Ronaldo ein Trikot mit Jotas Rückennummer über, aus CR7 wird vorübergehend CR21. Er schickt Gebete in Richtung Himmel, es fliessen Tränen.

«Wir sind überglücklich, denn es war eine Hommage an Diogo. Es wurde ein besonderer Tag, weil wir gewonnen haben. Wir haben ihn auf die bestmögliche Weise geehrt», erklärt Ronaldo später. Die nächste Chance, Jota einen weiteren Sieg zu widmen, bietet sich am Montag (21 Uhr) im iberischen Achtelfinal gegen Europameister Spanien.