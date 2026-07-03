«Switzerland – Great Since 1291»: Mit einer roten Kappe sorgt Bundespräsident Guy Parmelin an der WM für Aufsehen. Blick zeigt, was hinter dem Hut steckt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Guy Parmelin trägt roten «Switzerland – Great Since 1291»-Hut bei WM-Spiel

Hut wurde offenbar als ironische Antwort auf Trumps Slogan produziert

Populär geworden: Immer wieder gibt es ironische Anspielungen auf Trumps Slogan

Das hat Kult-Potenzial! Mit seinem roten Käppi sorgte Bundespräsident Guy Parmelin (66) beim WM-Spiel der Schweiz gegen Algerien im kanadischen Vancouver für Gesprächsstoff. Auf der Vorderseite zu lesen: «Switzerland – Great Since 1291». Für viele war die Botschaft sofort klar: eine augenzwinkernde Anspielung auf den berühmten Slogan «Make America Great Again» von US-Präsident Donald Trump (80). Schliesslich trug Parmelin die Kappe ausgerechnet in Nordamerika.

Die Bilder gingen rasch durch die sozialen Medien. Auf der VIP-Tribüne sass Parmelin neben Fifa-Präsident Gianni Infantino (56), der auf Fotos über das Accessoire schmunzelt.

Lockere, ironische Antwort auf Trump

Was steckt hinter der Kappe? Wurde sie eigens für die WM produziert? Noch ist in der Schweiz früh am Morgen, aber schon jetzt lässt sich einiges über den Parmelin-Hut erzählen.

Urs Wiedmer, der Kommunikationschef des SVP-Bundesrats, sagt in einer ersten Reaktion zu Blick: «Bundespräsident Parmelin hat diesen Hut vor längerer Zeit als Geschenk erhalten. Er hat sich entschieden, diesen heute als rot-weissen Fanartikel zu tragen.»

Woher Parmelin den Hut hat, ist noch nicht klar. Aber Blick weiss: Er ist eine Art Fanartikel, der von Präsenz Schweiz, der Abteilung für Landeskommunikation im Aussendepartement, während Trumps erster Amtszeit produziert worden ist. So wird es aus dem Umfeld des Aussendepartements bestätigt. Im Internet finden sich Fotos aus den Jahren 2017 und 2018. Leute berichten, wie der Hut als Präsent in Schweizer Botschaften verteilt wurde.

Der Hut dürfte damals eine lockere und ironische Antwort auf Trump gewesen sein; ohne grössere öffentliche Beachtung. Auf der ganzen Welt gab es entsprechende Anspielungen. Vielleicht würde man «Trump II» mit den Zöllen nicht mehr so locker nehmen.

Jedenfalls: Seit Trump den «Make America Great Again»-Hut lancierte, werden rote Hüte mit weisser Aufschrift immer wieder für politische Botschaften genutzt – auch in der Schweiz. Bei der 10-Millionen-Initiative gab es den Hut «Make Switzerland Small Again», die «Weltwoche» vertrieb vergangenes Jahr den Hut «Make Switzerland Neutral Again».