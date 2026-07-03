Bundespräsident Guy Parmelin fällt beim Nati-Spiel in Vancouver mit einer witzigen Nachricht an die Adresse von US-Präsident Donald Trump auf.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Für den Sechzehntelfinal gegen Algerien ist auch Bundespräsident Guy Parmelin (66) nach Kanada gereist, um die Nati live im Stadion zu unterstützen – und offensichtlich auch, um mit seiner Kappe eine politische Botschaft zu platzieren.

Als Parmelin knapp eine Stunde vor Spielbeginn mit Nati-Coach Murat Yakin (51) spricht, ist auf seiner Stirn ein Spruch zu lesen, der wohl an US-Präsident Donald Trump gerichtet ist. Während es bei Trump «Make America Great Again» heisst, ist die Message des Bundespräsidenten klar: Wir haben das nicht nötig, die Schweiz ist schon seit Jahrhunderten grossartig – «Switzerland – Great Since 1291».

Ob Trump davon etwas mitbekommt? Im Stadion hat er bei seiner Heim-WM noch kein einziges Spiel mitverfolgt. Vielleicht schafft es Parmelins Kappe ja über Social Media bis zu Trump.

Dass die Schweiz auch im Fussball den Anspruch hat, «great» zu sein, zeigt die Nati bereits früh im Spiel. Embolo trifft schon in der 10. Minute zum 1:0. Alles zum Spiel findest du hier im Ticker. Wie die Schweizerinnen und Schweizer das Spiel in der Heimat mitverfolgen, erfährst du in unserem Party-Ticker.