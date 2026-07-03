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Hier zeigt sich Parmelin mit der Schweiz-Kappe
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Für Muri zieht er sie ab:Hier zeigt sich Parmelin mit der Schweiz-Kappe

Mit Schweiz-Kappe im Stadion
Bundespräsident Parmelins Seitenhieb gegen US-Präsident Trump

Bundespräsident Guy Parmelin fällt beim Nati-Spiel in Vancouver mit einer witzigen Nachricht an die Adresse von US-Präsident Donald Trump auf.
Publiziert: vor 58 Minuten
|
Aktualisiert: vor 32 Minuten
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Guy Parmelin fällt in Vancouver mit seiner Schirmmütze auf.
Foto: TOTO MARTI
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Carlo SteinerRedaktor Sport

Für den Sechzehntelfinal gegen Algerien ist auch Bundespräsident Guy Parmelin (66) nach Kanada gereist, um die Nati live im Stadion zu unterstützen – und offensichtlich auch, um mit seiner Kappe eine politische Botschaft zu platzieren. 

Als Parmelin knapp eine Stunde vor Spielbeginn mit Nati-Coach Murat Yakin (51) spricht, ist auf seiner Stirn ein Spruch zu lesen, der wohl an US-Präsident Donald Trump gerichtet ist. Während es bei Trump «Make America Great Again» heisst, ist die Message des Bundespräsidenten klar: Wir haben das nicht nötig, die Schweiz ist schon seit Jahrhunderten grossartig – «Switzerland – Great Since 1291».

Ob Trump davon etwas mitbekommt? Im Stadion hat er bei seiner Heim-WM noch kein einziges Spiel mitverfolgt. Vielleicht schafft es Parmelins Kappe ja über Social Media bis zu Trump.

Dass die Schweiz auch im Fussball den Anspruch hat, «great» zu sein, zeigt die Nati bereits früh im Spiel. Embolo trifft schon in der 10. Minute zum 1:0. Alles zum Spiel findest du hier im Ticker. Wie die Schweizerinnen und Schweizer das Spiel in der Heimat mitverfolgen, erfährst du in unserem Party-Ticker

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
2:0
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
Ägypten
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
Neuseeland
3
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
3
-4
2
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
Senegal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
Österreich
3
0
4
3
Algerien
Algerien
0:2
3
-2
4
4
Jordanien
Jordanien
3
-5
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
Usbekistan
3
-9
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
3
4
7
2
Kroatien
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
K.o.-Phase
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Schweiz
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WM 2026
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