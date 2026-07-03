Betriebe wachen auf
In zahlreichen Schweizer Betrieben dürfte heute frühmorgens Ausnahmezustand herrschen. So auch bei der Sabag im solothurnischen Hägendorf: «Wir sind wach», heisst der Kommentar des Blick-Lesers.
Auch im Gastgeberland wird mitgefiebert
Wie die Nati in Kanada, aber über 3000 Kilometer vom Spielort Vancouver entfernt schaut sich Blick-Leser Luca das Spiel an und meldet: «Liebi Grüess us Toronto🇨🇦 Hopp Schwiz🇨🇭🇨🇭🇨🇭🇨🇭».
Auch Bern erwacht
Blick-Reporter Joël Hahn meldet aus Bern: Während die meisten Schweizerinnen und Schweizer noch schlafen, sind die ersten schon längst bei der Arbeit. Lieferwagen bringen in Bern frühmorgens Lebensmittel an Restaurants und Geschäfte. Auch die Zeitungszusteller sind unterwegs. Einer von ihnen, ein älterer Herr, verteilt unter anderem den Blick. Als er das Mikrofon sieht, lächelt er und ruft: «Hopp Schwiiz!»
Auf die Frage nach seinem Tipp für den Sechzehntelfinal gegen Algerien bleibt der Zeitungsbote diplomatisch: «Der Ball ist rund, das Spiel dauert 90 Minuten – alles ist offen.»
Auf der ganzen Welt werden heute die Daumen gedrückt
Die Nati spielt den WM-Sechzehntelfinal gegen Algerien. In der Schweiz müssen die Nati-Fans früh aufstehen, um die Daumen zu drücken. Doch auch aus anderen Ländern gibts Support für das Yakin-Team.
Blick-Leser Peter meldet: «Gruss aus den Ferien in Salvador 🇧🇷🍻🎉. Hopp 🇨🇭»
Die Daumen sind gedrückt.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
3
-4
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
3
-8
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
3
3
7
3
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
3
-6
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
3
4
6
2
Australien
3
0
4
3
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
3
-2
3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
3
-8
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
3
6
7
2
Japan
3
4
5
3
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
3
-10
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
3
2
5
3
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
3
-6
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
3
-4
2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
3
2
3
4
Irak
3
-11
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
3
0
4
3
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
3
-5
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
3
-9
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
3
4
7
2
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
3
0
4
4
Panama
3
-4
0