Auch Bern erwacht

Blick-Reporter Joël Hahn meldet aus Bern: Während die meisten Schweizerinnen und Schweizer noch schlafen, sind die ersten schon längst bei der Arbeit. Lieferwagen bringen in Bern frühmorgens Lebensmittel an Restaurants und Geschäfte. Auch die Zeitungszusteller sind unterwegs. Einer von ihnen, ein älterer Herr, verteilt unter anderem den Blick. Als er das Mikrofon sieht, lächelt er und ruft: «Hopp Schwiiz!»

Auf die Frage nach seinem Tipp für den Sechzehntelfinal gegen Algerien bleibt der Zeitungsbote diplomatisch: «Der Ball ist rund, das Spiel dauert 90 Minuten – alles ist offen.»