DE
FR
Abonnieren
Hier bestätigt Klopp Gespräche mit dem DFB zu führen
0:36
«Ich habe Interesse»:Hier bestätigt Klopp Gespräche mit dem DFB zu führen

Nach Nagelsmann-Aus
DFB-Coach? Jetzt meldet sich Klopp

Was sich nach der Blamage gegen Paraguay abgezeichnet hat, steht nun fest: Der deutsche Bundestrainer Julian Nagelsmann tritt ab. Sein Wunsch-Nachfolger bringt sich in Position.
Publiziert: 07:50 Uhr
|
Aktualisiert: vor 6 Minuten
Kommentieren
1/6
Julian Nagelsmann ist nicht mehr Bundestrainer.
Foto: imago/Kirchner-Media
RMS_Portrait_AUTOR_1196.JPG
RMS_Portrait_531.JPG
Gian–Andri_Baumgartner_Online Redaktor_Blick Ringier_3.jpg
Stefan Kreis, Cédric Heeb und Gian-Andri Baumgartner

Der Entscheid ist gefallen: Julian Nagelsmann (38) ist nicht länger Trainer der deutschen Nationalmannschaft. Nagelsmann tritt zurück, wie aus einer Medienmitteilung des DFB hervorgeht. Bereits zuvor hatten mehrere deutsche Medien über das Aus berichtet. Allerdings gehe Nagelsmann nicht aus gänzlich freiem Willen, denn man habe ihm diesen Schritt in einer dreistündigen Krisensitzung am Donnerstag nahegelegt.

Zu seinem Aus sagt Nagelsmann: «Ich habe in den vergangenen Tagen seit dem Ausscheiden viel nachgedacht und mich mit Vertrauten in meinem persönlichen Umfeld und im Verband ausgetauscht. Die Entscheidung ist mir alles andere als leichtgefallen. Mein oberstes Ziel war immer der Erfolg der Mannschaft. Sie hat nach so einer herben Enttäuschung die Chance auf einen unbelasteten Neuanfang verdient.» Mit ihm müssen auch die beiden Assistenten Benjamin Glück und Benjamin Hübner den Staff verlassen. Der im Dezember auslaufende Vertrag mit Geschäftsführer Andreas Rettig wird ebenfalls nicht verlängert.

Dafür kassiert Nagelsmann eine Abfindung von 7 Millionen Euro, was seinem Jahresgehalt entspricht. Sein Vertrag wäre noch bis nach der EM 2028 gelaufen, weshalb ihm weitere 7 Millionen entgehen. Er sei keiner, der davonlaufen würde, sagte Nagelsmann unmittelbar nach dem Peinlich-Aus gegen Paraguay.

«Wenn der DFB nicht mehr will, darf er mir das sagen»
1:05
Nagelsmann über WM-Out:«Wenn der DFB nicht mehr will, darf er mir das sagen»

Wunschtrainer kündigt intensive Gespräche an

Man werde jetzt das Gespräch mit Jürgen Klopp suchen, schreibt der DFB: «Er hat bereits seine grundsätzliche Bereitschaft zur Übernahme des Postens signalisiert.» Tatsächlich sagt Klopp am Freitagabend bei MagentaTV selbst: «Ich bin mittlerweile mehr als aufgetankt. Also bin ich bereit.»

Für den deutschen Fussballbund (DFB) wird das Nagelsmann-Aus ein finanzieller Kraftakt – weil der Verband nicht nur den scheidenden Bundestrainer abfinden muss, sondern auch noch Jürgen Klopp von Red Bull loseisen müsste. Der soll beim Dosenklub als Head of Global Soccer rund zehn Millionen pro Jahr einstreichen und hat einen Vertrag bis 2029.

Dieser Schwierigkeiten ist sich auch der 59-Jährige bewusst: «Ich habe einen bestehenden Vertrag mit Red Bull. Ich halte Verträge gerne ein. Aber ich habe Interesse an Gesprächen. Es werden intensive Gespräche sein müssen.»

Klopp soll zehn Millionen verdienen

Zwar soll es mit Red-Bull-Boss Oliver Mintzlaff laut «Kicker» eine Art Gentlemen’s Agreement geben, wonach Klopp keine Steine in den Weg gelegt werden würden. Allerdings hatte der 59-Jährige eine solche Absprache bei seiner Vorstellung dementiert («Ich habe nicht danach gefragt, er hat nicht nein gesagt»). Erschwerend kommt hinzu, dass der DFB nach dem blamablen WM-Aus gegen Paraguay auf millionenschwere Fifa-Prämien verzichten muss und finanziell nicht auf Rosen gebettet ist.

Deutlich günstigere Lösungen wären Namen wie Christian Streich oder Oliver Glasner, die ebenfalls durch die deutsche Medienwelt geistern. Im Vergleich zur Überfigur Klopp aber wirken die beiden bloss wie zweite Wahlen.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.

Bereits vor der Heim-EM 2021 galt Klopp als möglicher Nachfolger des glücklosen Hansi Flick. Weil der Schwabe zuvor aber seinen Vertrag bei Liverpool verlängert hatte und weiter an der Anfield Road geblieben war, kam Nagelsmann zum Handkuss.

Der entfachte an der Euro zwar eine kleine Euphorie, verspielte seinen Kredit zwei Jahre später aber massiv und ist verantwortlich für eine weitere peinliche Pleite in der deutschen WM-Geschichte, die 3:4-Penalty-Niederlage vom Montag gegen Paraguay im Sechzehntelfinal.

Mehr zu Nagelsmann
Vom Trainer-Wunderkind zum WM-Versager
Mit Video
Nagelsmann fällt tief
Vom Trainer-Wunderkind zum WM-Versager
Das deutsche WM-Aus kam mit Ansage
Mit Video
Chronologie des Scheiterns
Das deutsche WM-Aus kam mit Ansage
Klopp soll offen sein für Job als Bundestrainer
Brisanter Bericht
Klopp soll offen sein für Job als Bundestrainer
Logg dich ein für den XXL-WM-Service!
Hier gibts alle Infos im Detail.
WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
Ägypten
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
Neuseeland
3
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
3
-4
2
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
Senegal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
Österreich
3
0
4
3
Algerien
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
Jordanien
3
-5
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
Usbekistan
3
-9
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
3
4
7
2
Kroatien
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
K.o.-Phase
In diesem Artikel erwähnt
WM 2026
WM 2026
Deutschland
Deutschland
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        WM 2026
        WM 2026
        Deutschland
        Deutschland