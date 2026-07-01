Sollte Julian Nagelsmann tatsächlich seinen Job als deutscher Bundestrainer verlieren, stünde ein prominenter Kandidat offenbar bereit: Jürgen Klopp. Das berichtet Transferexperte Fabrizio Romano.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Jürgen Klopp zeigt offenbar Interesse am Amt des deutschen Bundestrainers beim DFB

Julian Nagelsmanns Position wackelt nach dem WM-Aus gegen Paraguay

Entscheidung über Nagelsmanns Zukunft soll in den nächsten Tagen fallen

Cédric Heeb Redaktor Sport

Werden viele deutsche Fussball-Fans und -Experten erhört? Gemäss Fabrizio Romano soll Jürgen Klopp (63) offen dafür sein, Bundestrainer zu werden. Zumindest würde er eine Rückkehr ins Trainerbusiness in Erwägung ziehen und sich ein Angebot anhören, sollte sich der DFB bei ihm melden, so der Transferexperte.

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Der Stuhl von Julian Nagelsmann wackelt nach dem blamablen WM-Aus gegen Paraguay gewaltig. Eine Entscheidung soll in den nächsten Tagen fallen, zurücktreten will Nagelsmann nicht.

Als Klopp unmittelbar nach der Paraguay-Niederlage auf die Thematik angesprochen wurde, antwortete er ausweichend: «Ich verstehe das, dass wenn über den Bundestrainer gesprochen wird, mein Name in irgendeiner Form genannt wird. Aber es ist nicht der Moment, um darüber zu sprechen.»