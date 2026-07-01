Deutschland scheidet bei der WM 2026 im Sechzehntelfinal gegen Paraguay aus. Nach einer schwachen Leistung und einem dramatischen Penaltyschiessen droht Coach Julian Nagelsmann das Aus. Seine Ära als Bundestrainer ist geprägt von anhaltenden Diskussionen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Das frühe WM-Aus der Deutschen überrascht nicht unbedingt

Schon während und nach der EM gab es immer wieder Diskussionen

Auch in WM-Quali gab es fürs DFB-Team einen herben Dämpfer

Andri Bäggli Redaktor Sport

Das deutsche WM-Aus im Sechzehntelfinal gegen Paraguay ist schmerzhaft. Es ist nach 2018 und 2022 bereits das dritte Turnier in Folge, bei dem man sich frühzeitig verabschiedet. Immerhin: Anders als 2018 und 2022, wo man bereits in der Gruppenphase rausflog, rettet man sich dieses Mal zumindest eine Runde weiter.

Die Sportgazetten auf der ganzen Welt zerreissen die DFB-Elf und ihren Trainer Julian Nagelsmann (38). Das Ausscheiden ist blamabel, überraschend hingegen ist es nicht. Das ist die Chronologie des Scheiterns in der Ära Nagelsmann.

September 2023

Hansi Flick muss seinen Posten als DFB-Trainer räumen. Wunschlösung Julian Nagelsmann wird als neuer starker Mann präsentiert. Der jüngste Bundestrainer aller Zeiten soll Deutschland auf die Heim-EM 2024 wieder auf Kurs bringen. Allerdings: Sein Vertrag läuft nur bis nach dem Turnier, danach wird eine Analyse gemacht.

März 2024

Nach gelungenen Testspielen im Oktober 2023 folgt der erste Dämpfer für Nagelsmann nur einen Monat später mit den verpatzten Tests gegen Österreich und die Türkei. Danach kündigt der damals 36-Jährige radikale Änderungen an. Auf seine Worte lässt er im März Taten folgen und sortiert die Innenverteidiger Mats Hummels und Leon Goretzka aus. Dafür holt er Altmeister Toni Kroos für die EM zurück ins Kader. Und siehe da: Gegen Frankreich und Holland gibt es gleich zwei Siege.

Sommer 2024

Ganz Deutschland hofft auf ein Sommermärchen. Deutschland spielt zwar nicht gerade berauschend, doch versetzt das ganze Land in Euphorie. Im Viertelfinal wird man des grossen Traums mit einer umstrittenen Hands-Entscheidung gegen den späteren Turniersieger Spanien beraubt. Nach dem Ausscheiden sorgt Nagelsmann für Aufsehen: Der Jungtrainer fordert mehr Zusammenhalt und gibt eine Titelansage für die WM 2026 ab. Kritiker sehen diese Aussagen schon damals skeptisch.

Herbst 2024

Nach der EM geben viele Stars ihren Rücktritt bekannt. Nicht mehr dabei sind Goalie Manuel Neuer, Toni Kroos, Ilkay Gündogan und Thomas Müller. Trotzdem läuft es in der Nations League. Zum ersten Mal qualifiziert man sich für die K.o.-Spiele in diesem eher neuen Wettbewerb.

Juni 2025

Mit dem Gewinn der Nations League klappt es doch nicht. Fast noch schlimmer: In der Finalrunde im eigenen Land wird man nur Vierter. Gegen Portugal (1:2) und Frankreich (0:2) werden der DFB-Elf die klaren Grenzen aufgezeigt. Man stellt fest, dass die Weltspitze doch einen sehr grossen Vorsprung hat.

September 2025

Die Qualifikation für die WM in Kanada, Mexiko und den USA steht an. Deutschland ist in einer Gruppe mit der Slowakei, Nordirland und Luxemburg. Und es folgt gleich der nächste Tiefpunkt. Gegen die Slowaken verliert die DFB-Elf im Hinspiel mit 0:2. Von den Rängen hagelt es Pfiffe und Buhrufe. Nur drei Tage später folgt gegen Nordirland die erste Wiedergutmachung. Deutschland entscheidet eine zähe Partie mit 3:1 für sich.

November 2025

Deutschland löst das WM-Ticket. Bis auf die 6:0-Gala im letzten Spiel gegen die Slowakei sind alle Auftritte nicht gerade überzeugend. Harsche Kritik gibt es für die Art und Weise, wie die Spiele gewonnen werden. Immer wieder ist es ein Krampf – Spielfreude und Kreativität werden schmerzlich vermisst. Doch das Minimalziel ist geschafft, die Endrunde ist erreicht.

Frühling 2026

Im WM-Jahr bleibt Deutschland ungeschlagen, gar noch besser: Neun Siege gibt es am Stück, trotzdem feiert die deutsche Presse nicht. Ganz im Gegenteil. Nach einem Testspiel gegen Ghana, bei dem Deniz Undav spät den Siegtreffer erzielt hat, schiesst der Bundestrainer scharf gegen seinen Stürmer, lässt gar offen, ob er den Edeljoker gar nicht mitnimmt in die USA.

Später folgt eine öffentliche Entschuldigung. Ebenfalls ist die Nomination von Verteidiger Antonio Rüdiger nicht gut angekommen. Der Real-Verteidiger ist immer wieder mit Brutalo-Fouls und Rüpel-Attacken gegen seine Gegenspieler aufgefallen. Trotzdem erhält er ein Aufgebot – die Experten in Deutschland goutieren dies überhaupt nicht. So sagt zum Beispiel Mario Basler zu «Bayern 1»: «Bei mir hat er sich völlig unglaubwürdig gemacht, weil er einfach einen Rüdiger wieder einlädt, der auf Bewährung gespielt hat.»

Auch ein Interview mit dem «Kicker» sorgt für Schlagzeilen. Dort sagt Nagelsmann, dass es «brisante Entscheidungen» geben werde, die «vermutlich nicht auf supergrosses Verständnis stossen».

Und tatsächlich gibt es sehr viel Wirbel um das Aufgebot: Manuel Neuer ist zurück im Kader. Oliver Baumann wird zur Nummer zwei degradiert – das PR-Desaster ist komplett. Und das nicht nur, weil schon im Vorfeld alle nominierten Spieler geleakt werden. Die Rückholaktion von Neuer sorgt für zündrote Köpfe in der Medienlandschaft und bei den Fans.

WM-Gruppenphase

Es gilt es ernst: Der Auftakt gegen WM-Neuling Curaçao gelingt. Gleich mit 7:1 fegt man den Zwergstaat vom Feld. In Deutschland wird bereits spekuliert, ob man zu kritisch war und ob das Team von Nagelsmann vielleicht doch das Zeug zum Titel hat. Bereits am zweiten Spieltag sieht man, dass man möglicherweise kleinere Brötchen backen muss. Gegen die Elfenbeinküste gibt es zwar einen Sieg, doch Deutschland überzeugt überhaupt nicht. Vor allem Leroy Sané, Florian Wirtz, Jamal Musiala und der reaktivierte Manuel Neuer geraten ins Kreuzfeuer. Zu allem Übel verletzt sich auch noch Innenverteidiger Nico Schlotterbeck – der oft gescholtene Rüdiger muss in die Startelf.

Gegen Ecuador gibts gleich den nächsten Denkzettel. Mit einer 1:2-Niederlage beendet man die Gruppenphase, immerhin auf dem ersten Platz. Nichtsdestotrotz: Deutschland spielt ideenlos und hat grosse Mühe gegen tief stehende Gegner.

Blamage gegen Paraguay

Deutschland tut sich auch gegen Paraguay schwer, gerät in Rückstand. Immerhin gibts nach der Pause die Resultatkosmetik mit dem Ausgleich. Doch die Wende gelingt nicht wirklich. In der Verlängerung wird den Deutschen ein Tor aberkannt – sicherlich ein diskussionswürdiger Entscheid, doch nicht der einzige Grund, dass das Spiel in die Verlängerung geht.

Im Penaltyschiessen versagen die Deutschen die Nerven. Gleich drei Spieler verschiessen, zudem gibt es vor dem sechsten und letzten Elfmeter Diskussionen, wer der nächste Schütze sein soll. Weil Tah seinen Versuch aber weit übers Tor drischt, scheitert Deutschland sensationell. Nach dem Spiel geht Nagelsmann in die Analyse, gibt aber zu verstehen, dass er gerne Trainer bleiben will. Ob dies so bleiben wird, soll nach der Ankunft in der Heimat entschieden werden.