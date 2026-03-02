Julian Nagelsmann spricht über seine Kaderplanung für die WM 2026. Gleich mehrere Stars könnten im Aufgebot fehlen. Und er legt sich bei den Bayern-Stars Kimmich und Goretzka sowie bei der Torhüter-Position bereits fest.

Julian Nagelsmann (38) bestreitet im kommenden Sommer sein zweites Endrundenturnier als deutscher Bundestrainer. Schon jetzt lässt er durchblicken: Es könnte schon bald zu brisanten Ankündigungen rund um die Kader-Zusammenstellung für das Turnier geben.

Nagelsmann erklärt im Interview mit dem «Kicker», dass Spieler, die aktuell bei ihrem Verein als Stammspieler gelten, möglicherweise gar nicht erst aufgeboten werden: «Es wird Entscheidungen geben, die vermutlich nicht auf supergrosses Verständnis stossen. Nicht beim Spieler, aber auch nicht in der breiten Öffentlichkeit.»

Der deutsche Nationaltrainer erklärt auch, wieso er zu diesen womöglich ziemlich brisanten Entscheidungen stehen will. Gewisse Spieler würden demnach «nicht Kaderplatz 15 oder 16 sein wollen». Es gebe demnach Spieler, die eine solche Rolle im Team nicht gut erfüllen könnten.

Schliesslich ginge es darum, wer am besten zusammenpasse: «Bei dieser WM sind wir über einen superlangen Zeitraum zusammen. Wenn du so lange 24/7 aufeinandersitzt, muss ein Teamgefüge auch gut funktionieren.» Also ganz nach der Devise: nicht die besten Namen, sondern das beste Team.

Captain-Frage stellt sich beim DFB nicht

Um welche Stars es sich hierbei handelt, verrät der 38-Jährige noch nicht. Klar ist aber, welche Spieler nicht gemeint sind. So zum Beispiel Bayern-Star Joshua Kimmich (31). Er wird die DFB-Auswahl als Captain anführen. Oder auch Leon Goretzka. «Stand jetzt wird Leon, trotz weniger Spielzeit bei Bayern, gute Chancen haben, zu spielen und eine ähnliche Rolle zu haben wie in der WM-Quali», so Nagelsmann.

Für Diskussionen sorgt auch die Torhüter-Position bei den Deutschen. Nachdem Manuel Neuer (39) jahrelang die klare Nummer 1 war, ist es seit dessen Rücktritt 2024 nicht klar, wer genau der Stamm-Torwart sein soll. Eigentlich war der langjährige Barça-Goalie Marc-André ter Stegen (33) dafür prädestiniert. Aufgrund einer von Verletzungen geprägten Saison soll nun aber Oliver Baumann (35) heissester Anwärter auf diesen Posten sein.

Baumann spielt eine starke Saison und steht mit Hoffenheim überraschend auf Platz 3 der Bundesliga. Der Verein schnuppert an der erst zweiten Champions-League-Teilnahme der Vereinsgeschichte nach 2018. Der Hoffenheim-Trainer damals übrigens: Julian Nagelsmann.

Match gegen die Schweiz Ende März

Vielleicht wird schon in knapp einem Monat mehr Klarheit über die Nagelsmann-Pläne für die WM wissen. Der viermalige Weltmeister wird Ende März zwei Testspiele bestreiten, darunter jenes in Basel gegen die Schweiz am 27. März (Anpfiff um 20.45 Uhr), wobei Nagelsmann verrät: «Der Kader wird dem, mit dem wir zur WM reisen wollen, schon sehr ähneln. Natürlich kann sich auch danach noch etwas ändern, aber generell ist die Grundidee, dass der März-Kader und das WM-Aufgebot artverwandt sind.»

Ein Hintertürchen hält er für ter Stegen dennoch offen und merkt gleichzeitig an: «Auf der Torhüterposition haben wir gar keine Bauchschmerzen.»