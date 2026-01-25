Schöne Neuigkeiten von Julian Nagelsmann: Der Trainer der deutschen Fussballnationalmannschaft hat geheiratet. Die Feier fand in Österreich statt.

Darum gehts Julian Nagelsmann und Lena Wurzenberger haben heimlich geheiratet

Der deutsche Nationaltrainer und die ehemalige «Bild»-Journalistin sind seit 2022 ein Paar

Für Nagelsmann ist es die zweite Ehe, 2022 trennte er sich von seiner Jugendliebe

Ramona Bieri Redaktorin Sport

An der Weltmeisterschaft im Sommer will Julian Nagelsmann (38) mit der deutschen Nationalmannschaft das nächste Sommermärchen schreiben. Privat hat der Bundestrainer schon jetzt allen Grund zum Strahlen. Wie die «Bild» berichtet, haben er und seine Freundin Lena Wurzenberger (33) am Samstag heimlich geheiratet.

Und das nicht in Deutschland, sondern in Österreich. Die Feier fand im engsten Familienkreis in einem Hotel im Salzburger Land statt. Zu diesem gehört auch das japanische Restaurant, in dem die Gesellschaft gegessen hat.

Die Frischvermählten sind seit 2022 ein Paar. Ihre Beziehung sorgte zu Beginn für Schlagzeilen. Denn als sich die beiden kennenlernten, war Nagelsmann noch Trainer beim FC Bayern München, während Wurzenberger für die «Bild»-Zeitung arbeitete. Und in ihrem Job als Journalistin regelmässig über den Klub ihres Mannes schrieb. Davon wurde sie allerdings kurz nachdem ihre Beziehung öffentlich wurde, abgezogen. Inzwischen arbeitet sie nicht mehr bei der Zeitung.

Zweite Ehe für Nagelsmann

Ihrer Liebe tat dies keinen Abbruch. Im Gegenteil. Seit Nagelsmann 2023 deutscher Nationaltrainer wurde, haben die beiden mehr Zeit füreinander, besuchen immer wieder gemeinsam Sportanlässe. Während es für Wurzenberger die erste Ehe ist, hat ihr Gatte zum zweiten Mal Ja gesagt.

2018 heiratete Nagelsmann seine Jugendliebe Verena. Die beiden waren 15 Jahre ein Paar und haben zwei gemeinsame Kinder. Nach vier Jahren Ehe gaben sie ihre Trennung bekannt. Nur wenige Wochen später wurde bekannt, dass Nagelsmann frisch verliebt ist – in Wurzenberger.