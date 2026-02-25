Berater Volker Struth verrät in einem Interview brisante Details zu Transfer-Geschichten. Die Bayern wollten Trainer Julian Nagelsmann demnach zurückholen – schon kurz nachdem sie ihn überraschend entlassen hatten.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Volker Struth enthüllt pikante Infos zu Transfers im Fussball

Julian Nagelsmann lehnte Bayern-Rückkehr 2024 ab

Florian Wirtz wechselte für €125 Mio zu Liverpool statt Real Madrid War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Davide Malinconico Praktikant Sport

Volker Struth (59) gehört zu den bekanntesten Beratern im Fussballbusiness. Nicht nur die Schweizer Fabian Schär oder Marvin Keller stehen bei seiner Agentur «Sports 360» unter Vertrag, auch deutsche Fussballgrössen wie Mario Götze (33) oder Nationaltrainer Julian Nagelsmann (38).

Zum DFB-Coach packt Struth im «Bild»-Podcast «Phrasenmäher» jetzt Details aus, die bislang nicht bekannt waren. Nachdem Julian Nagelsmann im März 2023 überraschend vom FC Bayern freigestellt wurde, war der Aufschrei in den Medien gross. Die Kritik an den Führungsstab der Münchner genauso – insbesondere als es mit dessen Nachfolger Thomas Tuchel (52) nicht wirklich besser lief.

Bayern wollte Nagelsmann zurück

Als bekannt wurde, dass man sich im Sommer 2024 wieder von Tuchel trennen wollte, kursierten tatsächlich Gerüchte um eine Nagelsmann-Rückkehr. Struth verrät: «Ich wusste, dass sie nochmals kommen würden – und so war es auch.» Er habe sich mit den beiden Sportdirektoren Max Eberl (52) und Jan-Christian Dreesen (58) getroffen, Nagelsmann selbst sei nicht dabei gewesen. Der Grund: Die Heim-EM stand vor der Tür.

«Julian hatte uns auch gebeten, da ganz sensibel mit umzugehen.» Gespräche über einen Abgang hätten für die EM gefährlich werden können, was nicht riskiert werden sollte. Sogar Ehrenpräsident Uli Hoeness (74) bemühte sich um eine Rückkehr Nagelsmanns zum deutschen Rekordmeister und rief Struth an, um den Trainer an die Säbener Strasse zurückzuholen. Ohne Erfolg, denn: «Der Stachel sass immer noch ein bisschen tief.»

Struth versuchte, Wirtz zu Real zu bringen

Struth plaudert auch eine andere Transfer-Geschichte aus – jene um Ausnahmetalent Florian Wirtz. Im vergangenen Sommer wechselte der Spieler für 125 Millionen Euro von Leverkusen zum FC Liverpool. Dieser Transfer machte ihn zum teuersten deutschen Spieler aller Zeiten.

Struth hatte gemäss eigenen Aussagen aber ganz andere Pläne und versuchte, Wirtz zu Real Madrid zu bringen. Dem damaligen Trainer der Königlichen, Xabi Alonso, sagte er: «Du musst den Jungen aus Leverkusen mit zu Real nehmen.» Daraufhin habe der Star-Berater gar dem Real-Präsident Florentino Pérez (78) eine SMS geschrieben, in der er den Madrilenen einen Erwerb des deutschen Nationalspielers nahelegte.

Pérez leitete die Thematik demnach intern dankend weiter – zum Angebot an Leverkusen kam es aber nie. Struth gibt aber unumwunden zu, dass es weiter sein Wunsch sei, dass «Florian dort eines Tages spielt».