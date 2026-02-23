Nico Schlotterbeck kuriert derzeit muskuläre Probleme und fehlt auf dem Platz. Trotzdem ist er auf dem Transfermarkt heiss begehrt.

Real Madrid will Nico Schlotterbeck verpflichten, Ablösesumme 45 Millionen Franken

BVB möchte Vertrag verlängern, Jahresgehalt von 13 Millionen Franken stehen im Raum

Schlotterbeck verfügt über einen Vertrag bis im Sommer 2027

Wann Nico Schlotterbeck (26) wieder auf den Fussballplatz zurückkehrt, ist noch nicht bekannt. Der Innenverteidiger kuriert derzeit muskuläre Probleme aus. Dennoch ist der deutsche Nationalspieler auf dem Transfermarkt heiss begehrt. Besonders Real Madrid soll laut der spanischen Sportzeitung «AS» am 26-Jährigen interessiert sein und kurz vor einem Deal mit Dortmund stehen.

Die Königlichen suchen demnach dringend nach Verstärkungen in der Innenverteidigung. David Alabas (33) sowie Antonio Rüdigers (32) Verträge laufen diesen Sommer aus und es ist noch nicht klar, ob Real mit den beiden Abwehrspielern verlängert. Als Ersatz wurden bereits Ibrahima Konaté (26), Marc Guéhi (25) und Dayot Upamecano (27) mit den Königlichen in Verbindung gebracht. Guéhi hat sich im Winter jedoch für Manchester City entschieden und bleibt dort bis 2031 unter Vertrag. Auch Upamecano wird seinen Verein wohl noch nicht so bald verlassen. Der Franzose hat bei den Bayern bis 2030 verlängert. Konaté zögert noch damit, bei Liverpool zu unterschreiben, zeigt allerdings in England schwankende Leistungen.

Barcelona pokert mit

Laut «AS» ist sich die Real-Führung einig, dass Schlotterbeck im kommenden Sommer verpflichtet werden soll. Der Abwehrspieler werde demnach bereits seit längerem unter die Lupe genommen und überzeuge vor allem mit seinem Status als Stammspieler der deutschen Nationalmannschaft.

Auch der FC Barcelona soll einen Blick auf den 26-Jährigen geworfen haben, doch liege die Priorität bei den Katalanen aktuell im Sturmzentrum. Darüber hinaus sei die «hervorragende Beziehung» zwischen dem BVB und Real Madrid ein weiterer Faktor für Schlotterbecks Wechsel in die spanische Hauptstadt. Dafür sprechen vergangene Transfers von Nuri Sahin (37), Achraf Hakimi (27) und Jude Bellingham (22).

Die spanische Zeitung schätzt die Ablösesumme für Schlotterbeck auf 45 Millionen Franken ein, während «Bild» darüber berichtet, dass der BVB den Vertrag unbedingt verlängern möchte. Ein Jahresgehalt von rund 13 Millionen Franken stehe demnach im Raum. Der Abwehrspieler zögert bisher mit seiner Unterschrift und sein Arbeitspapier läuft im Sommer 2027 aus.

