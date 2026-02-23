Darum gehts
- Real Madrid will Nico Schlotterbeck verpflichten, Ablösesumme 45 Millionen Franken
- BVB möchte Vertrag verlängern, Jahresgehalt von 13 Millionen Franken stehen im Raum
- Schlotterbeck verfügt über einen Vertrag bis im Sommer 2027
Wann Nico Schlotterbeck (26) wieder auf den Fussballplatz zurückkehrt, ist noch nicht bekannt. Der Innenverteidiger kuriert derzeit muskuläre Probleme aus. Dennoch ist der deutsche Nationalspieler auf dem Transfermarkt heiss begehrt. Besonders Real Madrid soll laut der spanischen Sportzeitung «AS» am 26-Jährigen interessiert sein und kurz vor einem Deal mit Dortmund stehen.
Die Königlichen suchen demnach dringend nach Verstärkungen in der Innenverteidigung. David Alabas (33) sowie Antonio Rüdigers (32) Verträge laufen diesen Sommer aus und es ist noch nicht klar, ob Real mit den beiden Abwehrspielern verlängert. Als Ersatz wurden bereits Ibrahima Konaté (26), Marc Guéhi (25) und Dayot Upamecano (27) mit den Königlichen in Verbindung gebracht. Guéhi hat sich im Winter jedoch für Manchester City entschieden und bleibt dort bis 2031 unter Vertrag. Auch Upamecano wird seinen Verein wohl noch nicht so bald verlassen. Der Franzose hat bei den Bayern bis 2030 verlängert. Konaté zögert noch damit, bei Liverpool zu unterschreiben, zeigt allerdings in England schwankende Leistungen.
Barcelona pokert mit
Laut «AS» ist sich die Real-Führung einig, dass Schlotterbeck im kommenden Sommer verpflichtet werden soll. Der Abwehrspieler werde demnach bereits seit längerem unter die Lupe genommen und überzeuge vor allem mit seinem Status als Stammspieler der deutschen Nationalmannschaft.
Auch der FC Barcelona soll einen Blick auf den 26-Jährigen geworfen haben, doch liege die Priorität bei den Katalanen aktuell im Sturmzentrum. Darüber hinaus sei die «hervorragende Beziehung» zwischen dem BVB und Real Madrid ein weiterer Faktor für Schlotterbecks Wechsel in die spanische Hauptstadt. Dafür sprechen vergangene Transfers von Nuri Sahin (37), Achraf Hakimi (27) und Jude Bellingham (22).
Die spanische Zeitung schätzt die Ablösesumme für Schlotterbeck auf 45 Millionen Franken ein, während «Bild» darüber berichtet, dass der BVB den Vertrag unbedingt verlängern möchte. Ein Jahresgehalt von rund 13 Millionen Franken stehe demnach im Raum. Der Abwehrspieler zögert bisher mit seiner Unterschrift und sein Arbeitspapier läuft im Sommer 2027 aus.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
23
64
60
2
Borussia Dortmund
23
27
52
3
TSG Hoffenheim
23
19
46
4
VfB Stuttgart
23
12
43
5
RB Leipzig
23
12
41
6
Bayer Leverkusen
22
15
39
7
SC Freiburg
23
-3
33
8
Eintracht Frankfurt
23
-3
31
9
Union Berlin
23
-8
28
10
FC Augsburg
23
-13
28
11
Hamburger SV
22
-7
26
12
1. FC Köln
23
-6
24
13
FSV Mainz
23
-12
22
14
Borussia Mönchengladbach
23
-13
22
15
VfL Wolfsburg
23
-16
20
16
FC St. Pauli
23
-18
20
17
Werder Bremen
23
-21
19
18
1. FC Heidenheim 1846
23
-29
14