Bayern muss mehrere Wochen auf Alphonso Davies verzichten

Alphonso Davies (25) musste am Samstagnachmittag beim 3:2-Sieg gegen Frankfurt verletzt ausgewechselt werden. Wie die Bayern nun bekannt geben, zog sich der Kanadier einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel zu. Damit dürfte er mehrere Wochen ausfallen – auf jeden Fall verpasst er den Klassiker gegen den BVB am nächsten Wochenende.
Damit ist die Verletzung nicht ganz so schlimm, wie zunächst befürchtet. «Es sah so aus, als ob es was Längeres ist», sagte Sportvorstand Max Eberl unmittelbar nach der Partie. Dennoch ist es für Davies ein weiterer Rückschlag, nachdem er erst Anfang Dezember von einem Kreuzbandriss zurückgekommen war, den er sich im vergangenen März zugezogen hatte.
Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!
Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
23
64
60
2
Borussia Dortmund
23
27
52
3
TSG Hoffenheim
23
19
46
4
VfB Stuttgart
22
12
42
5
RB Leipzig
23
12
41
6
Bayer Leverkusen
22
15
39
7
Eintracht Frankfurt
23
-3
31
8
SC Freiburg
22
-4
30
9
Union Berlin
23
-8
28
10
FC Augsburg
23
-13
28
11
Hamburger SV
22
-7
26
12
1. FC Köln
23
-6
24
13
FSV Mainz
23
-12
22
14
Borussia Mönchengladbach
22
-12
22
15
VfL Wolfsburg
23
-16
20
16
Werder Bremen
22
-20
19
17
FC St. Pauli
22
-19
17
18
1. FC Heidenheim 1846
22
-29
13