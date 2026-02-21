DE
FR
Abonnieren

Kanadier fehlt erneut
Bayern muss mehrere Wochen auf Alphonso Davies verzichten

Alphonso Davies fehlt den Bayern mehrere Wochen. Er zog sich gegen Eintracht Frankfurt einen Muskelfaserriss zu.
Publiziert: 21:32 Uhr
|
Aktualisiert: vor 23 Minuten
Kommentieren
1/2
Alphonso Davies fällt mehrere Wochen aus.
Foto: Getty Images
Julian_Sigrist_Praktikant Sport_Blick Sport_1-Bearbeitet.jpg
Julian SigristRedaktor Sport

Alphonso Davies (25) musste am Samstagnachmittag beim 3:2-Sieg gegen Frankfurt verletzt ausgewechselt werden. Wie die Bayern nun bekannt geben, zog sich der Kanadier einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel zu. Damit dürfte er mehrere Wochen ausfallen – auf jeden Fall verpasst er den Klassiker gegen den BVB am nächsten Wochenende.

Damit ist die Verletzung nicht ganz so schlimm, wie zunächst befürchtet. «Es sah so aus, als ob es was Längeres ist», sagte Sportvorstand Max Eberl unmittelbar nach der Partie. Dennoch ist es für Davies ein weiterer Rückschlag, nachdem er erst Anfang Dezember von einem Kreuzbandriss zurückgekommen war, den er sich im vergangenen März zugezogen hatte.

Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
Bayern München
23
64
60
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
23
27
52
3
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
23
19
46
4
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
22
12
42
5
RB Leipzig
RB Leipzig
23
12
41
6
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
22
15
39
7
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
23
-3
31
8
SC Freiburg
SC Freiburg
22
-4
30
9
Union Berlin
Union Berlin
23
-8
28
10
FC Augsburg
FC Augsburg
23
-13
28
11
Hamburger SV
Hamburger SV
22
-7
26
12
1. FC Köln
1. FC Köln
23
-6
24
13
FSV Mainz
FSV Mainz
23
-12
22
14
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
22
-12
22
15
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
23
-16
20
16
Werder Bremen
Werder Bremen
22
-20
19
17
FC St. Pauli
FC St. Pauli
22
-19
17
18
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Heidenheim 1846
22
-29
13
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
Bundesliga
Bundesliga
FC Bayern München
FC Bayern München
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Bundesliga
        Bundesliga
        FC Bayern München
        FC Bayern München