Darum gehts
- VfL Wolfsburg droht Abstieg, nur ein Punkt aus fünf Spielen
- Felix Magath könnte als Retter zurückkehren, sagt die «Bild»
- Wolfsburg wurde 2009 Meister unter Magath
Beim VfL Wolfsbrug läuft es aktuell nicht rund. Aus den letzten fünf Partien resultiert lediglich ein Punkt und der 15. Platz in der Bundesliga-Tabelle. Die Werkself schlittert kurz vor der Saison-Schlussphase tief in den Abstiegssumpf.
Einen Trainerwechsel haben die Niedersachsen bereits hinter sich. Im vergangenen November musste Paul Simonis (41) seinen Platz räumen, der damalige Nachwuchstrainer Daniel Bauer (43) übernahm. Der erhoffte Aufschwung blieb aber aus. Jetzt soll laut «Bild» eine Trainer-Legende zur Hilfe eilen.
Felix Magath (72) könnte übernehmen! Mit ihm gewann die Werkself 2009 die Meisterschaft – der grösste Erfolg der Vereinsgeschichte. Laut «Bild» kann sich Magath die Rolle als Feuerwehrmann vorstellen. VfL-Aufsichtsrat und VW-Boss Oliver Blume (57) ist demnach einer seiner grössten Fürsprecher – wie auch Diego Benaglio (42). Der ehemalige Schweizer-Nati-Goalie ist seit 2025 ebenfalls im Aufsichtsrat des VfL und wurde unter Magath 2009 Meister. Der Trainer ist dafür verantwortlich, dass Benaglio 2008 aus der portugiesischen Liga zu Wolfsburg kam.
2022 übernahm Magath bereits eine ähnliche Rolle bei Hertha – er rettete damals die Berliner in der Relegation. Gegen seinen Herzensklub HSV. Aktuell fungiert Magath als Sportvorstand des Regionalligisten Viktoria Aschaffenburg.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
23
64
60
2
Borussia Dortmund
23
27
52
3
TSG Hoffenheim
23
19
46
4
VfB Stuttgart
23
12
43
5
RB Leipzig
23
12
41
6
Bayer Leverkusen
22
15
39
7
SC Freiburg
23
-3
33
8
Eintracht Frankfurt
23
-3
31
9
Union Berlin
23
-8
28
10
FC Augsburg
23
-13
28
11
Hamburger SV
22
-7
26
12
1. FC Köln
23
-6
24
13
FSV Mainz
23
-12
22
14
Borussia Mönchengladbach
23
-13
22
15
VfL Wolfsburg
23
-16
20
16
FC St. Pauli
23
-18
20
17
Werder Bremen
23
-21
19
18
1. FC Heidenheim 1846
23
-29
14